Nečekaný krach Plíškové. Bývalé světové jedničce se návrat nedaří, končí hned v prvním kole

DNES, 12:10
Aktuality 12
WTA 125 SAMSUN - Karolína Plíšková (33) odehrála na podniku WTA 125 v tureckém Samsunu svůj druhý turnaj po více než roční pauze a nečekaně ztroskotala hned v prvním kole. Bývalá světová jednička po solidním úvodu nestačila 4:6, 3:6 na 198. hráčku pořadí Linu Gjorčeskou (31) ze Severní Makedonie. Do turecké akce vstoupí ve středu také Nikola Bartůňková (19).
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Gjorcheska Lina
Karolína Plíšková skončila v Turecku hned v prvním kole (© KIYOSHI OTA / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Plíšková – Gjorčeská 4:6, 3:6

Favorizovaná Plíšková rozehrála utkání prvního kola v Turecku solidně. Hned po prvním gamu mohla jít do vedení brejku, ale tři šance nevyužila a Gjorčeské, která se specializuje hlavně na antukový povrch, sebrala servis až o dvě hry později ze stavu 0:40. Bývalá světová jednička si relativně snadno hájila vlastní podání a vedla 4:2.

Od té doby však začala kupit až příliš velké množství nevynucených chyb, nedařilo se jí stabilně returnovat servis soupeřky a ztratila pět gamů po sobě a osm z následujících devíti her. Naději na obrat mohla vykřesat v pátém gamu druhé sady, kdy měla brejkbol, avšak třikrát v řadě zkazila return a Gjorčeská svůj náskok navýšila a už nepustila.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Plíšková odehrála svůj teprve třetí zápas po více než roční pauze. Jediný předchozí turnaj od loňského US Open a po komplikovaném zranění kotníku, s nímž musela dvakrát na operaci, absolvovala v polovině září na akci stejné kategorie v Portugalsku.

V portugalském městě Caldas da Rainha měla pochopitelně nestabilní výkonnost, ovšem vydřela alespoň výhru nad Tessah Andrianjafitrimovou. Ve druhém kole ji po vyrovnané bitvě zastavila pozdější šampionka Polina Jacenková.

Další program dvojnásobné grandslamové finalistky je nejasný. Podle posledních informací by mohla po nepovedeném vystoupení v Turecku naskočit do asijské tour na nejvyšším okruhu. Z blížící se tisícovky v čínském Wuhanu se ovšem odhlásila.

Výsledky turnaje WTA 125 v Samsunu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

12
Přidat komentář
Mantra
01.10.2025 12:39
To mě mrzí, come.
Reagovat
Otmar
01.10.2025 12:33
Když před rokem Karo popisovala svá zranění kotníku, byl jsem toho názoru, že bude ráda, když bude bezbolestně chodit. Za sebe se divím, že dokáže popoběhnou, snad bez bolesti. Jestli nemá zdravotní problémy, tak ať to samozřejmě zkouší, není moc co zkazit.Svou velmi úspěšnou kariéru má ovšem za sebou.
Reagovat
Dobry-den
01.10.2025 12:27
Zlatá Kvitová.
Reagovat
Trojchyba_Mat
01.10.2025 12:18
Dámy, první hodinu tu měl přeci rezervovanou com, aby si dal první příspěvek
Reagovat
Blondie
01.10.2025 12:25
A jo
Hroooooooooooooozně se stydím!

Reagovat
pantera1
01.10.2025 12:28
sorry come aspoň, máš důvod si zablit na náš účet
Reagovat
Blondie
01.10.2025 12:35
Přece nebudeme čekat, až se vrátí ze školy! :D
Reagovat
Blondie
01.10.2025 12:15
Tak to je jasný, že jí to bude trvat. Naskočit po roce není úplně malina.
Reagovat
muster
01.10.2025 12:36
jj, jestli to ale nebude trvat věčně
Reagovat
pantera1
01.10.2025 12:14
Ale příští rok má vyhrát GS . Bude muset zabrat.
Reagovat
Blondie
01.10.2025 12:15
4!
Reagovat
Trojchyba_Mat
01.10.2025 12:19
24? ;-)
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist