Nečekaný krach Plíškové. Bývalé světové jedničce se návrat nedaří, končí hned v prvním kole
Plíšková – Gjorčeská 4:6, 3:6
Favorizovaná Plíšková rozehrála utkání prvního kola v Turecku solidně. Hned po prvním gamu mohla jít do vedení brejku, ale tři šance nevyužila a Gjorčeské, která se specializuje hlavně na antukový povrch, sebrala servis až o dvě hry později ze stavu 0:40. Bývalá světová jednička si relativně snadno hájila vlastní podání a vedla 4:2.
Od té doby však začala kupit až příliš velké množství nevynucených chyb, nedařilo se jí stabilně returnovat servis soupeřky a ztratila pět gamů po sobě a osm z následujících devíti her. Naději na obrat mohla vykřesat v pátém gamu druhé sady, kdy měla brejkbol, avšak třikrát v řadě zkazila return a Gjorčeská svůj náskok navýšila a už nepustila.
Plíšková odehrála svůj teprve třetí zápas po více než roční pauze. Jediný předchozí turnaj od loňského US Open a po komplikovaném zranění kotníku, s nímž musela dvakrát na operaci, absolvovala v polovině září na akci stejné kategorie v Portugalsku.
V portugalském městě Caldas da Rainha měla pochopitelně nestabilní výkonnost, ovšem vydřela alespoň výhru nad Tessah Andrianjafitrimovou. Ve druhém kole ji po vyrovnané bitvě zastavila pozdější šampionka Polina Jacenková.
Další program dvojnásobné grandslamové finalistky je nejasný. Podle posledních informací by mohla po nepovedeném vystoupení v Turecku naskočit do asijské tour na nejvyšším okruhu. Z blížící se tisícovky v čínském Wuhanu se ovšem odhlásila.
Výsledky turnaje WTA 125 v Samsunu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
