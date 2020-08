Plíšková už vyhlíží turnaje a těší se na klid

Kvůli šíření nemoci Covid-19 stále panuje nejistota, jestli se vůbec bude ve Spojených státech hrát, ale Plíšková doufá, že se turnaje uskuteční. "I když si říkám, že se to docela mění každým dnem, co zase přijde, ale fakt už věřím, že to bude," uvedla Plíšková v Praze na Štvanici na charitativní akci Tipsport Elite Trophy.



Odletět za Atlantický oceán by měla koncem příštího týdne. "Nejhorší scénář by byl, že bychom odletěli a zase by nás poslali zpátky. To už tady jednou bylo," připomněla, že se na začátku pandemie chystala na velké turnaje v Miami a Indian Wells, ale oba byly zrušeny a do Ameriky proto v březnu letěla zbytečně. "To bych znovu nechtěla. Ale myslím, že už to dopadne," věří.



Dva turnaje po sobě? Tělo se s tím popasuje

Sezona na okruhu WTA se znovu rozjela tento týden na antuce v Palermu a pokračovat bude na stejném povrchu v Praze a na betonu v americkém Lexingtonu. Plíšková chystá návrat až v New Yorku. Uplynulé dva týdny absolvovala se svým týmem přípravu v Monaku. "A docela se to povedlo. Hrála jsem po delší době dvakrát denně. Odtrénovala jsem docela dost a nic mě nebolelo," říkala spokojeně finalistka US Open z roku 2016.



Světová trojka je ráda, že jsou pryč trable se zády, které si způsobila v posilovně. V ní na začátku vynucené pauzy trávila víc času, než bývá zvyklá. A drželo rovněž pravé zápěstí, které ji občas trápí. "Byla jsem čtyři měsíce na antuce, což se mi nestalo od deseti let," vysvětlila možný důvod. "Mívám s tím problém, mám odmalička hodně uvolněné klouby. Občas se to ozve. Teďka už je to dobrý, snad vydrží," zaklepala.



Zátěžový test přijde v Americe, kde by měla hrát dva turnaje za sebou. "Tělo se s tím popasuje," nebojí se Plíšková. Náročné to bude spíš na psychiku, protože tenistky čekají přísná bezpečnostní opatření a pohyb jen mezi hotelem a kurty. "Možná nám začne hrabat, ale rozhodla jsem se, že chci hrát, a tohle by neměl být problém."



Plíšková navíc nepatří mezi hráčky, které během turnajů vyhledávají pohyb ve městě. Velké omezení to tak pro ni nebude. "Stejně dny na turnajích trávím dost často na tenisu, dívám se na tenis, takže pro mě se toho zas tolik nezmění."



Tenistky čeká na turnajích testování na Covid-19 každé čtyři dny. Největší obavu má z Plíšková z možnosti, že by měla být pozitivní. "A musela být někde dlouho zavřená na pokoji. Ale takhle nad tím nesmím přemýšlet. Letím a nechytím to," řekla.



Na turnajový okruh se těší ještě z dalšího důvodu. "Že budu dvacet čtyři hodin zavřená na pokoji," vysvětlila. V Praze je totiž v jednom kole. Vedle tréninků zde má blízkou rodinu, kamarádky a pořádá kempy pro děti. "Nedokážu nikomu říct ne, protože teď byl čas, takže jsem byla docela unavená. A to na turnajích není, takže se těším, že za sebou zavřu, nebudu mít povinnosti a bude klid."