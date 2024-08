Plíšková v Cincinnati přežila 47 nevynucených chyb i pět setbolů, Nosková podlehla Sunové

108 - In beating Viktoriya Tomova at the Cincinnati Open, Karolina Pliskova has equalled Angelique Kerber (108) for the sixth most wins on hard-court WTA-1000 events since the introduction of the format in 2009. Triumph. #CincyTennis | @CincyTennis @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/Xv5bXEFg23 — OptaAce (@OptaAce) August 13, 2024