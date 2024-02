Plíšková v Kluži přerušila další sérii, po skalpu Erraniové je po roce a půl v semifinále

Karolína Plíšková od loňského dubna na 14 turnajích po sobě nevyhrála více než jeden zápas a zaznamenala pouze pět vítězství. Letos porazila jen Naomi Ósakaovou, další tři duely s Jelenou Ostapenkovou, Kateřinou Siniakovou a Jelenou Rybakinovou prohrála a se sérií tří porážek dorazila na menší halový podnik WTA 250 v Kluži.

Právě v Rumunsku ale jednatřicetiletá Češka zastavila už několik černých sérií. Po 10 měsících vyhrála dva zápasy po sobě, ukončila stejně dlouhé čekání na čtvrtfinále a dnes v něm vybojovala i své první semifinále od srpna 2022.

Plíšková třikrát potvrdila roli papírové favoritky. Po rakouské kvalifikantce Sinje Krausové (188. v WTA) a Kolumbijce Camile Osoriové (101.) neztratila set ani s bývalou světovou pětkou Sarou Erraniovou (98.). O pět let starší Italku, jež usilovala o první semifinále od října 2017, přehrála snadno 6:2, 6:0.

Plíšková sice prohrála úvodní game, ale od té chvíle dominovala. Na přelomu první a druhé sady vyhrála 11 výměn v řadě a kráčela za bleskovým postupem. Lehce se zadrhla jen v poslední hře, v níž musela odvracet brejkboly a využila až třetí mečbol.

"Cítím, že od prvního zápasu tady hraju čím dál lépe. Dnes jsem hrála opravdu dobře, skvěle jsem podávala. Na konci to bylo ošidné, ale zvládla jsem to," řekla Plíšková v pozápasovém rozhovoru na kurtu. Soupeřku během 62 minut přestřílela na vítězné údery 31:11 a udělala přitom jen 15 nevynucených chyb.

S finalistkou Roland Garros 2012 Erraniovou se česká finalistka US Open 2016 a Wimbledonu 2021 střetla potřetí v kariéře a poprvé po více než osmi letech. Po porážce v Sydney 2013 a hladké výhře na WTA Elite Trophy v Zhuhai 2015 otočila vzájemnou bilanci na 2:1.

Bývalá světová jednička Plíšková aktuálně figuruje ve světovém žebříčku až na 78. místě, což je její nejhorší žebříčkové umístění po více než 10 letech. Pokud v však Rumunsku přidá alespoň ještě jednu výhru, začne se posouvat zpátky směrem vzhůru.

