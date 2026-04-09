Plíšková zničila ruskou favoritku a loňskou šampionku! Po dvou letech je ve čtvrtfinále

DNES, 18:15
WTA LINEC - Karolína Plíšková se v osmifinále na antukovém halovém podniku WTA 500 v rakouském Linci vzepřela papírovým předpokladům. Bývalá světová jednička přehrála po výborném výkonu 6:1, 6:3 nasazenou dvojku a obhájkyni titulu Jekatěrinu Alexandrovovou. Zajistila si tak své první čtvrtfinále po téměř dvou letech.
Karolína Plíšková skolila loňskou šampionku (© PAUL CROCK / AFP)

Plíšková – Alexandrovová 6:1, 6:3

Plíšková vstoupila do utkání výborně. Po prvním brejkbolu sahala už v úvodním gamu na returnu, ale Alexandrovová dokázala nepříznivé skóre 15:30 otočit. Bývalá světová jednička si poté čistou hrou uhájila servis a následně už se brejku dočkala. Její ruská soupeřka sice úvodní brejkbol nekompromisně odvrátila, nicméně ten druhý už Češka po vítězném bekhendu proměnila.

Česká tenistka pokračovala ve skvělém výkonu i v následujících minutách. Ani ve druhém gamu na vlastním servisu neztratila agresivně hrající Plíšková bod, zvýšila na 3:1 a poté slavila další brejk, když těžila i z několika chyb Alexandrovové.

Do prvních problémů na servisu se Plíšková dostala hned vzápětí. Stav 15:40 ale snadno vyřešila, když Alexandrovová třikrát po sobě zkazila return a dvojnásobná grandslamová finalistka pak vytáhla eso. Favorizované Rusce se nadále nedařilo, naopak Češka byla takřka bezchybná, získala šest gamů v řadě a první set ovládla za 24 minut poměrem 6:1.

Plíšková udělala v úvodním setu pouhé dvě nevynucené chyby, střílela vítězné údery a druhé dějství začala další čistou hrou na podání. Série vyhraných gamů se poté protáhla už na osm, když Češka dvěma vítěznými údery po sobě dohnala manko 15:40 na returnu a sebrala Alexandrovové opět podání.

A klidně to mohlo být devět her v řadě. Plíšková však nedokázala dotáhnout nadějný náskok 40:15 a i kvůli vlastním chybám poprvé přišla o servis. Alexandrovová toho využila a bleskově srovnala na 2:2. Ve výkonu ruské hráčky došlo k obratu o 180 stupňů a rázem měla tři brejkboly po sobě na vedení 3:2. Češka ovšem dokázala z kritické situace vybruslit a podání uhájila.

Místo manka brejku se Plíšková během pár minut dokázala sama dostat do náskoku o brejk, jelikož rozhozená Alexandrovová za stavu 2:3 už popáté v utkání zaváhala na servisu. S potvrzením brejku neměla česká hráčka žádné potíže a vedla už 5:2. Náskok si nakonec pohlídala do konce zápasu, který trval jen hodinu, přestože v posledním gamu čelila skóre 0:30.

Vzájemnou bilanci s aktuální světovou třináctkou Alexandrovovou, s níž jasně prohrála poslední dva souboje v Charlestonu 2022 a Dauhá 2023, upravila na 3:2 ze svého pohledu. Zároveň si připsala svůj teprve čtvrtý skalp TOP 20 od poloviny dubna 2023 a druhý v letošní sezoně.

Plíšková absolvuje v Linci svůj první turnaj po zhruba dvouměsíční pauze. Po US Open 2024 přes rok laborovala s dvakrát operovaným kotníkem a na nejvyšší okruh se vrátila až letos, kdy ji brzdily potíže s lýtkem i kolenem.

V hale v Linci, kde se poprvé hraje na antuce, vlastně stále navazuje na svůj poslední start. Ten proběhl v roce 2014 a Plíšková to před 12 lety dotáhla až k triumfu v tomto rakouském městě.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Vítězství nad Alexandrovovou znamená první čtvrtfinálovou účast od června 2024, kdy se dostala do finále na trávě v Nottinghamu. V pátečním čtvrtfinále se Plíšková střetne s kvalifikantkou a bývalou světovou sedmnáctkou Donnou Vekičovou.

S Chorvatkou se utkala už 10krát a ve vzájemné bilanci vede 7:3. Poslední střetnutí předloni v Miami však ve třech setech prohrála. Konkrétně na antuce měla Češka navrch na French Open 2021 i ve Stuttgartu 2023.

Výsledky turnaje WTA 500 v Linci

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
chlebavevaju
09.04.2026 20:26
Karča je láska, nikdy nezklame. Naše opravdová number 1.
bardunek666
09.04.2026 20:22
Karolína velmi příjemně překvapila :)
Blondie
09.04.2026 20:13
Hustě jela, respekt :)
Sinuhet1
09.04.2026 20:08
nevidel jsem, ale gratulace
sojka1
09.04.2026 20:01
to je ale pecka! Takova senzace nejde minout, musim se rychle podivat, jak to udelala..... gratulace, jsem nadsena..... :-)))
horska.kraslice
09.04.2026 20:08
Přesně, přesně!!
tommr
09.04.2026 20:00
Karolína si zatím v Linci nahrála 108 bodů a posunula se do druhé stovky. Má tedy jistou účast v kvalifikaci FO ... smile
Zároveň pomohla té naší druhé Karolíně udržet si 12.místo v žebříčku před Alexandrovou ...
PTP
09.04.2026 19:51
Ukázalo se, kdo je jednička v Říčanech
Kuba4Win
09.04.2026 19:49
Gratulace, když Karolína ve druhém setu ztratila podání a při dalším podání vedla Alexandrova 40:0 měl jsem strach že se zápas otočí. Karolína to naštěstí zvládla a v dalším kole Vekic která se letos trápí ještě víc než Alexandrova, to by mohlo být hratelné.
subaru
09.04.2026 19:49
Ještě se mají od Káje ty naše hvězdičky /viz Roman Jebavý/ hodně co učit. Úžasný výsledek. Kolik lidí tu psalo ať to zabalí už.
subaru
09.04.2026 19:51
Omlouvám se, chyba techniky
Mantra
09.04.2026 19:55
Kolik lidí, tolik višní. Nebo tak nějak, že jo.
Mantra
09.04.2026 19:57
Na každou višeň se vaří voda
subaru
09.04.2026 19:49
tommr
09.04.2026 19:48
Karolína dál překvapuje. Dneska smetla turnajovou dvojku a světovou třináctku jako nic ... smile
Dnešní zápas rozhodly stejně jako v předchozím zápase se Sasnovichovou tři odvrácené brejkboly v řadě. Když se Alexandrova ve druhém setu vyhrabala ze stavu 2:0 40:15 na 2:2 0:40 vypadalo že se chytne a ještě může zápas otočit. Karolínu ale podrželo podání, hrozbu brejku odvrátila a zbytek zápasu už odehrála ve velkém stylu podobně jako v prvním setu ...
Mantra
09.04.2026 19:46
Pixla a Huhu na jednu aku. 7.05 kurz Krása střídá nádheru.
Nola
09.04.2026 19:36
Kaja hra skoro ako za starych cias, ale ten zapas, postradal nejake dlhsie vymeny, kedze sa jedna o antuku, uplakana Alexandrova tomu dodala celkom pochmurnu atmosferu, jej hra vyzerala od zaciatku, akoby si prisla pre prehru, zapas nicim zaujimavy, ale dolezita je vyhra
EllNino
09.04.2026 19:38
Káťa minulý týden skipla Charleston, takže toho na antuce asi moc nenahrála, kor na té evropské ... asi ji moc nepotěšilo, že musela obhajovat loňský hardový vavřín na antuce :)) Ale to je život, Petra taky musela obhajovat oranžový Madrid na modrém :)

Karolínu teď čeká Donna, taky hráčka, se kterou nebude muset moc běhat, takže semi reálné :)
tommr
09.04.2026 19:40
čekal jsem kdy se Alexandrova opravdu rozbrečí. Jednu chvíli k tomu měla hodně blízko ...
Tomas_Smid_fan
09.04.2026 19:35
neviděl jsem, ale jakkoli to bylo, výsledek je neuvěřitelný a Káje právem náleží další gratulace!

Místní experti, kteří jí předvídali nejdříve konec v 1.kole a pak debakl dneska, někde pijí do němoty

Hlavně ti, co ji posílali do důchodu nebo na mateřskou, by se měli zamyslet...
Tomas_Smid_fan
09.04.2026 19:36
a samozřejmě, gratulka comovi
frenkie57
09.04.2026 19:35
Kaťa byla dnes hodně marná a Kaje to dost usnadnila. Karolína podala solidní výkon (několik winnerů přímo z returnu) a po zásluze je v QF. Vekič také neoplývá super formou, takže by měla být hratelná. Držím palce.
Kreuz
09.04.2026 19:35
Pliskova pochvala za dusledny vykon
com
09.04.2026 19:34
srdíčkujééééém

smile Karolína smile
Kapitan_Teplak
09.04.2026 20:49
Abys věděl, jaké to je.
PTP
09.04.2026 19:33
Fanoušek žasne, odborník se diví
EllNino
09.04.2026 19:30
Karolína solidní úklid :))
Oin
09.04.2026 19:29
Sweet Caroline!
com
09.04.2026 19:19
a příští kolo bude taky pohoda smile
Karolina : WawrinkaVekič
7 : 3
na antuce dokonce
2:0
smile
Krisboy
09.04.2026 19:12
Lilli smile
Mac
09.04.2026 19:09
a jak se to najednou zvrtlo... stacil jeden dobrej fh rusky a pliskova se z toho potento...
Kuba4Win
09.04.2026 19:10
2:2
Kreuz
09.04.2026 19:18
Spis ty ses z toho potentoval, posero, pliskova je v pohode.
Mac
09.04.2026 19:36
jen jsem komentoval, co se udalo...
nastesti se rychle obe vratily do svych koleji...
ale ukazalo to, ze sebevedomi karo jeste neni uplne top. staci jen trochu zatlacit a hra se rozpada...
tenisman1233
09.04.2026 19:26
0:40 -odvrácení brejkbolů a Kája je zpět.
Kreuz
09.04.2026 19:07
Ruska 13.ranking to me podrz.. pliskova s ni zameta a rakousky duchodci ji unyle tleskaj.
com
09.04.2026 19:03
Sem to rikal, ze je Alexandrovka pořádně z formy

Po dnešku se Karolína postune na konec druhé stovky smile S titulem z Lince bude stále v druhe stovce, ale na začátku smilesmile
SpacialRecognition
09.04.2026 19:05
Ještě není konec
Kuba4Win
09.04.2026 19:07
A je to Karolína přišla o podání v druhém setu nějak si ji to zakrikl ještě není konec Alexandrova se muže ještě vzpamatovat
Kuba4Win
09.04.2026 19:09
2:2
frenkie57
09.04.2026 19:16
Pěkně Karo otočila z 0:40. 3:2.
com
09.04.2026 19:18
uý zase vede
frenkie57
09.04.2026 19:37
Kdyby neměla PR, tak už by mohla hrát kvaldu na RG.
tenisman1233
09.04.2026 19:49
Kája zmiňovala,že PR na RG využívat nechce,že ji kvalda stačí.
Kreuz
09.04.2026 18:29
Pliskova v dvojtych modrych trenkach, elegance nic moc... no nevadi, hlavne zabrat a makat!
frenkie57
09.04.2026 18:55
Karo vydržela v těžké výzvě první set 6:1!
frenkie57
09.04.2026 18:55
...vydřela..
tommr
09.04.2026 20:02
ve srovnání s Alexandrovou ale byla prudce elegantní ...
