Plíšková zničila ruskou favoritku a loňskou šampionku! Po dvou letech je ve čtvrtfinále
Plíšková – Alexandrovová 6:1, 6:3
Plíšková vstoupila do utkání výborně. Po prvním brejkbolu sahala už v úvodním gamu na returnu, ale Alexandrovová dokázala nepříznivé skóre 15:30 otočit. Bývalá světová jednička si poté čistou hrou uhájila servis a následně už se brejku dočkala. Její ruská soupeřka sice úvodní brejkbol nekompromisně odvrátila, nicméně ten druhý už Češka po vítězném bekhendu proměnila.
Česká tenistka pokračovala ve skvělém výkonu i v následujících minutách. Ani ve druhém gamu na vlastním servisu neztratila agresivně hrající Plíšková bod, zvýšila na 3:1 a poté slavila další brejk, když těžila i z několika chyb Alexandrovové.
Do prvních problémů na servisu se Plíšková dostala hned vzápětí. Stav 15:40 ale snadno vyřešila, když Alexandrovová třikrát po sobě zkazila return a dvojnásobná grandslamová finalistka pak vytáhla eso. Favorizované Rusce se nadále nedařilo, naopak Češka byla takřka bezchybná, získala šest gamů v řadě a první set ovládla za 24 minut poměrem 6:1.
Plíšková udělala v úvodním setu pouhé dvě nevynucené chyby, střílela vítězné údery a druhé dějství začala další čistou hrou na podání. Série vyhraných gamů se poté protáhla už na osm, když Češka dvěma vítěznými údery po sobě dohnala manko 15:40 na returnu a sebrala Alexandrovové opět podání.
A klidně to mohlo být devět her v řadě. Plíšková však nedokázala dotáhnout nadějný náskok 40:15 a i kvůli vlastním chybám poprvé přišla o servis. Alexandrovová toho využila a bleskově srovnala na 2:2. Ve výkonu ruské hráčky došlo k obratu o 180 stupňů a rázem měla tři brejkboly po sobě na vedení 3:2. Češka ovšem dokázala z kritické situace vybruslit a podání uhájila.
Místo manka brejku se Plíšková během pár minut dokázala sama dostat do náskoku o brejk, jelikož rozhozená Alexandrovová za stavu 2:3 už popáté v utkání zaváhala na servisu. S potvrzením brejku neměla česká hráčka žádné potíže a vedla už 5:2. Náskok si nakonec pohlídala do konce zápasu, který trval jen hodinu, přestože v posledním gamu čelila skóre 0:30.
Vzájemnou bilanci s aktuální světovou třináctkou Alexandrovovou, s níž jasně prohrála poslední dva souboje v Charlestonu 2022 a Dauhá 2023, upravila na 3:2 ze svého pohledu. Zároveň si připsala svůj teprve čtvrtý skalp TOP 20 od poloviny dubna 2023 a druhý v letošní sezoně.
Plíšková absolvuje v Linci svůj první turnaj po zhruba dvouměsíční pauze. Po US Open 2024 přes rok laborovala s dvakrát operovaným kotníkem a na nejvyšší okruh se vrátila až letos, kdy ji brzdily potíže s lýtkem i kolenem.
V hale v Linci, kde se poprvé hraje na antuce, vlastně stále navazuje na svůj poslední start. Ten proběhl v roce 2014 a Plíšková to před 12 lety dotáhla až k triumfu v tomto rakouském městě.
Vítězství nad Alexandrovovou znamená první čtvrtfinálovou účast od června 2024, kdy se dostala do finále na trávě v Nottinghamu. V pátečním čtvrtfinále se Plíšková střetne s kvalifikantkou a bývalou světovou sedmnáctkou Donnou Vekičovou.
S Chorvatkou se utkala už 10krát a ve vzájemné bilanci vede 7:3. Poslední střetnutí předloni v Miami však ve třech setech prohrála. Konkrétně na antuce měla Češka navrch na French Open 2021 i ve Stuttgartu 2023.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Zároveň pomohla té naší druhé Karolíně udržet si 12.místo v žebříčku před Alexandrovou ...
Dnešní zápas rozhodly stejně jako v předchozím zápase se Sasnovichovou tři odvrácené brejkboly v řadě. Když se Alexandrova ve druhém setu vyhrabala ze stavu 2:0 40:15 na 2:2 0:40 vypadalo že se chytne a ještě může zápas otočit. Karolínu ale podrželo podání, hrozbu brejku odvrátila a zbytek zápasu už odehrála ve velkém stylu podobně jako v prvním setu ...
Karolínu teď čeká Donna, taky hráčka, se kterou nebude muset moc běhat, takže semi reálné :)
Místní experti, kteří jí předvídali nejdříve konec v 1.kole a pak debakl dneska, někde pijí do němoty
Hlavně ti, co ji posílali do důchodu nebo na mateřskou, by se měli zamyslet...
nastesti se rychle obe vratily do svych koleji...
ale ukazalo to, ze sebevedomi karo jeste neni uplne top. staci jen trochu zatlacit a hra se rozpada...
Po dnešku se Karolína postune na konec druhé stovky S titulem z Lince bude stále v druhe stovce, ale na začátku