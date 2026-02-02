Plíškové se návrat do Kluže nevydařil. Po prvním setu odpadla a na poslední triumf nenavázala
Plíšková – Zacharovová 6:4, 2:6, 2:6
Plíšková hrála od začátku svůj tradiční agresivní tenis a potvrdila, že jí zdejší podmínky vyhovují. Začala skvěle, když Zacharovové sebrala servis hned v úvodním gamu a po druhém brejku vedla už 4:1. Následně sice sama zaváhala na podání a povolila Rusce snížit na rozdíl jediné hry. Za stavu 5:4 zvládla velmi těžký okamžik, kdy utekla ze skóre 0:40, odvrátila tři brejkboly v řadě a po pěti vyhraných bodech za sebou získala první set.
Čtvrtý game druhého setu se české hráčce vůbec nepovedl. Kupila jednu chybu za druhou a prohrála si servis čistou hrou. Podruhé Plíšková ztratila podání za stavu 2:5, kdy si Ruska připravila setbol vítězným returnem, následně jej využila a vynutila si rozhodující dějství.
O osudu třetího setu rozhodl opět čtvrtý game, ve kterém se Zacharovová dostala ke třem brejkbolům. Ty ještě Plíšková pomocí prvního podání odvrátila. Dlouhou čtvrtou hru však nakonec nezvládla a po dalším ztraceném servisu prohrávala už 1:5.
V závěru se lehce nadechla k obratu, když Rusce nedovolila utkání dopodávat. Odvrátila mečbol a poté, co proměnila čtvrtý brejkbol snížila. Následně ale potvrdila, že jí v posledních dvou sadách odešel servis a po necelých dvou hodinách hry padla.
Plíšková v úvodní sadě, kterou vyhrála, měla úspěšnost prvního podání 68 % a získala na něm 16 z 19 bodů. Ve druhém dějství už však trefila průměrně pouze čtyři z deseti a nemohla se tak opřít o svou největší zbraň.
V Kluži tak na svůj celkově 17. a poslední titul, který získala v roce 2024, nenaváže a zdejší vítěznou sérii neprodloužila. Letos hrála po Australian Open teprve druhý turnaj a třetí letošní výhru nepřidala.
Výsledky turnaje WTA 250 v Kluži
