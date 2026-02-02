Plíškové se návrat do Kluže nevydařil. Po prvním setu odpadla a na poslední triumf nenavázala

WTA KLUŽ - Karolína Plíšková (33) na turnaji WTA 250 v Kluži, kde v roce 2024 získala svůj 17. a poslední titul, vítěznou sérii neprodlouží. V prvním kole nestačila na Rusku Anastasiji Zacharovovou (24), proti které sice získala první set, následně ale přišla o svoji největší zbraň a odpadla. I kvůli mizerným číslům na servisu prohrála za necelé dvě hodiny 6:4, 2:6, 2:6.
Karolína Plíšková v Kluži dohrála hned v prvním kole (@ REUTERS)

Plíšková – Zacharovová 6:4, 2:6, 2:6

Plíšková hrála od začátku svůj tradiční agresivní tenis a potvrdila, že jí zdejší podmínky vyhovují. Začala skvěle, když Zacharovové sebrala servis hned v úvodním gamu a po druhém brejku vedla už 4:1. Následně sice sama zaváhala na podání a povolila Rusce snížit na rozdíl jediné hry. Za stavu 5:4 zvládla velmi těžký okamžik, kdy utekla ze skóre 0:40, odvrátila tři brejkboly v řadě a po pěti vyhraných bodech za sebou získala první set.

Čtvrtý game druhého setu se české hráčce vůbec nepovedl. Kupila jednu chybu za druhou a prohrála si servis čistou hrou. Podruhé Plíšková ztratila podání za stavu 2:5, kdy si Ruska připravila setbol vítězným returnem, následně jej využila a vynutila si rozhodující dějství.

O osudu třetího setu rozhodl opět čtvrtý game, ve kterém se Zacharovová dostala ke třem brejkbolům. Ty ještě Plíšková pomocí prvního podání odvrátila. Dlouhou čtvrtou hru však nakonec nezvládla a po dalším ztraceném servisu prohrávala už 1:5.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V závěru se lehce nadechla k obratu, když Rusce nedovolila utkání dopodávat. Odvrátila mečbol a poté, co proměnila čtvrtý brejkbol snížila. Následně ale potvrdila, že jí v posledních dvou sadách odešel servis a po necelých dvou hodinách hry padla.

Plíšková v úvodní sadě, kterou vyhrála, měla úspěšnost prvního podání 68 % a získala na něm 16 z 19 bodů. Ve druhém dějství už však trefila průměrně pouze čtyři z deseti a nemohla se tak opřít o svou největší zbraň.

V Kluži tak na svůj celkově 17. a poslední titul, který získala v roce 2024, nenaváže a zdejší vítěznou sérii neprodloužila. Letos hrála po Australian Open teprve druhý turnaj a třetí letošní výhru nepřidala.

Výsledky turnaje WTA 250 v Kluži

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

9
George_Renel
02.02.2026 12:39
Měla jet do Ostravy. Diváci by ji podrželi a zvládala by to snadněji.
Blondie
02.02.2026 12:58
Jj...
tommr
02.02.2026 12:39
Tak trochu jsem to čekal ale stejně je to zklamání ...
Na Zakharovovou ale mají Češky smůlu. Pořád mám v živé paměti jak vyřadila Terezu Valentovou ve finále kvalifikace ve Wimbledonu i když ve třetím setu vedla Tereza už 5:1 ...
Alien
02.02.2026 12:38
Cože? To néééééééééééééééééééééééééééé, Kájo? Nic, fandíme dál!
Serpens
02.02.2026 12:31
Karma za Ostravu?
JLi
02.02.2026 12:30
To se měly porovnávat fotky s tituly
aligo
02.02.2026 12:29
To by se jí v Ostravě nestalo tam by ji to publikum nedovolilo
NOLE_unvaccinated_GOAT
02.02.2026 12:33
Fyzičku by v pr... měla úplně stejně v Ostravě jako ji měla v pr... v Kluži. Na AO zvladla první dvě kola, protože to byly dva sety. Jakmile se šlo na 3, tak v tom třetím se nebyla schopna hýbat ani natáčet se do správných pozic pro údery!
aligo
02.02.2026 12:52
!!!
