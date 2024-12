Plíškovou dvakrát dělil jediný set od splnění snu. Nejlepší hráčky, co nevyhrály grandslam

Vyhrát grandslamový turnaj je v tenisovém světě ten nejtěžší úkol. Pojďme se podívat na devět hráček open éry, od kterých nejspíše mnozí alespoň jeden triumf na majorech očekávali, ale tyto tenistky se dosud musely spokojit maximálně s trofejí pro poraženou finalistku. Mezi vybranými jsou i dvě české hráčky, stále aktivní Karolína Plíšková (32) a ještě Helena Suková (59).

Věra Zvonarevová

Grandslamová finále: 2

Nejvyšší ranking: 2

Tituly: 12

Zvonarevová vyhrála třikrát grandslam ve čtyřhře a dvakrát v mixu, ale v singlové soutěži nikdy neuspěla.

V roce 2010 se probojovala do finále ve Wimbledonu a na US Open a pokaždé narazila na velmi těžký kalibr a utrpěla jasnou porážku. Na londýnském pažitu vyzvala Serenu Williamsovou a v New Yorku čelila Kim Clijstersové.

Na kontě má také semifinále z Australian Open 2009 a 2011. Během své kariéry posbírala 12 titulů na turnajích WTA, mezi ty nejcennější patří triumf v Indian Wells 2009.

Andrea Jaegerová

Grandslamová finále: 2

Nejvyšší ranking: 2

Tituly: 10

Kariéra Jaegerové trvala pouhých pět let. Přesto dokázala zapsat 10 triumfů na nejvyšší úrovni a uhrát dalších více než 20 finále, včetně dvou na grandslamových podnicích.

Krátce po 17. narozeninách podlehla ve finále na French Open 1982 legendární Martině Navrátilové. Jednu z nejlepších tenistek historie potkala v souboji o titul i o rok později ve Wimbledonu.

Na US Open byla dvakrát v semifinále a na Australian Open se mezi nejlepší kvarteto podívala jednou. Kariéru ukončila už ve 20 letech v roce 1985.

Dinara Safinová

Grandslamová finále: 3

Nejvyšší ranking: 1

Tituly: 12

Bývalá světová jednička Safinová se v rozmezí 12 měsíců třikrát probila do grandslamového finále. Na svého staršího a slavnějšího bratra Marata však nikdy navázat nedokázala.

Ruska prohrála jednoznačně finále na French Open 2008 (Ana Ivanovičová), Australian Open 2009 (Serena Williamsová) i na French Open 2009 (krajanka Světlana Kuzněcovová).

Na hlavní tour kralovala 12krát a na postu světové jedničky strávila 26 týdnů. Ještě k tomu vybojovala stříbro na olympiádě v Pekingu 2008 a hrála semifinále ve Wimbledonu a na US Open. Poslední zápas absolvovala v roce 2011.

Agnieszka Radwaňská

Grandslamová finále: 1

Nejvyšší ranking: 2

Tituly: 20

Radwaňská byla v dobách své největší slávy jednou z nejoblíbenějších tenistek mezi fanoušky. A to i díky precizní obraně, neuvěřitelnému citu pro míč a jedovatým technickým úderům, kterými trápila nejednu soupeřku.

Nejblíže ke grandslamovému titulu měla ve Wimbledonu 2012, kde ve finále podlehla ve třech setech Sereně Williamsové. Na nejslavnějším turnaji prošla do semifinále také v letech 2013 a 2015 a pokaždé utrpěla těsnou porážku.

Na okruhu WTA se radovala z 20 titulů, což je druhý nejvyšší počet mezi hráčkami, které nikdy neovládly grandslamovou akci. Bývalá semifinalistka Australian Open uzavřela kariéru v roce 2018.

Helena Suková

Grandslamová finále: 4

Nejvyšší ranking: 4

Tituly: 10

Ve čtyřhře kralovala na majorech devětkrát, v mixu pětkrát a v deblu žen má Suková kariérní Grand Slam. Majitelka 14 grandslamových trofejí ale prohrála všechna čtyři singlová finále na této úrovni.

Pražská rodačka dvakrát neuspěla na Australian Open, konkrétně proti Chris Evertové (1984) ani Steffi Grafové (1989). Ve stejném počtu případů prošla do finále na US Open, kde prohrála s Martinou Navrátilovou (1986) a Grafovou (1993).

Bývalá semifinalistka French Open se v singlovém žebříčku nejvýše vyšplhala na čtvrtou pozici a ve dvouhře 10krát triumfovala na nejvyšší úrovni.

Jelena Jankovičová

Grandslamová finále: 1

Nejvyšší ranking: 1

Tituly: 15

Jankovičová je jednou ze tří světových jedniček, které nedosáhly na grandslamový triumf. Srbská tenistka byla během své kariéry jednou z největších ikon na okruhu WTA.

Jediné grandslamové finále zaregistrovala na US Open 2008 a nestačila v něm na domácí Serenu Williamsovou. Semifinále na majorech hrála celkem šestkrát a uspěla pouze před 16 lety v New Yorku. Třikrát se mezi nejlepší kvarteto dostala v Paříži.

Během své úspěšné kariéry posbírala 15 titulů a dalších 21 finálových účastí. S tenisem oficiálně neskončila, nicméně naposledy se představila v roce 2017.

Pam Shriverová

Grandslamová finále: 1

Nejvyšší ranking: 3

Tituly: 21

Američanka Shriverová byla deblovou ikonou, ve čtyřhře žen slavila 21 triumfů na grandslamech. Stejný počet titulů zaznamenala v singlu, což je nejvyšší číslo mezi tenistkami bez grandslamové trofeje. Ovšem ani jeden na majorech.

Bývalé světové trojce bylo pouhých 16 let, když na US Open 1978 prohrála své jediné grandslamové finále ve dvouhře. Nad její síly byla krajanka Chris Evertová, s níž neuhrála set.

Na kontě má také několik semifinále ve Wimbledonu a na Australian Open, ale v době legendárních Martiny Navrátilové a Evertové se k singlovému prvenství na grandslamech nedokázala dostat.

Jelena Dementěvová

Grandslamová finále: 2

Nejvyšší ranking: 3

Tituly: 16

Dementěvová nikdy nebyla světovou jedničkou a nevyhrála tolik titulů jako další hráčky v tomto seznamu, nicméně je nutné zmínit, že na kurty nastupovala v jednom z nejsilnějších období ženského tenisu.

Šanci na grandslamový titul určitě měla. V roce 2004 však nedokázala udělat poslední krok na French Open ani US Open. Pokaždé prohrála s krajankou, v Paříži s Anastasií Myskinovou a v New Yorku se Světlanou Kuzněcovovou. Semifinále si zahrála i na dalších dvou majorech.

Majitelka 16 titulů z turnajů WTA je bývalou světovou trojkou. Na olympiádě v Pekingu 2008 získala singlové zlato a předtím v Sydney 2000 skončila na druhém místě.

Karolína Plíšková

Grandslamová finále: 2

Nejvyšší ranking: 1

Tituly: 17

Plíšková je bezpochyby nejúspěšnější aktivní hráčkou bez grandslamového titulu. A rozhodně momentálně patří mezi nejlepší tenistky celé tenisové historie, které nikdy neslavily triumf na majorech.

Na kontě má osm týdnů strávených na postu světové jedničky a také dvě grandslamová finále. V obou byla jediný set od zisku nejcennější možné trofeje. O pár míčků ji však předčily Angelique Kerberová na US Open 2016 i Ashleigh Bartyová ve Wimbledonu 2021.

Na ostatních dvou grandslamových podnicích, Australian Open a French Open, byla v semifinále. Ve své kariéře zatím ukořistila 17 titulů, ten poslední letos v únoru v Kluži. V březnu by se měla vrátit na kurty po operaci kotníku.