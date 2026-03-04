Po dopadu raket turnaj v Emirátech s Čechy zrušili. Únik stojí hráče víc, než prize money
Zatímco ve 120 kilometrů vzdálené Dubaji začaly v sobotu večer dopadat rakety, ve Fudžajrá byl bohorovný klid, pořadatelé vylosovali kvalifikaci i hlavní soutěž a nechali tenisty hrát.
Pohoda však trvala necelé dva dny. Po několika otřesech a dopadech raket nedaleko tenisového centra byl nakonec turnaj přerušen a po několika dalších hodinách oznámila organizace jeho zrušení.
Další kroky však tenisty pobouřily. V oficiálním dokumentu totiž ATP nabídla příležitost, ze Spojených arabských Emirátů odcestovat. Hráčům byl nabídnut charterový let s odletem z Maskatu ve čtvrtek 5. března do Milána s mezipřistáním v Egyptě. Cena letu by činila 5 tisíc eur na osobu a hráči měli co nejdříve potvrdit svou účast. Na svém instagramu vystavil depeši ATP Ilja Ivaška.
Několik hráčů logicky vyjádřilo nespokojenost, vždyť cena za evakuaci byla vyšší než případný postup do semifinále.
Do hry se pak vložila i organizace PTPA, zastupující tenisty. "Jsme hluboce znepokojeni přístupem i rozhodnutím hrát turnaj ve Fudžajře navzdory přetrvávajícím obavám o bezpečnost," stojí v jejím prohlášení.
"Bezpečnost hráčů musí být vždy prioritou. Pokud se akce konají za zvýšeného rizika, odpovědnost za zajištění bezpečného cestování by neměla ležet pouze na sportovcích," píše se dále ve statusu.
PTPA v reakci na to nabídla proplacení až 2500 eur každému hráči, aby mohl opustit Spojené arabské emiráty. "Tento krok podnikáme, abychom zajistili, že žádný hráč nebude nucen volit mezi svou bezpečností a finanční stabilitou. Vyzýváme ale zároveň ATP, aby se k nám připojila a uhradila účastníkům turnaje zbývajících 2500 eur a společně pracovala na řešeních, která staví hráče na první místo."
Na turnaji hráli i dva čeští tenisté Marek Gengel a Hynek Bartoň.
"Naštěstí jsem tady sám. Celý den řeším, jak se dostat domů. Je to skoro nereálné, ale chytil jsem let na pátek z Ománu přes Istanbul, tak snad to poletí. Nějaký dron spadl na rafinerii s palivem, tak jsme se běželi ukrýt, kdyby přišlo něco dalšího. A pak už se to všechno zrušilo," řekl pro web Tenisový svět Gengel.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Kdy dobyvačné choutky vedou nad kvalitní diplomacií