Po prohře se Siniakovou neuspěla ani proti Kosťukové. Gauffová opět končí v Dauhá hned na úvod

Djokovič bude pokračovat ve spolupráci s Murraym

Andy Murray bude nadále trenérem jednoho ze svých největších rivalů Novaka Djokoviče. Zprávu přinesl britský celostátní deník The Times. Legendární duo se dle dostupných informací domluvilo až do skončení slavného Wimbledonu, který je na programu od 30. června do 13. července. Více informací najdete v článku.