Po US Open jsem najednou přestal být nikdo, musel jsem si na to dlouho zvykat, tvrdí Köpfer

Dominik Köpfer byl jednou z největších senzací posledního ročníku US Open, když se z kvalifikace dostal až do osmifinále. Najednou se o něj začal tenisový svět zajímat a 26letý Němec přiznává, že se s náhlým přívalem pozornosti nedokázal příliš srovnat.

Köpfer na loňském US Open prošel tříkolovou kvalifikací a v hlavní soutěži vyřadil Jaumeho Munara a nečekaně i domácí naději Reillyho Opelku a nasazeného Nikoloze Basilašviliho. Německou senzaci až v osmifinále zastavil pozdější finalista Daniil Medveděv.

"Najednou jsem nebyl neviditelný. Ta pozornost během US Open ale i po něm byla mnohem větší, než jsem čekal. Nějakou dobu trvá, než si na to zvyknete. Natrénovat se to nedá, v normálním životě to nezažijete. Lidé mě teď znají, už nejsem nikdo."

Köpferovi se právě od US Open vůbec nedaří. Na hlavním okruhu od loňského září slavil jediné vítězství v hlavní soutěži, přičemž jeho maximem je semifinále na challengeru. Právě nečekanou pozornost přikládá tomu, že zatím nedokázal na loňský úspěch navázat.

Život profesionálního tenisty podle něj není vůbec jednoduchý, i když se může zdát jako pohádka. "Je fyzicky vyčerpávající být každý týden jinde, jiný hotel, časový posun... Nejdříve si myslíte, že to bude super, ale pak zjistíte, že jste unavení fyzicky i psychicky. Je náročné se na každý turnaj namotivovat a podat stoprocentní výkon."