Počtvrté v Monterrey, počtvrté v semifinále. Garciaová v Mexiku dál potvrzuje roli favoritky

Caroline Garciaová zakončila loňskou sezonu triumfem na Turnaji mistryň. Letos je jejím maximem finále na hůře obsazeném domácím halovém podniku v Lyonu, kde nečelila jediné hráčce Top 60 a v boji o titul podlehla Alycie Parksové.



Nyní světová pětka plní roli nasazené jedničky na akci WTA 250 v mexickém Monterrey a roli největší favoritky zatím potvrzuje. Po Slovince Kaje Juvanové a Španělce Nurie Parrízasové si ve dvou setech poradila i s Egypťankou Majar Šarífovou, kterou v prvním vzájemném duelu přehrála 6-0 6-4.



29letá Francouzka hraje v Monterrey počtvrté v kariéře a poprvé po šesti letech. Ani tentokrát nechybí v semifinále, při premiéře v roce 2015 marně usilovala o svůj tehdy teprve druhý titul na okruhu WTA a první z tvrdého povrchu.

That familiar feeling ❤️‍



Top seed @CaroGarcia is into the Monterrey semifinals for the fourth time in her career!



Faces Mertens for a spot in the #AbiertoGNPSeguros final pic.twitter.com/RLnh9lYpTG