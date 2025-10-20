POHLED: Selhávají Češky a Češi ve finále? Letos přesný opak, polovina skončila triumfem
Valentová v Ósace i Lehečka v Bruselu prohráli finále dvěstěpadesátek proti soupeřům z Kanady po třísetové bitvě a trofej si tak neodváží. Turnaj pro ně i jejich příznivce končí zklamáním. Z jiného úhlu pohledu pro ně byl ale tento týden velmi úspěšný.
Česká teenagerka si zahrála své největší finále kariéry, do kterého postoupila až z kvalifikace a v žebříčku WTA tak vyletěla do šesté desítky. Cestou si připsala velmi cenné skalpy a i přes lehká zranění potvrdila, že se může rovnat s úplnou špičkou.
První Čech v pořadí ATP v Belgii obhájil body za loňské finále, když během turnaje pokaždé potvrdil roli papírového favorita a pojistil si pozici v TOP 20. V boji o titul ale počtvrté z šesti pokusů neuspěl, tentokrát byl nad jeho síly bývalý člen TOP 10 Félix Auger-Alassime.
Před pár týdny odehrála životní turnaj další česká naděje Linda Nosková, která se probojovala do největšího kariérního boje o titul na tisícovce v Pekingu. Po skalpech domácí Qinwen Zheng či Jessicy Pegulaové padla až s dvojnásobnou grandslamovou finalistkou Amandou Anisimovovou.
Úspěšná byla především první polovina sezony
Nejeden fanoušek českého tenisu by kvůli těmto posledním turnajům mohl pokládat finálovou statistiku našich hráčů a hráček za velmi neúspěšnou. Není tomu ale tak, jelikož předchozí velká část sezony byla pro naše hráče a hráčky daleko úspěšnější. Na konci července bylo na podniku WTA 250 v Praze k vidění dokonce české finále, kde Marie Bouzková po obratu přehrála Noskovou.
O měsíc dříve na travnaté pětistovce v Berlíně všechny překvapila Markéta Vondroušová, která zde vyřadila i grandslamové šampionky Madison Keysovou a světovou jedničku Arynu Sabalenkovou. Připsala si svůj třetí kariérní titul a po Wimbledonu druhý nejcennější.
Skvěle na tom byli v první polovině roku především muži. Aktuální česká jednička na žebříčku ATP Lehečka hrál finále rovnou dvakrát. Uspěl v lednu v Brisbane, odkud si odvezl svůj druhý turnajový vavřín. Na travnaté pětistovce v londýnském Queen’s Clubu byl nad jeho síly nejlepší hráč světa Carlos Alcaraz.
Dařilo se i jeho dalším dvěma krajanům a kolegům z Davis Cupu. Tomáš Macháč na začátku března vyhrál pětistovku v Acapulcu, kde si připsal premiérový titul a zajistil si debut v TOP 20 jako první Čech po Tomáši Berdychovi.
Na jeho úspěch ještě ve stejném měsíci navázal Jakub Menšík, který předvedl šokující tažení na tisícovce v Miami, kde vyřadil Brita Jacka Drapera, domácí jedničku Taylora Fritze i nejúspěšnějšího hráče všech dob a svého idola Novaka Djokoviče a získal pro Česko první triumf na Masters po 20 letech. Navíc český tenista prozradil, že nebyl daleko od odstoupení z turnaje.
Pokud tedy shrneme celou dosavadní sezonu, tak Češky a Češi postoupili na nejvyšším okruhu celkem desetkrát do finále a v pěti případech skončili jako vítězové. Poloviční úspěšnost tak rozhodně není žádným propadákem. Navíc ve zbytku sezony mají naši reprezentanti ještě šanci tuto bilanci zlepšit.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
A já tvrdím, že čeští tenisté finále ve většině případů nezvládají a selžou. Stačí se podívat na statistiky finálových utkání u Muchové, Bouzkové, Noskové, Lehečky, ale třeba i Vondroušové (všichni v negativní bilanci).