POHLED: Šokující nenávist a kritika na adresu Sinnera. Itálie rychle zapomíná a škodí sama sobě
Je kritika oprávněná?
Sinner se chce v závěru letošní sezony soustředit na individuální kariéru a zabojovat o post světové jedničky na konci roku. Proto se rozhodl blížící se finálový turnaj Davis Cupu, v němž své zemi v posledních dvou letech výrazně pomohl k triumfu, vynechat.
Na největší italskou tenisovou hvězdu současnosti se okamžitě začala valit kritika ze všech stran. Rozhodnutí mu mají za zlé fanoušci, bývalí italští tenisté i novináři. Ti se rozhodli, že budou "bránit čest Itálie". Jenže způsob, jakým to dělají, nevypadá ve světě vůbec dobře a spíše škodí sami sobě než Sinnerovi. Komentáře některých fanoušků dokonce působí značně nenávistně.
Za zmínku určitě stojí i několik veřejných výroků. Třeba ten od uznávaného novináře Bruna Vespy, který má jen na sociální síti X přes 200 tisíc sledujících. "Proč by měl někdo z Itálie fandit Sinnerovi? Mluví německy (přesně tak, je to jeho rodný jazyk), žije v Monte Carlu a odmítá hrát za národní tým. Čest Alcarazovi, který hraje v Davis Cupu za rodné Španělsko."
Rozhodnutí Sinnera nedokáže pochopit ani legenda Nicola Pietrangeli. "Je to facka do tváře italského sportu. Nechápu, proč řekl, že to bylo těžké rozhodnutí. Mluvíme tady o tenise. Ne o tom, že by měl jít do války. Pro každého sportovce by měl Davis Cup představovat vrchol sezony. Bohužel jsme v jiné éře. Vidím, že dnešní svět se řídí hlavně penězi a ne srdcem."
Pořádně se do Sinnera opřela také italská organizace spotřebitelů Codacons, která žádá, aby Sinnerovi byla odebrána všechna udělená vyznamenání. "Sinnerovo rozhodnutí vzdát se Davis Cupu je fackou do tváře Itálii, Italům a milionům vášnivých tenisových fanoušků. Kdyby věnoval méně času natáčení reklam na jakýkoli produkt, možná by dokázal lépe reprezentovat svou zemi ve sportu i mimo něj."
Najdou se však i tací, kteří Sinnerovo rozhodnutí chápou. "Jeho absence bolí, ale není to poprvé ani naposledy. Jannik nebude v tomto roce v Davis Cupu k dispozici," uvedl kapitán daviscupového výběru Filippo Volandri.
V obrovské vlně kritiky se ovšem jedná jen o kapku vody. Také u nás se několikrát největší naše tenisové hvězdy kritizovaly za omluvenku v Davisově poháru či Billie Jean King Cupu (dříve Fed Cup). Ale zda někdy v Česku dosáhla kritika takových rozměrů jako nyní v Itálii, si posuďte sami.
Itálie rychle zapomíná
Pro mě osobně je taková kritika a nenávist šokující. Od fanoušků jsem zvyklý číst ledacos, ale nevzpomínám si na případ, kdy by domácí média takovým způsobem lynčovala některého ze svých předních tenistů. Moc dobře si vzpomínám, jak naopak italský tisk během dlouhé dopingové kauzy Sinnera svou největší hvězdu bránil.
A to i přes veškerou kontroverzi, kterou dva pozitivní testy na doping a vlastně celý případ a jeho řešení vyvolaly. Dá se říct, že doteď tenisovým světem rezonuje. Itálie ale stála pevně za Sinnerem a neustoupila ani o krok.
Jedno rozhodnutí Sinnera však změnilo pohled Itálie o 180 stupňů. Italové i kvůli účasti Sinnera na nedávné exhibici Six Kings Slam vidí rudě a úplně zapomněli na to, že Sinner jim v posledních dvou letech pomohl k triumfu v Davis Cupu a posbíral v tomto období hromadu úspěchů. Byl dlouho světovou jedničkou, od začátku loňské sezony ovládl čtyři grandslamy a celkem 11 akcí a loni kraloval na Turnaji mistrů na domácí půdě. To vše jde stranou.
Ani nejúspěšnější italský hráč současnosti, který se po konci kariéry stoprocentně zařadí mezi největší italské tenisové legendy, evidentně nemá právo upřednostnit individuální kariéru před reprezentací.
Jaký je to ale potom signál pro jeho krajany a krajanky? Otázkou je, zda by takové pozdvižení vyvolala třeba omluvenka Jasmine Paoliniové. Ta je v podobné situaci jako Sinner. Italkám pomohla k loňskému a letošnímu triumfu v Poháru Billie Jean Kingové. Se vší úctou ale není takovou megastar jako Sinner, který se klidně může rozhodnout už v Davis Cupu po tom, co Itálie nyní předvádí, vůbec nestartovat.
Už jsem psal, že reakce Italů ve světě vůbec nevypadá dobře. Zároveň však může působit jako odstrašující příklad hlavně doma. Přední italští tenisté se zřejmě budou chtít takové situaci vyhnout a možná raději pojedou reprezentovat i třeba přes zranění, což ve výsledku asi není úplně ideální řešení.
Sinner není první hvězdou, co Davis Cup vynechá
Zklamání by se rozhodně pochopit dalo. Zmíněná kritika a její způsob už je ale podle mě za hranou. Jasně. Pro Italy se jedná o obrovské oslabení. Dělali si zálusk na hattrick a bez Sinnera to budou mít ohromně těžké.
Dokážete si představit, že by ve své zemi takovou kritiku schytali Roger Federer, Rafael Nadal nebo Novak Djokovič, tehdy největší opory daviscupového týmu? V žádném případě. Švýcarská, španělská i srbská média své legendy opěvují. Stejně jako to dělala Itálie u Sinnera, než si rodák z Innichenu dovolil poslat omluvenku.
Sinner zdaleka není jedinou hvězdou, která Davis Cup vynechává. Djokovič a Nadal tak učinili několikrát a Federer se naposledy v nejprestižnější mužské týmové soutěži představil v roce 2015, přestože kariéru oficiálně ukončil o sedm let později.
Spousta lidí asi se mnou bude souhlasit. Davisův pohár už není to, co býval. Napínavá utkání doma-venku s bouřlivou atmosférou už jsou z velké části minulostí. Jediné, co máme, jsou vzpomínky. Pro Italy je ovšem Davis Cup stále prestižní. Obzvláště když mají finálový turnaj na domácí půdě a jsou šampiony posledních dvou ročníků.
Rád bych tento pohled uzavřel vlastním názorem. Kritika a nenávist Itálie na adresu Sinnera absolutně není na místě. Zklamání ano, to ostatní ne. Sinnerova reakce (Veškerou kritiku přijímám. Už jsem toho o této záležitosti řekl dost a nemám co dodat.) je asi nejlepší možná.
