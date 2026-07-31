POHLED: Titul v Billie Jean King Cupu? Skromnost stranou. Kdy jindy, když ne teď

DNES, 17:30
Téma 5
Mluví klidně, s rozvahou. Žádná velkolepá prohlášení o útoku na titul z jejích úst nezazněla. A dobře ví proč. Barbora Strýcová povede do bojů v Billie Jean King Cupu mimořádně silnou sestavu. Kapitánka českého výběru však lépe než kdokoli jiný ví, jak ošidné takové případné předpovědi jsou. Jednomu se však nevyhne. Její tým bude považován za možná největšího favorita na celkové prvenství. A naprosto právem.
Profily hráčů (7)
Strýcová Barbora
Siniaková Kateřina
Muchová Karolina
Bouzková Marie
Nosková Linda
Zatím poslední titul českého týmu se datuje do roku 2018 (@ Pavel Mazac / CNC / Profimedia)

Psal se rok 2018, když české tenistky v pražské O2 areně porazily Spojené státy a získaly svůj 11. titul v tehdejším Fed Cupu. Od té doby soutěž doznala řady změn, včetně názvu i herního formátu. A zároveň také začalo české čekání na další úspěch. Do letošního ročníku vstoupí Češky pod vedením Strýcové v sestavě, která jiné ambice než ty nejvyšší, mít nemůže. Ostřílená kapitánka však zůstává opatrná.

"Nedala jsem si vůbec žádné cíle. Spíše mám myšlenky teď a tady a jako první nás čeká Británie. Nemám v hlavě, co by mohlo být a že by se to mohlo vyhrát. Nikdy jsem takto dopředu nepřemýšlela, protože se to vždy obrátilo proti mně. Jsem raději pokornější," říkala bývalá světová deblová jednička.

Statistická fakta, očekávání fanoušků i odborníků, však český tým pasují do pozice, kdy bude od čtvrtfinálového zápasu s Velkou Británií postaven před jasný cíl – vyhrát. A ideálně celou soutěž. Vše ostatní může být považováno za zklamání.

A není divu. Češky vyrazí do boje s dvěma hráčkami elitní světové desítky a zároveň finalistkami letošního Wimbledonu Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou. Aby toho nebylo málo, do čtyřhry je připravena dvanáctinásobná grandslamová šampionka v deblu a úřadující světová jednička Kateřina Siniaková.

Žádná jiná z osmičky reprezentací, která se účastní závěrečného klání, se ničím podobným pochlubit nemůže. Papírově největším konkurentem může být Ukrajina, která do boje vyšle světovou desítku Elinu Svitolinovou a jen o místo níže postavenou Martu Kosťukovou.

Nejvýše postavenou hráčkou, která se na turnaji nejlepších celků představí, bude světová dvojka Jelena Rybakinová, kterou v barvách Kazachstánu doplní Julia Putincevová.  Vyjma případného duelu s Rybakinovou tak půjdou české tenistky do každého zápasu v roli papírových favoritek. Zrádný systém dvou dvouher a případné závěrečné čtyřhry však může veškeré teoretické předpoklady proměnit v bezcenný kus papíru.

"Papírově jsme silnější než je Británie. To je prostě fakt. Asi bych řekla, že bychom měly být favoritky, ale sama jsem jako hráčka zažila, že tenistky předvádí v Billie Jean King Cupech takové výkony, že se na tohle prostě spoléhat nedá. Vše je otevřené," dodala Strýcová.

Zda se tentokrát papírové předpoklady potvrdí a české tenistky po osmi letech znovu zvednou nad hlavu slavnou trofej, uvidíme od 22. do 27. září.

Český sen o triumfu? Strýcová po odhalení nominace brzdí velká očekávání

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

5
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chlebavevaju
31.07.2026 19:55
Teď vypadá nominace prakticky nezdolatelně, ovšem turnaj daleko a beztak se z něj nakonec Muchová klasicky odhlásí. Ještě budou Krejčíkové nohy líbat, pokud přijde na pomoc.
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vojta912
31.07.2026 19:40
Je otázka ohledně toho jaký tým nasadíme. Dost možná béčko, pokud Faltýnkovu kámošovi Černoškovi nezůstane dost za drápkem
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Serpens
31.07.2026 18:49
Bohužel, ten pošahanej formát zajišťuje, že i s naším all star týmem nás stále může dostat jedna zářící individualita, jako uz tolikrát v minulosti (dvakrát Benčičová, Fernandezova, Swiateková)
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falcon_heavy
31.07.2026 19:09
Právě...
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com
31.07.2026 20:13
É-myčka v prvnim kole je out Ale Rybakina ve druhym urcite bude
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