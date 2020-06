Pomýšlel jsem na grandslamový titul předčasně, uvědomil si Tsitsipas

Mimo Big Three na grandslamech naposledy triumfoval Stan Wawrinka (US Open 2016) a Tsitsipas je považován za jednoho z hrstky hráčů, kteří by mohli na podnicích velké čtyřky dominanci Novaka Djokoviče, Rafaela Nadala a Rogera Federera ukončit.

Jednadvacetiletý Tsitsipas loni senzačně ovládl Turnaj mistrů a hovořil o tom, že je připravený získat grandslamový titul a má k tomu velmi blízko. "S odstupem času si myslím, že to bylo příliš velké prohlášení. Bylo předčasné, neměl bych se tolik dívat dopředu," řekl Tsitsipas.

"Samozřejmě jednou grandslam chci vyhrát, ale měl bych se soustředit na přítomnost a nemyslet tolik na to, že ten titul z grandslamu chci. Mám velká očekávání a asi na sebe zbytečně tlačím, neměl bych tolik myslet na to, co bude," dodal.

Tsitsipasovým maximem na grandslamech je semifinále na loňském Australian Open. Vstup do letošní sezony se mu příliš nepodařil, nicméně na konci února měl skvělou formu, když ovládl halovou akci v Marseille a v Dubaji prohrál až ve finále s Djokovičem. Ten předpověděl, že Tsitsipas jednou bude světovou jedničkou.

"Samozřejmě chci být světovou jedničkou a vyhrát grandslam. Mojí novou teorií ale je, že čím víc na to budu myslet, tím se zvyšuje šance, že se to nikdy nestane."