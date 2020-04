Pořadatelé French Open si rychle uvědomili, že změnit termín bez varování byla chyba, tvrdí Courier

Bývalý tenista Jim Courier tvrdí, že pořadatelé antukového grandslamu rychle přišli na to, že změnit termín na přelom září a října bez jakéhokoli upozornění hráčů a dalších turnajů byla velká chyba. Dvojnásobný šampion French Open počítá s tím, že se nový termín ještě bude řešit.

Změna termínu French Open z přelomu května a června na přelom září a října byla velkým překvapením snad pro všechny. Někteří představitelé velkých organizacích o tom možná věděli předem, z hráčů však nejspíš byl informován pouze Rafael Nadal, který telefonoval s ředitelem turnaje a nový termín posvětil.

Jenže vzhledem k tomu, že si French Open, dá se říci, změnilo termín bez ohledu na ostatní, nemají vůbec datum 20. září až 4. říjen jisté. Zaprvé je mohou zastavit představitelé ATP, WTA nebo ITF, zadruhé není jasné, zda momentální pandemie koronaviru v září dovolí tenistům vstoupit na pařížskou antuku.

"Z toho, co jsem slyšel, tak si pořadatelé French Open velmi rychle uvědomili, že změnit termín bez varování ostatních byla velká chyba. Myslím si, že se to ještě bude mezi nejvyššími tenisovými představiteli řešit," tvrdí dvojnásobný šampion a bývalý tenista Jim Courier.

Nový termín antukového grandslamu totiž koliduje s exhibičním Laver Cupem, jehož zakladatelem je švýcarská hvězda Roger Federer. Mimo Laver Cupu jsou v tom týdnu naplánovány menší asijské turnaje. Navíc má pařížský grandslam odstartovat týden po skončení US Open, které je tradičně závěrečným grandslamem sezony.

Hlavní vlna kritiky na pořadatele French Open se strhla ihned po oficiální změně termínu z jejich strany. I tak se najdou tací, kteří reagují až teď. "Bylo to uspěchané rozhodnutí, co já vím, tak například s ATP nic nekonzultovali. Také to vypadá, že vůbec nebrali ohled na další turnaje. V této krizi bychom měli být solidární a rozhodovat společně, proto se podle mě zachovali dost sobecky. Všichni jsme byli velmi překvapení," uvedl Pablo Cuevas.

Pořadatelé antukového podniku velké čtyřky možná zpanikařili, jelikož v případě neuskutečnění letošního ročníku jim hrozí finanční ztráta až sedm miliard korun.