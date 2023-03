Poslední kapka naděje vyschla. Djokovič výjimku nedostal a hrát nebude ani v Miami

Novak Djokovič je odpůrcem povinné vakcinace proti Covidu-19 a vstup do Spojených států amerických stále není povolen neočkovaným cizincům. Nařízení má být zrušeno až 11. května, do té doby jsou neočkovaní jedinci pro americké úřady nebezpečnými osobami.



35letý Srb sice na začátku února zažádal americké úřady o výjimku pro vstup do země, ale ministerstvo vnitřní bezpečnosti jeho žádost zamítlo. A nepomohly ani prosby organizátorů turnajů či tlak některých guvernérů či senátorů.



A tak nejlepší tenista současnosti přichází již poněkolikáté o prestižní turnaje. Po Indian Wells se včera definitivně odhlásil i z další akce ATP Masters 1000 v Miami, byť do poslední chvíle neztrácel naději na změnu ve svůj prospěch.



"Snažili jsme se, aby Novak Djokovič dostal výjimku, ale nepovedlo se. Jsme jedním z největších turnajů na světě a rádi bychom tu měli ty nejlepší tenisty. Udělali jsme maximum, co jsme mohli. Mluvili jsme s vládou, ale není to v našich rukách," oznámil ředitel Miami Open James Blake.



Djokovič hrál na prestižním Sunshine Double v Indian Wells a Miami naposledy v roce 2019. Ze stejného důvodu jako letos chyběl i loni, v roce 2021 byly turnaje rozděleny do dvou termínů (březen a říjen) a srbský tenista i s vzhledem k nutným karanténám do USA neletěl. V roce 2020 se kvůli pandemii koronaviru nehrálo. V Kalifornii v minulosti triumfoval pětkrát, na Floridě šestkrát.



Loni rodák z Bělehradu nesměl kvůli odmítavého postoji k očkování startovat v Austrálii včetně Australian Open ani na letním US Open Series v USA a Kanadě, kde přišel o dva podniky Masters v Cincinnati a Montréalu i US Open.



Přesto je znovu na 1. místě žebříčku ATP, na kterém tráví rekordní 381. týden. A navzdory absenci na dalších velkých turnajích a nepřipočteným bodům za triumf na loňském Wimbledonu může v čele zahájit i antukové jaro. Sesadit ho může jen Carlos Alcaraz, pokud tento týden nenajde přemožitele v Indian Wells, k udržení přpadného prvního místa by pak navíc musel obhájit titul v Miami.



Djokovič, který letos vyhrál 15 z 16 zápasů a v Melbourne získal rekordní 22. grandslamový titul, by se měl po více než měsíční pauze vrátit na kurty na prvním letošním antukovém Masters 1000 v Monte Carlu. V Monacu se bude hrát od 9. dubna. Následně by se měl představit na novém turnaji ATP 250 v bosenské Banja Luce.



A pokud nedojde ke změně pravidel a nařízení, mohl by se Djokovič v létě představit i fanouškům v USA.