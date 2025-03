Potřetí stejné finále? Draper se pokusí skolit Alcaraze, Medveděva čeká dánský supertalent

Finále na Masters v Indian Wells bude mít třetím rokem po sobě stejné obsazení, pokud Carlos Alcaraz (21) i Daniil Medveděv (29) potvrdí v sobotním semifinále roli favorita. Šampion posledních dvou ročníků Alcaraz, který letos v kalifornské poušti opět dominuje, změří síly s Jackem Draperem (23). Medveděv bude útočit na svou první finálovou účast přesně po roce a v cestě mu stojí Holger Rune (21).

Rune – Medveděv | 21:30 SEČ

Holger Rune možná zlomil v Indian Wells dlouhou krizi. Cestu do semifinále měl ještě těžší než jeho následující protivník, jelikož se musel vypořádat se světovou devatenáctkou Ugem Humbertem, sedm zápasů neporaženým devátým mužem pořadí Stefanosem Tsitsipasem a rozjetým Tallonem Griekspoorem. V kalifornské poušti startuje 21letý Dán popáté a je poprvé v semifinále. Proti Tsitsipasovi zapsal svůj první skalp TOP 10 na venkovních betonech a spravil si chuť po nepovedených turnajích v Rotterdamu a Buenos Aires či skreči v Acapulcu.

Právě na Masters posbíral největší úspěchy své kariéry. Jedná se hlavně o triumf v Paříži 2022 (ve finále skolil Novaka Djokoviče) a předloňská finále v Římě a Monte Carlu. Na venkovních betonech však odehrál jen jedno semifinále na Masters, loni v Cincinnati nedotáhl náskok setu proti Francesovi Tiafoeovi.

Na prestižních tisícovkách má pozitivní bilanci 12:11 se zástupci TOP 10. Ještě předloni dokonce disponoval úspěšností 9:4, ale v posledních zhruba dvou letech se trápil na všech frontách a i kvůli nižšímu sebevědomí si tuto bilanci výrazně zhoršil. Během nepovedeného období prohrál na této úrovni dvakrát právě s Medveděvem, konkrétně loni tady v Indian Wells a ještě předloni v Římě.

Vizitka Holgera Runeho. (@ Livesport / Enetpulse)

Rune – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (semifinále)

Bilance: 10:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 8:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:1 (kariérní 17:23)

Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 3:2)

Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 9:12)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Rune – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 8:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2025)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Acapulco (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Moutet (6:2, 6:4), (18) Humbert (5:7, 6:4, 7:5), (8) Tsitsipas (6:4, 6:4), Griekspoor (5:7, 6:0, 6:3)

Daniil Medveděv měl ve čtvrtfinále nečekané potíže s Arthurem Filsem. V posledních týdnech si ale zvedl sebevědomí a klíčové a kritické okamžiky v rozhodujícím dějství zvládl velmi dobře, obzvláště v tie-breaku (6:4, 2:6, 7:6). Mezi nejlepší osmičku prošel suverénně a možná přesně takto těsnou bitvu potřeboval, aby se zase posunul směrem ke své nejlepší možné formě.

V posledních letech si velmi často stěžuje na rychlost povrchu v Indian Wells, ovšem je nutné zmínit, že mu evidentně pomalejší beton sedí. V posledních dvou ročnících totiž došel až do finále (porážky s Carlosem Alcarazem). Navíc skalpem Filse přerušil sérii dvou čtvrtfinálových nezdarů na tour. V jediném letošním semifinále schytal výprask od nezkušeného Hamada Medjedoviče a tímto výsledkem bývalý lídr žebříčku navázal na katastrofální vstup do sezony.

Devětadvacetiletý Rus hraje v Indian Wells svůj bezpochyby nejlepší letošní turnaj a před semifinále by si měl díky úspěchům v tomto dějišti a na podnicích Masters obecně věřit. V semifinálových duelech na Masters má velmi solidní úspěšnost 10:4, přičemž tři ze čtyř nezdarů utrpěl proti někomu z TOP 10 žebříčku.

Vizitka Daniila Medveděva. (@ Livesport / Enetpulse)

Medveděv – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marseille (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (semifinále)

Bilance: 12:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 9:3

Bilance proti hráčům TOP 20: 1:0 (kariérní 101:75)

Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 10:4)

Bilance v semifinále: 0:1 (kariérní 38:19)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Medveděv – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 20:7

Nejlepší výsledek: finále (2023-24)

Loňský výsledek: finále

Bilance v semifinále: 2:0

Generálka: Dauhá (čtvrtfinále), Dubaj (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Yunchaokete Bu (6:2, 6:2), (31) Michelsen (2:0 skreč), (10) Paul (6:4, 6:0), (20) Fils (6:4, 2:6, 7:6)

Vzájemná bilance: Medveděv vede 2:1, také počtvrté změří síly na Masters a vítěz se vždy radoval bez ztráty setu. Medveděv získal svůj poslední titul předloni na antukovém Masters v Římě, kde ve finále porazil právě Runeho. Od té doby se nepotkali. Ruský tenista začne jako favorit, nicméně pořád je velmi zranitelný a Rune je přesně tím typem hráče, který může takové rozpoložení soupeře využít.

Draper – Alcaraz | 23:00 SEČ

Jack Draper za sebou nemá jednoduchou cestu do semifinále. V úvodním zápase se musel vypořádat s objevem posledních měsíců a talentovaným teenagerem Joaem Fonsecou a pak narazil na tři domácí naděje, jmenovitě Jensona Brooksbyho, Taylora Fritze a Bena Sheltona. Přesto stále neztratil set.

Nyní ho čeká první semifinále na Masters a také útok na debut v TOP 10 žebříčku. Není tajemstvím, že v semifinálovém duelu potkává nejtěžšího možného protivníka a s takovými zápasy ještě nemá dost zkušeností. Třiadvacetiletý Brit, který velmi často bojuje se zdravotními problémy, ale v posledním roce na fyzické kondici výrazně zapracoval, má letos bilanci 11:2. Obě porážky utrpěl proti hráčům TOP 10, včetně skreče proti Alcarazovi na Australian Open.

S hráči TOP 10 světového pořadí má kariérní bilanci 7:15, na Masters 3:6. Dva ze tří takto cenných skalpů na úrovni prestižních tisícovek slavil proti Fritzovi, jeden z nich na probíhající akci v Indian Wells.

Vizitka Jacka Drapera. (@ Livesport / Enetpulse)

Draper – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (finále)

Bilance: 11:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 11:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:2 (kariérní 7:15)

Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 5:4)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Draper – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 7:2

Nejlepší výsledek: semifinále (2025)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Dauhá (finále)

Cesta turnajem: volný los, Fonseca (6:4, 6:0), Brooksby (7:5, 6:4), (3) Fritz (7:5, 6:4), (11) Shelton (6:4, 7:5)

Carlos Alcaraz nepředvedl ve čtvrtfinále tak skvělý výkon jako v předchozích kolech, a dokonce se ve druhé sadě dostal do manka 1:4. Přesto dokázal nebezpečně rozjetého Francisca Cerúndola přehrát bez ztráty setu a znovu ukázal, jak moc těžké bude ho v tomto dějišti porazit. V letošním ročníku BNP Paribas Open odehrál osm setů a pouze proti Argentinci (6:3, 7:6) ztratil v některém z nich více než čtyři gamy.

Jednadvacetiletý Španěl má na kalifornském Masters famózní kariérní bilanci 20:2. To je 91% úspěšnost, nejlepší v historii turnaje, pokud počítáme tenisty s alespoň 10 odehranými duely v tomto dějišti. Majitel čtyř grandslamových trofejí je šampionem posledních dvou ročníků a prohrál tady zatím jen se zástupci legendární Big Four (Andy Murray 2021 a Rafael Nadal 2022).

Ve čtvrtfinálových utkáních na Masters není tak úspěšný. Před soubojem s Cerúndolem měl bilanci 8:6 a poslední tři prohrál. V semifinále se ale může pochlubit naopak výbornou úspěšností 6:2 (porážky s Nadalem a Jannikem Sinnerem) a ve finále ještě lepší bilancí 5:1 (prohra s Novakem Djokovičem). I proto je v Indian Wells jasně největším adeptem na triumf.

Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport / Enetpulse)

Alcaraz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (semifinále)

Bilance: 15:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 10:2

Bilance proti hráčům TOP 20: 3:1 (kariérní 67:32)

Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 6:2)

Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 22:11)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Alcaraz – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 20:2

Nejlepší výsledek: triumf (2023-24)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v semifinále: 2:1

Generálka: Dauhá (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Halys (6:4, 6:2), (27) Shapovalov (6:2, 6:4), (14) Dimitrov (6:1, 6:1), (25) F. Cerúndolo (6:3, 7:6)

Vzájemná bilance: Alcaraz vede 3:1. Draper by měl mnohem větší šanci uspět na halovém betonu, případně na domácích travnatých dvorcích. Indian Wells má však jeden z nejpomalejších betonů na okruhu, což hraje do karet španělskému favoritovi. Draper by mohl podobně jako Francisco Cerúndolo vzdorovat, ale vítězství by bylo velkým překvapením.

Sobotní program

STADIUM 1 (od 19:00 SEČ)

1. Muhammadová/Schuursová (USA/Niz.) - Mihalíková/Nichollsová (SR/Brit.)

2. Rune (12-Dán.) - Medveděv (5-) / nejdříve ve 21:30 SEČ

3. Draper (13-Brit.) - Alcaraz (2-Šp.)

4. Arévalo/Pavič (1-Salv./Chorv.) - Korda/Thompson (USA/Austr.) / nejdříve v neděli v 02:00 SEČ

Přehled mužského turnaje

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.