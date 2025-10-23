Potvrzeno! Saúdská Arábie získala další prestižní turnaj, od roku 2028 vznikne nové Masters
Okruh turnajů Masters se tak rozroste poprvé od jejich založení v roce 1990. Nový přírůstek oznámili zástupci ATP a PIF v době, kdy tenisté stále hlasitěji kritizují nabitý kalendář a stěžují si na přetěžování.
"Vše, co zatím v této fázi můžeme říct, je, že to bude někdy na začátku sezony, někdy v první části," řekl Gaudenzi během videokonference. Nový turnaj by neměl nijak kolidovat s lednovým australským létem.
O zavedení nové akce Masters se mluvilo už velmi dlouho, až dnes však přišlo definitivní potvrzení. Turnaj by neměl být pro tenisty povinný. Jediným nepovinným podnikem Masters ze současné devítky je Monte Carlo.
Týdenní turnaj podle Gaudenziho počítá s pavoukem pro 56 hráčů a hrát by se měl venku na tvrdém povrchu. Jako ideální termín vidí únor po skončení Australian Open, kdy by zapadl do programu turnajů na Blízkém východě a jihoamerické šňůry.
Saúdská Arábie tak postupně rozšiřuje svůj vliv v tenisovém světě. Kromě nového Masters, které začne v roce 2028, bude druhým rokem po sobě pořádat Turnaj mistryň v Rijádu, právě uskutečnila další ročník prestižní exhibice Six Kings Slam ve stejném městě a od předloňské sezony organizuje Turnaj mistrů pro mladíky v Džiddě.
Od vzniku kategorie Masters patří do elitní skupiny turnaje v Indian Wells, Miami, Monte Carlu, Madridu, Římě, Torontu/Montrealu, Cincinnati, Šanghaji a Paříži.
Jako jediný dokázal všech devět stávajících podniků této kategorie ovládnout Novak Djokovič. Nejúspěšnějšímu hráči všech dob se dokonce povedlo vyhrát každý turnaj Masters minimálně dvakrát.
