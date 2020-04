Pouille se obává konce sezony. Každý týden hrajeme v jiné zemi, vysvětluje

"Nemůžu se opravdu dočkat, až se sezona znovu obnoví a my budeme moct hrát, cítit ten tlak a veškerý adrenalin během soutěžení," těší se Pouille.



"Bohužel, jak teď všechno stojí, nedokážu si představit, kdy bude tenis pokračovat. Jsme sport trochu odlišný od těch ostatních, protože každý týden hrajeme v jiné zemi, na jiném kontinentu. A dokud tenisté nebudou moct volně cestovat, tak podle mě tenisový okruh nemůže pokračovat," obává se 26letý Francouz.



"Bylo by nespravedlivé, kdyby Američané nemohli dorazit na French Open nebo naopak Francouzi nemohli hrát na US Open. A náš sport hrají tenisté z celého světa," zamyslel se bývalý desátý hráč světa.



Podobně jako aktuálně 56. muž žebříčku ATP uvažují i jeho další kolegové. Tedy že nebudou překvapeni, když už se letos hrát nebude (Ken Skupski, Amélie Mauresmová, Simona Halepová,...).



"Myslím, že většina lidí kolem tenisu si myslí totéž. Když vidíte, jak rychle se nemoc šíří, všechna ta úmrtí a nakažené lidi, bude pro Spojené státy složité zorganizovat v létě tenisové turnaje. Je to teď hodně komplikované pro nás (Francouze), Španěly, Italy," řekl Pouille.



"Četl jsem, že karantény jsou i v Jižní Americe. Ovlivňuje to celý svět a bude to trvat hodně dlouho, ne se všechno vrátí do normálu a všechno bude jako dřív," dodal vítěz pěti turnajů ATP.



Hrát se nebude minimálně 4 měsíce

Sezona byla přerušena začátkem března a znovu hrát se nezačne dřív, než 13. července. Kvůli šíření pandemie koronaviru se poprvé od druhé světové války nebude hrát Wimbledon, další grandslam Roland Garros byl zatím přeložen z jara na podzim.



Ve Spojených státech amerických pokračují s přípravami newyorského US Open, kde má 24. srpna odstartovat kvalifikace. Zrušen už však byl srpnový turnaj WTA Premier 5 v kanadském Montréalu, kde měly tenistky absolvovat jednu z velkých příprav před newyorským grandslamem.



Pokud bude sezona obnovena, jsou vedení WTA a ATP připravena přeplánovat své akce i na prosinec.