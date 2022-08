Povedený vstup do generálky na US Open. Martincová v Granby porazila Dodinovou

WTA GRANBY - Tereza Martincová úspěšně vstoupila do generálky na US Open, když na klání WTA 250 v kanadském Granby přehrála Océane Dodinovou. O třetí letošní čtvrtfinále si zahraje s další Francouzkou Dianou Parryovou, nebo Švýcarkou Lulu Sunovou.

Tereza Martincová sice před měsícem na Livesport Prague Open ve Stromovce vypadla v prvním kole, neobhájila loňské finále a utrpěla pátou porážku v řadě, po přesunu do zámoří se jí ale daří. Z deseti zápasů už posedmé zvítězila.



Jen pár dní poté, co v Cincinnati nedotáhla nadějně rozehraný zápas proti světové dvojce Anett Kontaveitové a neukončila čekání na první skalp hráčky Top 10, si na turnaji WTA 250 v kanadském Granby poradila s Océane Dodinovou.



27letá Češka vstoupila do generálky na US Open, na kterém hrála čtyřikrát hlavní soutěž, ale vždy vypadla prvním kole, výborně a získala první set. V úvodu druhé sady ale ztratila podání a manko dlouho marně doháněla. Nicméně od stavu 3-5 získala čtyři gamy v řadě a zvítězila 6-2 7-5.



O čtvrtfinále, které si letos zahrála v únoru v Petrohradu a v červnu v Nottinghamu, kde nakonec vypadla až v semifinále, si 69. hráčka světa Martincová zahraje s další Francouzkou Diane Parryovou. S bývalou juniorskou světovou jedničkou změří síly poprvé.