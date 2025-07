Praha bude mít domácí semifinalistku! Nosková tentokrát dominovala a jde na Siniakovou

WTA PRAHA - Linda Nosková (20) nebyla v úvodním kole letošního Livesport Prague Open přesvědčivá, ovšem v dalším zápase předvedla mnohem lepší výkon a porazila 6:2, 6:4 podstatně nebezpečnější Elisabettu Cocciarettovou (24). Její postup znamená jistotu české semifinalistky, protože ve čtvrtfinále se nasazená jednička a největší favoritka střetne s krajankou Kateřinou Siniakovou (29).

Nosková – Cocciarettová 6:2, 6:4

V tenise může být každý den jiný a Nosková je dalším příkladem. Zatímco v úterý se trápila a i přes slabší výkon udolala ve dvou tie-breacích kvalifikantku Anastasii Gasanovovou, proti mnohem nebezpečnější a šest zápasů neporažené Cocciarettové si vedla podstatně lépe.

Česká favoritka neměla dobrý vstup do utkání a ztratila úvodní dva gamy. Nasazená jednička ovšem pak předvedla sérii osmi získaných her a klidně ji mohla ještě protáhnout. V maratonském třetím gamu druhé sady však nevyužila několik gamebolů a Italka se dostala do hry a srovnala na 2:2.

Vsetínská rodačka ale pak zase nastolila dominanci. Po šňůře deseti vyhraných fiftýnů vedla 4:2 a 30:0, a přesto zase dovolila Cocciarettové dorovnat skóre. Naštěstí pro české fanoušky se jí povedlo znovu získat dvě hry v řadě a dokráčet k postupu.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

"Dnešek byl rozhodně lepší než včerejšek. Snažila jsem se dávat co nejvíce míčů zpět do kurtu. To je asi to kouzlo. Snažila jsem se to mít více pod kontrolou a dostat se do tenisového rytmu," řekla novinářům Nosková.

Noskovou dělí jediný krok od toho, aby i čtvrtý start v hlavní soutěži Livesport Prague Open dotáhla minimálně do semifinále. Debut v pražské Stromovce si odbyla v roce 2020 a skončila v kvalifikaci. V posledních třech ročnících ovšem nechyběla v semifinále a předloni padla až v souboji o titul s Nao Hibinovou.

Očekávaný středeční postup největší favoritky znamená jistotu české semifinalistky v letošní edici největšího tenisového turnaje na našem území. Nosková totiž bude ve čtvrtek čelit Siniakové.

Se zkušenou krajankou se zatím na oficiálních turnajích ještě neutkala. Jediný souboj se uskutečnil na exhibičním Macha Lake Open v roce 2020 během pandemie koronaviru a navrch měla ve dvou těsných setech Siniaková, která ve středu zvládla derby s Dominikou Šalkovou.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.