Předloňský šampion Bautista v Dauhá porazil obhájce titulu Rubljova a je ve finále

ATP DAUHÁ - Roberto Bautista v Dauhá vyhrál souboj dvou posledních šampionů s Rusem Andrejem Rubljovem a podruhé v sezoně postoupil do finále. O titul, který slavil naposledy předloni právě v Kataru, si španělský tenista zahraje s Gruzíncem Nikolozem Basilašvilim.

Když hrál Roberto Bautista před dvěma lety v Dauhá naposledy, získal svůj poslední 9. titul na okruhu ATP. Od té doby se dostal do čtvrtfinále Australian Open či semifinále Wimbledonu a pomohl Španělsku k triumfům v Davis Cupu a na ATP Cupu.



Na zisk jubilejního desátého individuálního titulu však už přes dva roky čeká. Jediné finále za posledních 26 měsíců si zahrál před dvěma týdny v Montpellier, kde nestačil na Davida Goffina.



A nyní je po dvou týdnech ve finále znovu a jediná výhra ho dělí od ukončení více než dvouletého čekání na titul. Dva triumfy v řadě může oslavit na stejném kurtu.



32letý Španěl v Kataru začal obratem proti Američanu Reilymu Opelkovi, následně porazil Kazacha Alexandera Bublika, vyřadil světovou čtyřku Dominica Thiema a dnes si vyšlápl i na osmého hráče světa Andreje Rubljova.



Ruský tenista, který v neděli triumfoval v Rotterdamu a vyhrál už čtvrtý turnaj ATP 500 po sobě, v Dauhá odehrál první singlový zápas až dnes, neboť v prvním kole měl volný los a dva soupeři proti němu kvůli zranění nenastoupili.



A Bautista dokázal navázat na svůj zápasový rytmus a o devět let mladšího soka za 74 minut hladce porazil dvakrát 6-3. Ve vzájemné bilanci tak zvýšil vedení na 4-2.







Ve svém celkově 18. finále bude třináctý hráč světa Bautista čelit Nikolozi Basilašvilimu (h2h 3-1). 29letý Gruzínec v semifinále porazil 7-6 6-1 Američana Taylora Fritze, navázal na včerejší skalp Rogera Federera a pokračuje v nečekaném obrození.



Basilašvili totiž od triumfu v Hamburku 2019 nevyhrál tři zápasy v řadě a za posledních 17 měsíců pouze jednou vyhrál dvě kola po sobě. Loni dokonce prohrál 9 zápasů a 20 setů v řadě. Letos v Antalye sice po 14 měsících vyhrál na jednom turnaji dva zápasy, nicméně proti papírovým outsiderům a následně se znovu dostal do krize a prohrál 5 zápasů a 11 setů v řadě.



V Dauhá však Basilašviliho nezastavili už čtyři soupeři, z toho tři hráči Top 50, které přes rok nedokázal porazit. V sobotu bude hrát své 6. finále.



Rubljov si navzdory nezdaru ve dvouhře odveze z Dauhá trofej pro šampiona i letos, neboť uspěl ve čtyřhře. Svůj druhý deblový titul získal s krajanem Aslanem Karacevem, ve finále porazili 7-5 6-4 duo Daniell/Oswald. Poprvé Rubljov triumfoval už před pěti lety v Moskvě s dalším Rusem Dmitrijem Tursunovem.