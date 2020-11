Překvapivý šampion ze Santiaga Brazilec Seyboth neukončil sérii porážek ani doma v Sao Paulu

Thiago Seyboth 1. března vyhrál antukový turnaj v chilském Santiagu a v 19 letech se stal nejmladším brazilským vítězem turnaje ATP.



Jenže pak byla sezona přerušena kvůli pandemii koronaviru a na další turnaj si musel půl roku počkat. V září sice prošel do finále challengeru ve francouzském Aix en Provence, ale víc toho letos neuhrál.



Dvacetiletý Brazilec se kromě dvou povedených turnajů představil ještě na dalších 11 akcích, ale na nich zaznamenal jedinou výhru z dvanácti utkání. Aktuálně prohrál už šest zápasů v řadě, byť byl ve všech kursovým favoritem.



Naposledy 115. hráč světa Seyboth neuspěl na domácím antukovém challengeru v Sao Paulu, kde podlehl 5-7 6-1 3-6 o dva roky staršímu krajanu Orlandu Luzovi, jenž figuruje až ve čtvrté stovce světového žebříčku.



Juniorský vítěz US Open 2018 Seyboth, který byl letos na jaře jedním z prvních tenistů s pozitivním testem na Covid-19, bude mít poslední šanci neukončit sezonu sérií porážek a zaútočit na premiérový posun do Top 100 příští týden znovu na domácí antuce v Campinasu, kde se koná jeden ze dvou posledních challengerů v roce 2020.







V úterý v Sao Paulu naopak nezaváhal nejvýše nasazený Brazilec Thiago Monteiro, který si poradil snadno 6-3 6-2 s Portugalcem Gastaem Eliasem. Ve druhém kole 84. hráče světa čeká Francouz Maxime Janvier.



Ze 'záplavy' domácích zástupců postoupil do druhého kola také 32letý Thomaz Bellucci. Bývalý 21. hráč světa deklasoval 6-2 6-0 Rusa Tejmuraze Gabašviliho, s nímž vyhrál i šestý vzájemný souboj. O čtvrtfinále si zahraje s šestým nasazeným Fredericem Ferreirou Silvou.