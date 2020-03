Seyboth v Santiagu proměnil divokou kartu v první titul. V 19 letech se stal nejmladším brazilským šampionem

Thiago Seyboth letos včetně kvalifikací a challengerů vyhrál jen jeden z pěti zápasů. Na okruhu ATP měl dosud pouze dva vyhrané zápasy, oba na domácích antukách v Sau Paolo 2019 a Riu de Janeiro 2020.



Ovšem tento týden na antuce v Santiagu, kde hrál opět díky divoké kartě, juniorský vítěz US Open 2018 vyhrál všech pět utkání a raduje se z nečekaného triumfu.



Brazilský tenista, který příští týden oslaví 20. narozeniny, v Chile vyřadil tři Argentince Facunda Bagnise, Juana Ignacia Londeru a Renza Olivu, domácí nasazenou jedničku Cristiana Garína a v dnešním finále zdolal 7-5 4-6 6-3 turnajovou dvojku Nora Caspera Ruuda.



Seyboth hrál finále jako nejmladší Brazilec v historii turnajů ATP (od roku 1990) a nakonec se stal i nejmladším brazilským šampionem. Turnaj Golden Swing na jihoamerických antukách vyhrál jako nejmladší od roku 2005, kdy tehdy osmnáctiletý Rafael Nadal triumfoval v Acapulku.

The youngest player to win a title on the 'Golden Swing' since Rafael Nadal in 2005!



Well played, @thiagoswild



: @TennisTV | @chile_openpic.twitter.com/XPFAjgffKa