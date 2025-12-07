Přes 13 milionů korun za tři dny? Vítěz UTS bere pohádkovou odměnu a mohl mít i víc
De Minaur si odvezl z Londýna jednu ze svých největších odměn v tomto roce a zároveň v kariéře. Za triumf na finálovém turnaji v Londýně inkasoval 640 tisíc dolarů (zhruba 13,4 milionu korun). To je jen o "trochu" méně než za nedávný postup do semifinále Turnaje mistrů (727 500 dolarů) nebo čtvrtfinálovou účast na US Open (660 tisíc).
Odměna klidně mohla být ještě vyšší. Pro neporaženého šampiona bylo dokonce připraveno více než 19 milionů korun. Australan ovšem ve skupině nestačil na Andreje Rubljova. V přímém souboji o postup do semifinále však porazil Tomáše Macháče a pak ve vyřazovacích bojích skolil Uga Humberta i Caspera Ruuda.
Rodákovi ze Sydney se podařilo ovládnout třídenní finálový turnaj UTS druhým rokem po sobě. "Je úžasné tady znovu vyhrát. Londýn je pro mě výjimečné místo a teď je to můj domov. Takže je vždy skvělé hrát tuto akci a ještě lepší ji vyhrát," řekl De Minaur po úspěšné obhajobě titulu na luxusní exhibici.
Aktuální australské tenisové jedničce De Minaurovi se bude tučný šek určitě hodit. V příštím roce totiž plánuje uskutečnit svatbu s partnerkou a britskou tenistkou Katie Boulterovou.
Další klání UTS se uskuteční v příštím roce. První díl bude opět hostit mexická Guadalajara. Hrát se bude od 2. do 4. února a titul by mohl obhajovat Macháč.
Výsledky finálového turnaje
Finále
De Minaur - Ruud 11:15, 15:10, 15:11, 16:7
Semifinále
De Minaur - Humbert 15:13, 18:13, 18:9
Ruud - Rubljov 9:17, 15:11, 7:17, 17:11, 2:0
Skupina A
Rubljov - Mannarino 12:17, 11:13, 18:11, 18:12, 2:0
De Minaur - Macháč 10:15, 16:11, 16:13, 16:12
Rubljov - De Minaur 13:12, 8:18, 16:12, 13:12
Macháč - Mannarino 16:11, 14:11, 13:17, 11:13, 2:0
Rubljov - Macháč 14:13, 17:10, 18:15
De Minaur - Mannarino 13:12, 16:8, 11:12, 14:12
Skupina B
Ruud - Humbert 13:12, 8:16, 8:15, 14:12, 2:0
F. Cerúndolo - Goffin 19:8, 15:12, 18:7
Ruud - Goffin 14:9, 16:7, 17:9
Humbert - F. Cerúndolo 16:10, 14:12, 11:18, 16:9
F. Cerúndolo - Ruud 12:11, 13:14, 11:15, 14:13, 4:2
Humbert - Goffin 21:12, 18:17, 15:16, 17:15
