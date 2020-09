Preview: French Open ženy

Již zítra startuje hlavní soutěž antukového vrcholu sezony French Open, který byl kvůli pandemii koronaviru odložen o čtyři měsíce. O pohár Suzanne Lenglenové se bude bojovat od 27. září do 10. října.

Herní pole vede předloňská šampionka, světová dvojka a 14 zápasů neporažená Simona Halepová. Mezi největší favoritky se dle sázkových kanceláří dále řadí vítězka ročníku 2016 Garbiñe Muguruzaová, a další bývalé světové jedničky Karolína Plíšková s Viktorií Azarenkovou.

Mezi nasazenými budou z českých tenistek kromě Plíškové figurovat Petra Kvitová, loňská finalistka Markéta Vondroušová, Karolína Muchová a Barbora Strýcová. Jistý start v hlavní soutěži mají také Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Kristýna Plíšková a Barbora Krejčíková.

Z hráček, které byly přihlášeny do hlavní soutěže, do Paříže nedorazily světová jednička a loňská šampionka Ashleigh Bartyová, kometa loňské sezony Bianca Andreescuová, vítězka nedávného US Open Naomi Ósakaová, Belinda Bencicová, Qiang Wang, Anastasija Sevastovová, Taylor Townsendová ani Tatjana Mariaová.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdržely domácí tenistky Elsa Jacquemotová, Harmony Tanová, Diane Parryová, Clara Burelová, Chloé Paquetová a Pauline Parmentierová, Bulharka Cvetana Pironkovová a Kanaďanka Eugenie Bouchardová.

Bartyovou může po skončení turnaje z tenisového trůnu sesadit pouze Halepová, Rumunka však musí získat titul.

Celková dotace turnaje činí 38 milionů eur (cca 1,02 miliardy korun). Vítězka získá šek v hodnotě 1,6 milionu eur (cca 43 milionů korun) a 2 000 bodů do žebříčku WTA.

Celkově již 124. ročník antukového grandslamu bude mít oproti těm předchozím některé změny. Kvůli pandemii koronaviru má jiný termín a bude se hrát téměř bez diváků a za velmi přísných hygienických pravidel. Centrální dvorec je nově vybaven zatahovací střechou, takže budeme poprvé svědky i tzv. Night Sessions.



Největší favoritky



Simona Halepová se letos stihla zúčastnit pěti turnajů a na všech došla minimálně do čtvrtfinále. Osmadvacetiletá Rumunka těsně před pauzou nenašla přemožitelku v Dubaji a po restartu sezony na únorový triumf navázala na antuce v pražské Stromovce.

Nejlepší výsledky: Řím, Praha, Dubaj (vítězka); Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Praha (vítězka)

Bilance: 20-2

Bilance na antuce: 10-0

Grandslamy: Australian Open (semifinále), US Open (nehrála)

Halepová se momentálně veze na vítězné vlně 14 zápasů a má letos skvostnou bilanci 20-2, poslední porážku utrpěla na lednovém Australian Open. Po triumfech v Dubaji a na antuce v Praze si pro trofej pro vítězku došla také v Římě, kde hrála finále potřetí a poprvé uspěla, v souboji o titul jí vzdala Karolína Plíšková.

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Generálka: Řím (vítězka)

Halepová bude hrát hlavní soutěž antukového grandslamu pojedenácté v kariéře a bude útočit na šestou účast ve druhém týdnu a čtvrté finále. Na pařížské antuce se předloni dočkala jednoho ze svých dvou grandslamových titulů. Loni vypadla ve čtvrtfinále s Amandou Anisimovovou.

Kariérní bilance: 28-9

Nejlepší výsledek: vítězka (2018)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Možná cesta turnajem

1K: Sorribesová | H2H 0-0

2K: Beguová | H2H 7-0, NEBO Teichmannová | H2H 0-0

3K: (25) Anisimovová | H2H 0-1

OF: (15) Vondroušová | H2H 0-2

ČF: (5) Bertensová | H2H 3-3

SF: (3) Svitolinová | H2H 5-5

F: (2) Kar. Plíšková | H2H 8-4





Karolína Plíšková zahájila letošní sezonu třetím triumfem v Brisbane a první úspěšnou obhajobou titulu v kariéře. Od té doby se však 28leté české jedničce vůbec nedařilo. Na dalších třech turnajích vyhrála jen čtyři zápasy a po pauze na amerických betonech vypadla ve druhém kole na generálce Western & Southern Open i na grandslamovém US Open.

Nejlepší výsledky: Brisbane (vítězka); Řím (finále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (finále)

Bilance: 13-6

Bilance na antuce: 4-1

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (2. kolo)

Plíšková se po zklamání na US Open na antukový grandslam připravovala v Římě a málem obhájila loňský triumf, když se ztrátou jediného setu došla do finále, v němž musela kvůli zranění vzdát Simoně Halepové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Řím (finále)

Plíšková bude hrát hlavní soutěž French Open podeváté a pouze jednou prošla do druhého týdne, v roce 2017 si zahrála semifinále. Loni skončila ve třetím kole na raketě Petry Martičové.

Kariérní bilance: 11-8

Nejlepší výsledek: semifinále (2017)

Loňský výsledek: 3. kolo

Možná cesta turnajem

1K: Šarífová | H2H 0-0

2K: Ostapenková | H2H 3-2, NEBO Brengleová | H2H 4-0

3K: (29) Stephensová | H2H 1-3

OF: (13) Martičová | H2H 2-4

ČF: (7) Kvitová | H2H 1-3

SF: (4) Keninová | H2H 4-0

F: (1) Halepová | H2H 4-8





Viktoria Azarenková od loňského US Open po letošní cestu do Flushing Meadows odehrála kvůli osobním problémům a koronavirové pauze pouhé dva turnaje a přes rok čekala na výhru. Jednatřicetiletá Běloruska však právě v New Yorku chytla formu, když vyhrála generálku Western & Southern Open a získala svůj první titul po více než čtyřech letech a na US Open až ve finále, které si na grandslamech zahrála po sedmi letech, prohrála s Naomi Ósakaovou.

Nejlepší výsledky: New York (vítězka); US Open (finále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (čtvrtfinále)

Bilance: 14-4

Bilance na antuce: 3-1

Grandslamy: Australian Open (nehrála), US Open (finále)

Azarenková na fantastickou jízdu ve Flushing Meadows navázala i na antuce. V Římě dokonce po cestě do čtvrtfinále, v němž podlehla Garbiñe Muguruzaové, neztratila jediný game s vítězkou letošního Australian Open Sofií Keninovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: Řím (čtvrtfinále)

Azarenková se antukového grandslamu zúčastní potřinácté, jejím maximem je semifinále z roku 2013. Od té doby se do druhého týdne nedostala. Loni ve druhém kole nestačila na Naomi Ósakaovou.

Kariérní bilance: 22-12

Nejlepší výsledek: semifinále (2013)

Loňský výsledek: 2. kolo

Možná cesta turnajem

1K: Koviničová | H2H 1-0

2K: Schmiedlová | H2H 0-0, NEBO V. Williamsová | H2H 3-6

3K: (23) Putincevová | H2H 0-0

OF: (6) S. Williamsová | H2H 5-18

ČF: (3) Svitolinová | H2H 3-0

SF: (1) Halepová | H2H 2-3

F: (2) Kar. Plíšková | H2H 4-4





Garbiñe Muguruzaová má letos za sebou sedm turnajů a pouze na jednom z nich se nepodívala minimálně do čtvrtfinálových bojů. Šestadvacetiletá Španělka začala semifinálovou účastí v Shenzhenu a na Australian Open měla na dosah třetí grandslamový titul. Do závěrečných kol se nedostala pouze na US Open, kde vypadla ve druhém kole s překvapením letošního ročníku Cvetanou Pironkovovou.

Nejlepší výsledky: Australian Open (finále); Řím, Shenzhen (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (semifinále)

Bilance: 21-6

Bilance na antuce: 4-1

Grandslamy: Australian Open (finále), US Open (2. kolo)

Muguruzaová si před French Open střihla jedinou generálku a potvrdila, že letos má výbornou a hlavně stabilní formu. V Římě se dostala až do semifinále, přestože čelila velmi těžkým soupeřkám (Sloane Stephensová, Cori Gauffová, Johanna Kontaová a Viktoria Azarenková), v něm nestačila na pozdější šampionku Simonu Halepovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Řím (semifinále)

Muguruzaovou čeká její deváté French Open. Při své premiéře v roce 2012 vypadla v kvalifikaci, o rok později ve druhém kole. Od té doby se ovšem pokaždé dostala do druhého týdne a v roce 2016 senzačně slavila titul, ve finále tehdy porazila Serenu Williamsovou. Loni byla v osmifinále nad její síly Sloane Stephensová.

Kariérní bilance: 27-6

Nejlepší výsledek: vítězka (2016)

Loňský výsledek: osmifinále

Možná cesta turnajem

1K: Zidanšeková | H2H 0-0

2K: Kužmová | H2H 0-0, NEBO Kr. Plíšková | H2H 0-0

3K: (21) Bradyová | H2H 0-1

OF: (8) Sabalenková | H2H 0-1

ČF: (4) Keninová | H2H 0-2

SF: (2) Kar. Plíšková | H2H 2-8

F: (1) Halepová | H2H 4-3



Češky v akci



Petra Kvitová letos startovala na šesti turnajích a na čtyřech z nich uhrála minimálně čtvrtfinále. Před pauzou se dostala do čtvrtfinále na Australian Open a v Petrohradu, semifinále v Brisbane a finále v Dauhá. Po restartu sezony však na čtvrtfinálovou účast zatím čeká. Na generálce v New Yorku ztroskotala hned na krajance Marii Bouzkové a na US Open vypadla v osmifinále se Shelby Rogersovou.

Nejlepší výsledky: Dauhá (finále); Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 15-5

Bilance na antuce: 0-0

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), US Open (osmifinále)

US Open je jejím posledním odehraným turnajem. Po něm se rozhodla pošetřit síly na French Open a žádnou z antukových generálek neabsolvovala.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: žádná

Kvitová v minulosti na French Open startovala desetkrát a jen čtyřikrát se probojovala do druhého týdne. Nejlepšího výsledku dosáhla před osmi lety postupem do semifinále. Loňský ročník kvůli zranění levého předloktí vynechala.

Kariérní bilance: 23-10

Nejlepší výsledek: semifinále (2012)

Loňský výsledek: nehrála

Kvitová své letošní působení na French Open zahájí premiérovým soubojem s domácí Océane Dodinovou a zvládnout by měla i druhé kolo proti Aljoně Bolšovové, či Jasmine Paoliniové. Ani třetí kolo proti nasazené Magdě Linetteové, nebo některé z nenasazených soupeřek by nemělo být konečnou. V osmifinále se může potkat s Madison Keysovou, nebo Angelique Kerberovou a pokud projde mezi nejlepší osmičku, mohla by narazit na krajanku Karolínu Plíškovou.





Markéta Vondroušová ukončila loňskou sezonu již po Wimbledonu a na kurty se vrátila letos v lednu v Adelaide, kde suverénně prošla do čtvrtfinále. Od té doby se však 21letá rodačka ze Sokolova hodně trápí. Na dalších šesti akcích nedokázala ani jednou vyhrát více než jeden zápas.

Nejlepší výsledky: Řím (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (semifinále)

Bilance: 8-9

Bilance na antuce: 4-2

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (2. kolo)

Vondroušová po mizérii předchozích měsíců přece jen formu našla a v Římě postoupila až do semifinále, ve kterém nestačila na svou krajanku Karolínu Plíškovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Řím (semifinále)

Vondroušová do hlavní soutěže French Open naskočí počtvrté. Zatímco při úvodních dvou startech vyhrála jediný zápas, loni naprosto senzačně došla až do finále, v němž ale neměla šanci proti momentální světové jedničce Ashleigh Bartyové.

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: finále

Vondroušová to bude mít s obhajobou loňského finále nesmírně těžké. Již v prvním kole narazí na nebezpečný talent Igu Šwiatekovou a ve druhém kole může nastoupit proti nepříjemné Su-Wei Hsieh. Do třetího kola se nabízí ranařka Dajana Jastremská a do osmifinále největší favoritka a turnajová jednička Simona Halepová.





Karolína Muchová má za sebou nejlepší sezonu své kariéry, ale během té letošní se jí nedaří. Až na celkově šestém turnaji dokázala 24letá Češka vyhrát dva zápasy v řadě, když se na US Open poprvé v kariéře probojovala do osmifinále, v němž podlehla rozjeté Viktorii Azarenkové.

Nejlepší výsledky: US Open (osmifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 6-6

Bilance na antuce: 0-0

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (osmifinále)

Muchová se v osmifinále US Open zranila a z generálky v Římě se odhlásila. Na antuce letos ještě nehrála.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: žádná

Muchová si svůj debut v hlavní soutěži French Open odbyla loni, kdy ve druhém kole prohrála s Irinou Beguovou.

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Muchová by si měla poradit s Christinou McHaleovou a poté se Stefanií Vögeleovou, či Patricií Marií Tigovou a vylepšit své pařížské maximum. Ve třetím kole může čekat kometa letošní sezony Jelena Rybakinová a v osmifinále Donna Vekičová, nebo Sofia Keninová. Poslední dvě jmenované teď nemají dobrou formu, Muchová má tak velkou šanci projít do čtvrtfinále.





Barbora Strýcová má letos za sebou sedm turnajů a ani na jednom z nich nedokázala vyhrát více než jeden zápas, letos má mizernou bilanci 4-7. Zatímco ve čtyřhře 34letá plzeňská rodačka neskutečně válí, ve dvouhře na dvě výhry v řadě čeká od loňského životního Wimbledonu, kde si poprvé zahrála semifinále dvouhry na grandslamech a s parťačkou Su-Wei Hsieh vybojovala svůj premiérový grandslamový vavřín.

Nejlepší výsledky: Řím, Dauhá, Dubaj, Brisbane (2. kolo)

Největší úspěchy na antuce: Řím (2. kolo)

Bilance: 4-7

Bilance na antuce: 1-2

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (nehrála)

Strýcová se po pauze představila na domácím antukovém turnaji v pražské Stromovce, kde vypadla hned v prvním kole. Americké betony se rozhodla vynechat a po měsíci se na kurty vrátila v Římě, v italské metropoli porazila Veroniku Kuděrmetovovou a ve druhém kole prohrála s pozdější finalistkou Karolínou Plíškovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Generálka: Řím (2. kolo)

Strýcová se na French Open až při své 12. účasti v hlavní soutěži dočkala postupu do druhého týdne, jejím maximem je právě předloňské osmifinále. Loni se loučila hned po prvním zápase po porážce se Samanthou Stosurovou. Hlavní soutěže antukového grandslamu se zúčastní počtrnácté, pouze čtyřikrát přešla přes úvodní soupeřku.

Kariérní bilance: 7-13

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Strýcová na úvod změří síly s kvalifikantkou Varvarou Lepchenkovou, ve druhém kole si může zahrát s krajankou Barborou Krejčíkovou a ve třetím kole se Serenou Williamsovou.





Marie Bouzková si těsně před pauzou v Monterrey zahrála své premiérové finále na turnajích WTA. Po restartu sezony 21letá Češka na skvělý výsledek navazovala, když si zahrála čtvrtfinále v Lexingtonu (skalp Johanny Kontaové), osmifinále na generálce v New Yorku (vítězství nad Petrou Kvitovou) a v prvním kole US Open až v tie-breaku rozhodující sady podlehla rozjeté Jessice Pegulaové.

Nejlepší výsledky: Monterrey (finále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (2. kolo)

Bilance: 14-10

Bilance na antuce: 1-1

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (1. kolo)

Na antuce se letos představila zatím jen na generálce v Římě, kde vyřadila Ajlu Tomljanovičovou a ve druhém kole ve dvou těsných setech podlehla kometě letošní sezony Jeleně Rybakinové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Řím (2. kolo)

Bouzková se do hlavní soutěže French Open poprvé dostala loni, kdy coby lucky loser v prvním kole ve třech setech prohrála s Biancou Andreescuovou.

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2019 - 2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bouzková bude o svou premiérovou účast ve druhém kole French Open bojovat s Kaiou Kanepiovou, ta je obzvláště na grandslamech nebezpečnou soupeřkou. Ve druhém kole si může zahrát s další nebezpečnou protivnicí Elise Mertensovou a v případném třetím kole nejspíše s Anett Kontaveitovou, v osmifinále by pravděpodobně čekala Elina Svitolinová.





Kateřina Siniaková pokračuje v trápení z loňské sezony, kdy se ale alespoň párkrát dokázala dostat do závěrečných kol. Čtyřiadvacetiletá Češka se na devíti letošních turnajích dočkala pouhých dvou výher v hlavních soutěžích.

Nejlepší výsledky: Štrasburk (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Štrasburk (čtvrtfinále)

Bilance: 10-11

Bilance na antuce: 3-3

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (1. kolo)

Dvě taková vítězství v řadě zaznamenala až na poslední generálce před grandslamovým French Open ve francouzském Štrasburku, kde po třísetové bitvě s Bernardou Peraovou vyřadila nasazenou sedmičku Jekatěrinu Alexandrovovou a bez týdne po jednom roce dokázala v hlavní soutěži porazit dvě soupeřky po sobě. Ve svém prvním čtvrtfinále od loňského srpna podlehla Aryně Sabalenkové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Generálka: Řím (2. kolo), Štrasburk (čtvrtfinále)

Siniaková si loni po skalpu tehdejší světové jedničky Naomi Ósakaové poprvé v kariéře zahrála osmifinále na grandslamech, v němž nestačila na Madison Keysovou. Na French Open bude hrát hlavní soutěž pošesté.

Kariérní bilance: 5-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: osmifinále

Siniaková začne proti Lauren Davisové a ve druhém kole by vyzvala vítězku ruského derby mezi Světlanou Kuzněcovovou a Anastasií Pavljučenkovovou. Ve třetím kole by mohla změřit síly s Kiki Bertensovou a v osmifinále s Johannou Kontaovou. Pokud by senzačně došla až do čtvrtfinále, může v něm nastoupit proti největší favoritce a turnajové jedničce Simoně Halepové.





Kristýna Plíšková do letošní sezony vstoupila velmi nadějně, když se v Shenzhenu dostala až do semifinále. Na dalších čtyřech akcích ovšem slavila jediné vítězství. Po restartu sezony si 28letá Češka vedla mnohem lépe, po druhém kole v Palermu uhrála semifinále na domácí antuce v Praze a na US Open v prvním kole sahala po skalpu nasazené Donny Vekičové.

Nejlepší výsledky: Praha, Shenzhen (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Praha (semifinále)

Bilance: 8-8

Bilance na antuce: 4-2

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (1. kolo)

Plíšková už skoro měsíc nehrála, jejím posledním vystoupením byla těsná porážka v prvním kole US Open. Generálku na French Open měla absolvovat v Římě, ale kvůli zranění se odhlásila. Její zdravotní stav je velkým otazníkem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Generálka: žádná

Plíšková bude hrát hlavní soutěž French Open pošesté a pokusí se poprvé přejít přes první kolo. Loni v něm skončila na raketě Lauren Davisové.

Kariérní bilance: 0-5

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2013, 2016 - 2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Plíšková se v prvním kole utká se Slovenkou Viktórií Kužmovou a pak by mohla vyzvat Garbiñe Muguruzaovou, ve třetím kole Jennifer Bradyovou a v osmifinále například Arynu Sabalenkovou, či Ons Džabúrovou.





Barbora Krejčíková letos střídá turnaje na nižším okruhu ITF s těmi na hlavní tour. Jejím letošním maximem na hlavním okruhu je druhé kolo, o úroveň níž čtvrtfinále. Čtyřiadvacetiletá Češka stále čeká na debut v elitní stovce žebříčku, pokud by na French Open uhrála třetí kolo, pak má velkou šanci.

Nejlepší výsledky: Praha, Australian Open (2. kolo)

Největší úspěchy na antuce: Praha (2. kolo)

Bilance: 13-7

Bilance na antuce: 6-3

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (nehrála)

Krejčíková letos kvůli obavám z pandemie koronaviru vynechala americké betony a po pauze hraje jen na antuce. Po pražském turnaji WTA, kde měla ve druhém kole blízko ke skalpu Simony Halepové, už jezdila jen po domácích akcích ITF. Na nich však roli největší favoritky nepotvrzovala a v Praze i Frýdku-Místku skončila již ve čtvrtfinále a z Přerova po výhře v prvním kole odstoupila.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: ITF W25 Praha (čtvrtfinále), ITF W25 Frýdek-Místek (čtvrtfinále), ITF W25 Přerov (2. kolo)

Krejčíková si hlavní soutěž v areálu Rolanda Garrose zahraje podruhé, předloni v prvním kole nestačila na Karolínu Plíškovou. Loni vzdala v prvním kole kvalifikace.

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2018, 2020)

Loňský výsledek: kvalifikace

Krejčíkovou v úvodním kole čeká Nina Stojanovičová, ve druhém kole si může zahrát s nasazenou krajankou Barborou Strýcovou a ve třetím kole se Serenou Williamsovou.



Tipujeme

Simona Halepová je zaslouženě největší favoritkou letošního ročníku. Již 14 zápasů neporažená Rumunka začne proti Saře Sorribesové a poté ji čeká krajanka Irina Beguová, nebo Jil Teichmannová. Ve třetím kole si určitě vzpomene na loňskou porážku s Amandou Anisimovovou, Američanka však nemá formu a neměla by nasazenou jedničku tentokrát ohrozit, pokud na jejich souboj dojde. V osmifinále by si mohla zahrát s Dajanou Jastremskou, Igou Šwiatekovou, nebo loňskou finalistkou Markétou Vondroušovou, i proti nim by byla jasnou favoritkou.

Zajímavé zápasy 1. kola: Šwiateková - Vondroušová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Halepová - Anisimovová (3K), Halepová - Šwiateková (OF), Halepová - Vondroušová (OF)

1. čtvrtfinalistka: Simona Halepová



V další sekci se sešly nasazené, které teď nemají příliš dobrou formu. Za normálních okolností by byla favoritkou na čtvrtfinále Bertensová, ale po pauze ještě nevyhrála a na poslední akci kvůli zdravotním problémům vzdala. Toho by mohla využít Johanna Kontaová. Ani Britka se na posledních akcích v příliš dobré formě nepředvedla a v prvním kole ji vyzve nebezpečná Cori Gauffová. Ve druhém kole může čelit Camile Giorgiové a ve třetím Shelby Rogersové, nebo Marii Sakkariové. Do osmifinále se nabízí Světlana Kuzněcovová, Anastasia Pavljučenkovová, nebo Bertensová. Tahle část pavouka je naprosto otevřená.

Zajímavé zápasy 1. kola: Kontaová - Gauffová, Kuzněcovová - Pavljučenkovová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kontaová - Sakkariová (3K), Kuzněcovová - Bertensová (3K), Kontaová - Kuzněcovová (OF), Kontaová - Bertensová (OF)

2. čtvrtfinalistka: Johanna Kontaová



Elina Svitolinová je nejvýše nasazenou hráčkou další části letošního losu a její šance na čtvrtfinále jsou určitě vysoké. Ukrajinka, která si dnes zahraje o titul ve Štrasburku, by měla přejít přes Varvaru Gračevovou, poté Elsu Jacquemotovou, či kvalifikantku Renatu Zarazúaovou i Jekatěrinu Alexandrovovou. Bude ji však zřejmě čekat velmi těžké osmifinále proti Anett Kontaveitové, nebo Elise Mertensové. Obě nicméně už na antuce porazila.

Zajímavé zápasy 1. kola: Kontaveitová - Garciaová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kontaveitová - Mertensová (3K), Svitolinová - Kontaveitová (OF), Svitolinová - Mertensová (OF)

3. čtvrtfinalistka: Elina Svitolinová



Čtvrtá čtvrtfinalistka nejspíše vzejde z osmifinálového souboje mezi Viktorií Azarenkovou a Serenou Williamsovou, kterou Běloruska vyřadila v semifinále nedávného US Open. Azarenková se ale nejdříve musí vypořádat s Dankou Koviničovou, Venus Williamsovou, či Annou Karolínou Schmiedlovou a nejspíše nasazenou Julií Putincevovou. Williamsová stejně jako na US Open začne proti Kristie Ahnové a ve druhém kole může narazit na Cvetanu Pironkovovou, s níž měla velké potíže ve čtvrtfinále US Open. Ve třetím kole by mohla majitelku 23 grandslamových trofejí, která bude mít další pokus vyrovnat rekord Margaret Courtové, vyzvat Barbora Strýcová. Pokud dojde na osmifinále mezi Azarenkovou a Williamsovou, pak by měla mít navrch Azarenková, jež teď hraje v lepší formě.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Azarenková - V. Williamsová (2K), Pironkovová - S. Williamsová (2K), Azarenková - S. Williamsová (OF)

4. čtvrtfinalistka: Viktoria Azarenková



V páté osmině pavouka jsou jasně největšími favoritkami na postup do čtvrtfinále nasazené Aryna Sabalenková, Ons Džabúrová, Jennifer Bradyová a Garbiñe Muguruzaová. Poslední jmenovaná patří mezi největší favoritky letošního ročníku a ve třetím kole by měla narazit na rozjetou Bradyovou, která má za sebou životní období na domácích betonech. V osmifinále by se měla vítězka ročníku 2016 Muguruzaová střetnout se Sabalenkovou, nebo Džabúrovou. Španělka má velmi těžký los, ale ze všech zmíněných hráček je na antuce nezkušenější a nejúspěšnější.

Zajímavé zápasy 1. kola: Sabalenková - Pegulaová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Sabalenková - Džabúrová (3K), Bradyová - Muguruzaová (3K), Sabalenková - Bradyová (OF), Sabalenková - Muguruzaová (OF)

5. čtvrtfinalistka: Garbiñe Muguruzaová



Sofii Keninové se od senzačního triumfu na Australian Open vůbec nedaří, Karolína Muchová se na nedávném US Open zranila a letos svůj nejlepší tenis nehraje, formu nemá ani Donna Vekičová. Zajímavá možnost a premiérový postup do druhého týdne grandslamů se tak otevírá Jeleně Rybakinové. Kometa letošní sezony, která dnes odehraje finále ve Štrasburku, by neměla zaváhat se Soranou Cirsteaovou ani Fiono Ferrovou, nebo Heather Watsonovou. Ve třetím kole se může potkat s Muchovou a v osmifinále s Keninovou, či Vekičovou.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Rybakinová - Muchová (3K), Rybakinová - Keninová (OF), Muchová - Keninová (OF)

6. čtvrtfinalistka: Jelena Rybakinová



Pokud vydrží zdraví, pak má Petra Kvitová dosti pohodlnou cestu až do osmifinále. Nasazená sedmička začne proti domácí Océane Dodinové a v případě postupu se utká s Aljonou Bolšovovou, nebo Jasmine Paoliniovou. Její první nasazenou soupeřkou může být Magda Linetteová. Potenciálně nejtěžší by bylo osmifinále pravděpodobně s Angelique Kerberovou, nebo Madison Keysovou. Ani jedna ale teď nemá formu.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kerberová - Keysová (3K), Kvitová - Kerberová (OF), Kvitová - Keysová (OF)

7. čtvrtfinalistka: Petra Kvitová



Karolína Plíšková patří mezi největší favoritky, přestože v pondělí v Římě kvůli zranění vzdala finále. Na úvod se utká s kvalifikantkou Majar Šarífovou a poté ji můžou čekat zajímavé souboje s vítězkou ročníku 2017 Jelenou Ostapenkovou, s předloňskou finalistkou Sloane Stephensovou a v osmifinále s její nepříliš oblíbenou soupeřkou Petrou Martičovou, které může oplatit loňskou porážku. Plíšková by už měla být fit, mohla by tedy minimálně čtvrtfinále uhrát.

Zajímavé zápasy 1. kola: Görgesová - Riskeová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Ostapenková - Kar. Plíšková (2K), Stephensová - Kar. Plíšková (3K), Martičová - Kar. Plíšková (OF)

8. čtvrtfinalistka: Karolína Plíšková

1. čtvrtfinále: Halepová porazí Kontaovou | H2H 4-3

2. čtvrtfinále: Azarenková porazí Svitolinovou | H2H 3-0

3. čtvrtfinále: Muguruzaová porazí Rybakinovou | H2H 0-0

4. čtvrtfinále: Kar. Plíšková porazí Kvitovou | H2H 1-3

1. semifinále: Halepová porazí Azarenkovou | H2H 3-2

2. semifinále: Muguruzaová porazí Kar. Plíškovou | H2H 2-8

Finále: Halepová porazí Muguruzaovou | H2H 3-4