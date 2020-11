Preview: Turnaj mistrů

Již v neděli startuje letošní ročník Turnaje mistrů. O prestižní trofej se bude 12. rokem v řadě, ale zároveň na nějakou dobu naposledy, bojovat v londýnské O2 Areně. Od příštího roku bude závěrečný vrchol sezony hostit italský Turín.

Letošními účastníky jsou světová jednička a pětinásobný šampion Novak Djokovič, dvojnásobný finalista Rafael Nadal, loňský finalista Dominic Thiem, Daniil Medveděv, loňský vítěz Stefanos Tsitsipas, předloňský šampion Alexander Zverev a debutanti Andrej Rubljov s Diegem Schwartzmanem.

Ve Skupině Tokio 1970 jsou Djokovič, Medveděv, Zverev a Schwartzman. Do Skupiny Londýn 2020 byli nalosováni Nadal, Thiem, Tsitsipas a Rubljov.

Herní pole se oproti loňskému ročníku příliš nezměnilo. Loni v Londýně bojovali se šesti triumfy nejúspěšnější hráč turnaje Roger Federer, který by mohl hrát i letos, ale kvůli dvěma operacím kolene chystá návrat až v nadcházející sezoně, a Matteo Berrettini. Ty letos nahradí debutanti Rubljov se Schwartzmanem.

Hráči se nejprve utkají v rámci skupin systémem každý s každým a dva nejlepší z každé skupiny postoupí do semifinále. Vítězové skupin na sebe mohou narazit nejdříve ve finále, které je na programu v neděli 22. listopadu.

Djokovič se bez ohledu na výsledky v Londýně udrží na tenisovém trůnu a pošesté v kariéře na něm přežimuje.

Celková dotace činí 5,7 milionu dolarů (cca 127,9 milionu korun). Neporažený vítěz si přijde na 1,564 milionu dolarů (cca 35,1 milionu korun) a 1 500 bodů do žebříčku.

Rozlosována je i čtyřhra, která se bude hrát ve stejném formátu jako dvouhra. O deblovou trofej se utkají dvojice Rajeev Ram, Joe Salisbury; Mate Pavič, Bruno Soares; Kevin Krawietz, Andreas Mies; Marcel Granollers, Horacio Zeballos; Wesley Koolhof, Nikola Mektič; John Peers, Michael Venus; Lukasz Kubot, Marcelo Melo a Jürgen Melzer, Edouard Roger-Vasselin.

NITTO ATP FINALS 2020 FAKTA • Shrnutí • Loňské finále: Tsitsipas (6-Řec.) - Thiem (5-Rak.) 6-7(6) 6-2 7-6(4) Účastníci: Djokovič (1. v ATP), Nadal (2.), Thiem (3.), Medveděv (4.), Tsitsipas (6.), A. Zverev (7.), Rubljov (8.), Schwartzman (9.) Kategorie: ATP Finals Místo konání: Londýn, Velká Británie Povrch: tvrdý / hala Dotace: 5.700.000 dolarů • Dvouhra • Skupina Tokio 1970 Novak Djokovič (1-Srb.) Daniil Medveděv (4-Rus.) Alexander Zverev (6-Něm.) Diego Schwartzman (8-Arg.) Skupina Björna Borga Rafael Nadal (2-Šp.) Dominic Thiem (3-Rak.) Stefanos Tsitsipas (5-Řec.) Andrej Rubljov (7-Rus.) • Čtyřhra • Skupina Boba Bryana Mate Pavič/Bruno Soares (1-Chorv./Braz.) Marcel Granollers/Horacio Zeballos (4-Šp./Arg.) John Peers/Michael Venus (6-Austr./N. Zél.) Jürgen Melzer/Edouard Roger-Vasselin (7-Rak./Fr.) Skupina Mikea Bryana Rajeev Ram/Joe Salisbury (2-USA/Brit.) Kevin Krawietz/Andreas Mies (3-Něm.) Wesley Koolhof/Nikola Mektič (5-Niz./Chorv.) Lukasz Kubot/Marcelo Melo (8-Pol./Braz.)



Vizitky



Novak Djokovič dlouho nenašel protivníka, který by ho dokázal porazit. Nejprve Srbsku pomohl k triumfu v ATP Cupu, poté na Australian Open získal svůj 17. grandslamový vavřín, přemožitele neměl ani v Dubaji, po pauze v New Yorku vyhrál turnaj série Masters, rekordní 36. trofej z Masters si připsal v Římě a vůbec první letošní standardní porážku (diskvalifikace US Open) zaznamenal až ve finále French Open proti Rafaelovi Nadalovi.

Nejlepší výsledky: Řím, New York, Dubaj, Australian Open (vítěz)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (čtvrtfinále)

Bilance: 39-3

Bilance v hale: 2-1

Bilance proti hráčům Top 10: 8-1 (kariérní 213-98)

Grandslamy: Australian Open (vítěz), US Open (osmifinále), French Open (finále)

Djokovič se na kurty znovu vrátil před dvěma týdny ve vídeňské hale, kde uhrál čtvrtfinále, které potřeboval, aby přezimoval na tenisovém trůnu. V něm po mizerném výkonu schytal výprask od pozdějšího finalisty Lorenza Sonega.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: Vídeň (čtvrtfinále)

Djokovič se na Turnaj mistrů kvalifikoval už potřinácté a loni přišel o sérii šesti finálových účastí. Pětinásobný šampion loni vypadl již ve skupině, což se mu stalo teprve počtvrté a poprvé od roku 2011. Pokud v Londýně získá šestý titul, vyrovná rekord Rogera Federera.

Kariérní bilance: 37-14

Nejlepší výsledek: vítěz (2008, 2012-15)

Loňský výsledek: skupina

Soupeři ve skupině

1. Medveděv | H2H 4-2

2. Zverev | H2H 3-2

3. Schwartzman | H2H 5-0





Rafael Nadal se letos zúčastnil pouhých šesti turnajů, přičemž cestu do New Yorku, kde měl obhajovat loňský triumf na US Open vynechal. Na začátku roku již v ATP Cupu si připsal dvě porážky a na Australian Open skončil už ve čtvrtfinále. Chuť si spravil prvenstvím v Acapulku. Po restartu sezony se představil až na antuce a na Masters v Římě překvapivě dohrál již ve čtvrtfinále, poté ovšem potřinácté v kariéře ovládl French Open a ziskem 20. grandslamového vavřínu vyrovnal rekordmana Rogera Federera.

Nejlepší výsledky: French Open, Acapulko (vítěz); Paříž (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Paříž (semifinále)

Bilance: 25-5

Bilance v hale: 3-1

Bilance proti hráčům Top 10: 1-3 (kariérní 172-93)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), US Open (nehrál), French Open (vítěz)

Nadal se v Paříži znovu představil po měsíci, tentokrát v hale Bercy, kde měl při absenci Novaka Djokoviče a Rogera Federera velkou šanci konečně pařížskou halu poprvé ovládnout. V semifinále však nestačil na Alexandera Zvereva.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Generálka: Paříž (semifinále)

Nadal se Turnaje mistrů, který nikdy nevyhrál, zúčastní podesáté. Pětkrát dokázal postoupit ze základní skupiny, jeho maximem je finále ročníků 2010 a 2013. Loni v Londýně i přes dvě vítězství skončil ve skupině.

Kariérní bilance: 18-14

Nejlepší výsledek: finále (2010, 2013)

Loňský výsledek: nehrál

Soupeři ve skupině

1. Thiem | H2H 9-5

2. Tsitsipas | H2H 5-1

3. Rubljov | H2H 1-0





Dominic Thiem letos zářil na grandslamech, když uhrál finále Australian Open, na US Open vybojoval svůj premiérový grandslamový titul a na French Open skončil ve čtvrtfinále. Na turnajích ATP se ovšem nejlepšímu Rakušanovi letos nedařilo, na třech podnicích vyhrál dohromady jen čtyři zápasy.

Nejlepší výsledky: US Open (vítěz); Australian Open (finále)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (čtvrtfinále)

Bilance: 22-7

Bilance v hale: 2-1

Bilance proti hráčům Top 10: 5-2 (kariérní 29-39)

Grandslamy: Australian Open (finále), US Open (vítěz), French Open (čtvrtfinále)

Thiem jedinou generálku absolvoval ve Vídni, kde coby obhájce titulu vypadl ve čtvrtfinále s Andrejem Rubljovem. Kvůli puchýřům na noze musel vzdát účast na Masters v Paříži.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: Vídeň (čtvrtfinále)

Thiem se na Turnaj mistrů kvalifikoval pátým rokem po sobě. Teprve loni poprvé prošel skupinovou fází a nakonec skončil až ve finále, v němž v tie-breaku rozhodující sady podlehl Stefanosovi Tsitsipasovi.

Kariérní bilance: 6-8

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: finále

Soupeři ve skupině

1. Nadal | H2H 5-9

2. Tsitsipas | H2H 4-3

3. Rubljov | H2H 2-2





Daniil Medveděv ve druhé půlce loňské sezony zářil, ale letos se mu tolik nedaří. Ruský tenista má za sebou deset turnajů a až na tom posledním se dočkal triumfu, přičemž na předchozích uhrál jediné semifinále.

Nejlepší výsledky: Paříž (vítěz); US Open (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Paříž (vítěz)

Bilance: 23-10

Bilance v hale: 9-4

Bilance proti hráčům Top 10: 2-2 (kariérní 11-19)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (semifinále), French Open (1. kolo)

Medveděv v posledním měsíci absolvoval tři halové turnaje a v Petrohradu i Vídni potvrdil letošní zhoršenou formu, když vypadl ve druhém kole a čtvrtfinále. Na Masters v Paříži však nenašel přemožitele a po finálovém vítězství nad Alexanderem Zverevem získal svou třetí trofej z podniků Masters.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: Petrohrad (2. kolo), Vídeň (čtvrtfinále), Paříž (vítěz)

Medveděv si Turnaj mistrů poprvé zahrál loni a prohrál všechny tři zápasy ve skupině.

Kariérní bilance: 0-3

Nejlepší výsledek: skupina (2019-20)

Loňský výsledek: skupina

Soupeři ve skupině

1. Djokovič | H2H 2-4

2. Zverev | H2H 2-5

3. Schwartzman | H2H 4-0





Stefanos Tsitsipas se na začátku roku dlouho nemohl dostat do formy, ale v únoru ovládl halovou akci v Marseille a uhrál finále v Dubaji. Po pauze se mu vydařilo až zkrácené antukové jaro, během něhož hrál finále v Hamburku a semifinále French Open.

Nejlepší výsledky: Marseille (vítěz); Dubaj, Hamburk (finále); French Open, New York (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Marseille (vítěz)

Bilance: 26-12

Bilance v hale: 6-3

Bilance proti hráčům Top 10: 2-2 (kariérní 11-19)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (3. kolo), French Open (semifinále)

Halové podniky se Tsitsipasovi vůbec nepovedly. Ve Vídni se loučil již ve druhém kole po porážce s Grigorem Dimitrovem, na Masters v Paříži hned po úvodním zápase s Ugem Humbertem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Vídeň (2. kolo), Paříž (2. kolo)

Tsitsipas na Turnaji mistrů debutoval loni a byla to nejlepší možná premiéra, řecký mladík totiž prestižní akci ovládl.

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: vítěz (2019)

Loňský výsledek: vítěz

Soupeři ve skupině

1. Nadal | H2H 1-5

2. Thiem | H2H 3-4

3. Rubljov | H2H 1-3





Alexander Zverev letos exceloval na grandslamech, na Australian Open se na akcích velké čtyřky poprvé dostal do semifinále a na US Open až ve finále podlehl Dominicovi Thiemovi. Na akcích ATP se mu dlouho nedařilo.

Nejlepší výsledky: Kolín nad Rýnem 2 (vítěz), Kolín nad Rýnem (vítěz); Paříž, US Open (finále); Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Kolín nad Rýnem 2 (vítěz), Kolín nad Rýnem (vítěz); Paříž (finále)

Bilance: 27-9

Bilance v hale: 12-1

Bilance proti hráčům Top 10: 2-4 (kariérní 26-33)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), US Open (finále), French Open (osmifinále)

Trápení na turnajích ATP zlomil až v domácí hale v Kolíně nad Rýnem, kde vyhrál oba podniky a získal první letošní tituly. Další měl na dosah v Paříži, v hale Bercy až ve finále prohrál s Daniilem Medveděvem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Generálka: Kolín nad Rýnem (vítěz), Kolín nad Rýnem 2 (vítěz), Paříž (finále)

Zverev se Turnaje mistrů zúčastní čtvrtým rokem po sobě. Zatímco při své premiéře skončil už ve skupině, předloni ve finále porazil Novaka Djokoviče a slavil svůj nejcennější triumf. Loni v semifinále prohrál s Dominicem Thiemem.

Kariérní bilance: 7-5

Nejlepší výsledek: vítěz (2018)

Loňský výsledek: semifinále

Soupeři ve skupině

1. Djokovič | H2H 2-3

2. Medveděv | H2H 5-2

3. Schwartzman | H2H 2-2





Andrej Rubljov je letos jasně nejlepším hráčem turnajů ATP. Ruský mladík během koronavirem narušené sezony dokázal posbírat pět titulů. Do letošního tenisového roku vstoupil sérií 11 výher.

Nejlepší výsledky: Vídeň, Petrohrad, Hamburk, Adelaide, Dauhá (vítěz)

Největší úspěchy v hale: Vídeň, Petrohrad (vítěz)

Bilance: 40-8

Bilance v hale: 13-2

Bilance proti hráčům Top 10: 3-3 (kariérní 8-15)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (čtvrtfinále), French Open (čtvrtfinále)

Rubljovovi se na akcích ATP dařilo i v posledních týdnech, kdy vyhrál dokonce 16 zápasů v řadě a ovládl antuku v Hamburku a haly v Petrohradu a Vídni. Jeho vítězná šňůra se zastavila až v osmifinále na Masters v Paříži, v němž podlehl Stanovi Wawrinkovi.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Generálka: Petrohrad (vítěz), Vídeň (vítěz), Paříž (osmifinále)

Rubljov bude hrát Turnaj mistrů poprvé.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: skupina (2020)

Loňský výsledek: nehrál

Soupeři ve skupině

1. Nadal | H2H 0-1

2. Thiem | H2H 2-2

3. Tsitsipas | H2H 3-1





Diego Schwartzman měl dobré výsledky i přes zdravotní potíže už před pauzou, ale teď prožívá nejlepší období své kariéry. Na antuce v Římě si zahrál své první finále na turnajích Masters a na French Open své premiérové grandslamové semifinále.

Nejlepší výsledky: Kolín nad Rýnem 2, Řím, Córdoba (finále); French Open, Buenos Aires (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Kolín nad Rýnem 2 (finále)

Bilance: 25-12

Bilance v hale: 5-2

Bilance proti hráčům Top 10: 2-7 (kariérní 9-32)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (1. kolo), French Open (semifinále)

Solidní formu si Schwartzman přivezl i na halové akce. V Kolíně nad Rýnem až ve finále prohrál s Alexanderem Zverevem a na Masters v Paříži ve čtvrtfinále s pozdějším šampionem Daniilem Medveděvem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Kolín nad Rýnem 2 (finále), Paříž (čtvrtfinále)

Schwartzman bude hrát Turnaj mistrů poprvé.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: skupina (2020)

Loňský výsledek: nehrál

Soupeři ve skupině

1. Djokovič | H2H 0-5

2. Medveděv | H2H 0-4

3. Rubljov | H2H 2-2