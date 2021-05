Preview: WTA 1000 Řím

V neděli v Římě startuje poslední velká generálka před grandslamovým French Open, vrcholem antukového jara. Hlavní soutěž bude probíhat od 8. do 16. května.

Do italského hlavního města dorazila kompletní elitní desítka vyjma Kiki Bertensové. Mezi největší favoritky se řadí aktuální světová jednička Ashleigh Bartyová, loňská šampionka Simona Halepová, Aryna Sabalenková a čtyřnásobná vítězka Serena Williamsová.

Z hráček, které měly zajištěnou účast v hlavní soutěži, dále chybí Viktoria Azarenková, Jelena Rybakinová, Anett Kontaveitová, Ons Džabúrová, Donna Vekičová, Světlana Kuzněcovová a Danielle Collinsová.

Mezi šestnáctku nasazených se z českých tenistek vešly loňská finalistka a předloňská šampionka Karolína Plíšková a Petra Kvitová. Ty v hlavní soutěži doplní Markéta Vondroušová, Karolína Muchová a Barbora Krejčíková.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdržely Američanka Venus Williamsová, Francouzka Caroline Garciaová, domácí Martina Trevisanová, Elisabetta Cocciarettová a Camila Giorgiová.

Bartyová se bez ohledu na výsledek letošního ročníku Internazionali BNL d'Italia udrží na tenisovém trůnu.

Celková dotace turnaje činí přibližně 1,58 milionu eur (cca 40,5 milionu korun). Vítězka si přijde na zhruba 179 tisíc eur (cca 4,6 milionu korun) a připíše si do žebříčku WTA 900 bodů.



Tipujeme

Ashleigh Bartyová je se třemi triumfy a parádní bilancí 25-3 nejúspěšnější hráčkou letošní sezony, navíc si dnes v Madridu zahraje o další titul. Světová jednička začne proti Martině Trevisanové, nebo Jaroslavě Švedovové. Větší potíže by nemusela mít ani v osmifinále, ve kterém může narazit na Elise Mertensovou (skreč v Madridu), nebo Veroniku Kuděrmetovovou. Bartyová má momentálně famózní formu a neměla by ve čtvrtfinále chybět.

Zajímavé zápasy 1. kola: Kuděrmetovová - Mertensová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Bartyová - Mertensová (OF)

1. čtvrtfinalistka: Ashleigh Bartyová



Bartyovou v dnešním finále v Madridu vyzve Aryna Sabalenková a do závěrečných kol by se mohla dostat i v Římě a znovu se utkat se světovou jedničkou. Výborně hrající Běloruska nejprve nastoupí proti Saře Sorribesové, nebo Camila Giorgiové. V případě postupu narazí na někoho z kvarteta - předloňská šampionka a loňská finalistka Karolína Plíšková, Venus Williamsová, Cori Gauffová a Julia Putincevová. Sabalenková má jasně lepší formu než kterákoli její potenciální soupeřka.

Zajímavé zápasy 1. kola: Kar. Plíšková - V. Williamsová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kar. Plíšková - Gauffová (2K), V. Williamsová - Gauffová (2K), Kar. Plíšková - Sabalenková (OF)

2. čtvrtfinalistka: Aryna Sabalenková



Úřadující vítězka French Open Iga Šwiateková se v Madridu předvedla ve velmi dobré formě a v Římě má o něco příznivější los. Nejprve ji čeká trápící se Alison Riskeové a poté Karolína Muchová, nebo Madison Keysová. V osmifinále by se střetla s trápící se Sofií Keninovou, Saisai Zheng, či Barborou Krejčíkovou.

Zajímavé zápasy 1. kola: Muchová - Keysová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Keninová - Krejčíková (2K), Muchová - Šwiateková (2K), Keninová - Šwiateková (OF)

3. čtvrtfinalistka: Iga Šwiateková



Další sekce jasnou favoritku nemá, letos fantasticky hrající Garbiñe Muguruzaové věříme nejvíce, i když měla v poslední době zdravotní potíže. Šampionku French Open 2016 rozhodně nečeká jednoduchá cesta. Hned na úvod si zahraje s Anastasií Pavljučenkovovou, poté nejspíše s Marií Sakkariovou a v osmifinále může potkat Amandu Anisimovovou, nebo dvojnásobnou vítězku Elinu Svitolinovou. Rovněž poslední jmenovaná je velkou adeptkou na postup do závěrečných kol.

Zajímavé zápasy 1. kola: Muguruzaová - Pavljučenkovová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Muguruzaová - Sakkariová (2K), Anisimovová - Svitolinová (2K), Muguruzaová - Anisimovová (OF), Muguruzaová - Svitolinová (OF), Sakkariová - Anisimovová (OF), Sakkariová - Svitolinová (OF)

4. čtvrtfinalistka: Garbiñe Muguruzaová



Petra Kvitová má velkou šanci v Římě vyrovnat své maximum (čtvrtfinále 2012 a 2015). Na úvod by si měla poradit s Magdou Linetteovou a poté i s vítězkou souboje kvalifikantek. V osmifinále by mohla svést premiérový souboj s Biancou Andreescuovou, která se opět zdravotně trápí a má za sebou nákazu koronavirem. Případně by mohla v osmifinále nastoupit proti Anastasiji Sevastovové, nebo Jil Teichmannové.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Andreescuová - Kvitová (OF)

5. čtvrtfinalistka: Petra Kvitová



Úřadující šampionka Simona Halepová nemá jednoduchou cestu do čtvrtfinále, ale chybět by v něm neměla. Její první soupeřkou nejspíše bude Angelique Kerberová a v osmifinále někdo z tria Johanna Kontaová, Jelena Ostapenková, Markéta Vondroušová. Proti všem zmíněným hráčkám by byla favoritkou na postup do dalšího kola.

Zajímavé zápasy 1. kola: Kontaová - Ostapenková

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kerberová - Halepová (2K), Ostapenková - Halepová (OF)

6. čtvrtfinalistka: Simona Halepová



Čtyřnásobná vítězka Serena Williamsová se představí poprvé od Australian Open a v úvodním zápase může narazit na senzační semifinalistku loňského French Open Nadju Podoroskou. V osmifinále by mohla potkat někoho z tria Petra Martičová, Shelby Rogersová, Belinda Bencicová. Ani jedna z těchto hráček teď nemá dobrou formu, takže Williamsová, pokud bude pokračovat ve výkonech z úvodu sezony, by mohla do čtvrtfinále postoupit.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Martičová - Bencicová (2K), Rogersová - Bencicová (2K), S. Williamsová - Bencicová (OF)

7. čtvrtfinalistka: Serena Williamsová



V poslední části pavouka se sešly nasazené Jennifer Bradyová a Naomi Ósakaová, které antuku v oblibě rozhodně nemají. Toho by mohla využít vítězka dvou letošních turnajů Darja Kasatkinová. Její cesta do čtvrtfinále by vypadala nejspíše takto - Jessica Pegulaová (rovněž na antuce nepředvádí výkony jako na tvrdém povrchu), Ósakaová a v osmifinále Bradyová, Shuai Zhang, nebo Jekatěrina Alexandrovová.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kasatkinová - Ósakaová (2K), Bradyová - Ósakaová (OF)

8. čtvrtfinalistka: Darja Kasatkinová

1. čtvrtfinále: Bartyová porazí Sabalenkovou | H2H 4-3

2. čtvrtfinále: Šwiateková porazí Muguruzaovou | H2H 0-1

3. čtvrtfinále: Halepová porazí Kvitovou | H2H 3-1

4. čtvrtfinále: S. Williamsová porazí Kasatkinovou | H2H 1-0

1. semifinále: Bartyová porazí Šwiatekovou | H2H 1-0

2. semifinále: Halepová porazí S. Williamsovou | H2H 2-10

Finále: Halepová porazí Bartyovou | H2H 3-1