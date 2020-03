Prezident ITF Haggerty se vyjádřil k novému termínu French Open. Ne všichni byli do diskuze o změně zapojeni

Ještě než byla tenisová sezona oficiálně přerušena až do 7. června, přišlo antukové French Open s nečekanou změnou termínu na 20. září až 4. října. To se setkalo s obrovskou kritikou od hráčů, ale i pořadatelů ostatních turnajů. K celé situaci se proto vyjádřil prezident Mezinárodní tenisové federace (ITF) David Haggerty.

"Myslím si, že organizace tenisu je trochu jiná než u ostatních sportů. Do veškerých diskuzí by měly být zapojeny ITF, ATP a WTA a všechny čtyři grandslamy. Nejlépe tenis funguje, když všechny tyto subjekty spolupracují a o to se snažíme. Hrát se nebude minimálně do června, a proto se snažíme najít nejlepší možné východisko této nepříjemné situace."

"Mohu vám potvrdit, že vedeme diskuze s ATP a WTA i dalšími, abychom společně vymysleli to, jak bude vypadat kalendář po skončení pandemie. Je pro nás velmi těžké odhadovat, co bude za šest týdnů."

"Je důležité, aby tenis fungoval jako celek. Změna termínu French Open se ještě před jejím oznámením řešila, ale bohužel ne se všemi subjekty. Taková situace se občas může stát, my (ITF) nemůžeme dalším subjektům diktovat to, co můžou a nemůžou. Někteří jsou z toho zklamaní, proto to stále řešíme. Našim cílem je dělat to, co je náš sport nejlepší."