Připadala jsem si jako hrdá maminka, vtipkovala Nosková po čtyřhře s debutantkou Valentovou

Linda Nosková (20) měla ve čtvrteční kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové proti Brazílii náročný program. Nejprve porazila Beatriz Haddadovou Maiaovou 6:4, 6:0, čímž zajistila týmu kapitána Petra Pály rozhodující druhý bod a poté ještě absolvovala čtyřhru po boku Terezy Valentové (18). Přestože si ve dvaceti letech připadá v týmu stále jako nováček, na tiskové konferenci řekla, že se v deblu s o dva roky mladší Valentovou cítila už jinak.

"Nevím, jestli jsem lídr. Úplně to tak necítím. Ale musím také říct, že v tom deblu jsem si připadala jako taková hrdá maminka. Říkala jsem si, že už se mi dlouho nestalo, že jsem starší. V týmu je sranda a jsme všechny na stejné vlně," uvedla s úsměvem Linda Nosková.

Třiatřicátá hráčka světa plní v domácí kvalifikaci, která se hraje v Ostravě, roli české jedničky. Přistupuje k ní opatrně. "Vždy když jsem v týmu, připadám si pořád jako nováček. Ještě toho nemám tolik za sebou. Nepřipouštím si nějaký rozdíl, jako když jsem tu byla poprvé v kvalifikaci v roce 2023," řekla. "Někteří fanoušci mi občas připomenou, kde bych měla být a co bych už měla vyhrát, já si ale říkám, že jsem pořád na začátku kariéry," podotkla.

All class from Czechia



Linda Noskova claims the tie for Czechia in Ostrava, defeating Brazil's Beatriz Haddad Maia 6-4, 6-0 #BJKCup pic.twitter.com/FOKKxr0SY2 — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 10, 2025

Ve čtvrtek svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy pozici hlavní opory zvládla. Ve dvouhře navázala na předchozí triumf Marie Bouzkové a po vítězství nad Haddadovou Maiaovou zajistila Češkám klíčový druhý bod. "V singlu to bylo těžké. Není lehké proniknout do velké soutěže. O to víc, když je to před domácím publikem. Začátek byl nervóznější, ale docela dobře jsem se rozehrála. Pomáhala jsem si servisem, který asi rozhodl. Hlavně ve druhém setu, kdy jsem si ji nepustila k tělu," uvedla Nosková.

Po krátké pauze nastoupila Nosková i do čtyřhry. S Terezou Valentovou sice na Haddadovou Maiaovou a Luisu Stefaniovou nestačily, i po porážce 4:6, 6:7 si vysloužily od kapitána Pály pochvalu. "Když jsem se dozvěděla, že budu hrát tady s debutantkou (Valentovou), tak jsem byla ráda. Sama jsem tu premiéru měla nedávno, takže vím, jaké to je. Myslím, že jsme žádnou ostudu neudělaly a jsem ráda, že jsem mohla být u Terčiny premiéry," řekla Nosková.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Po vítězství nad Brazílií v poměru 2:1 mohou Češky završit postup v sobotu, kdy se utkají se Španělskem. To se střetne s Brazílií. Ze skupiny B postoupí do finálového turnaje jen vítěz. "Španělkám chybí Paula Badosaová, kterou bych asi znala nejvíc. Ze zbytku týmu jsem snad nikdy nehrála, což bude těžké. Nejlepší je mít nulové očekávání a jít do zápasu se svou hrou," doplnila Nosková.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.