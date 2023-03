Přišel čas se zase na chvíli vrátit, řekla Strýcová. Rozlučkovou sezonu zahájí v Madridu

V únoru 2021 odehrála na grandslamovém Australian Open svůj zatím poslední zápas. Když společně s Su-Wei Hsieh z Tchajwanu nešťastně vypadly ve druhém kole čtyřhry, byly tribuny kvůli covidové epidemii prázdné a ona byla už ve druhém měsíci těhotenství. O tom, že čeká miminko, informovala svět o měsíc později. Dnes je malému Vincentovi rok a půl a Barbora Strýcová plní svůj plán.

O comebacku jste mluvila už od chvíle, kdy jste končila kvůli těhotenství. Věřila jste ale návratu opravdu vždycky? Jak těžké bylo, dostat se zpátky do kondice?

"Už před časem jsem naznačovala, že se chci vrátit. Končila jsem v tom nejtěžším covidu a taky proto, že jsem byla těhotná. Ale asi jsem si tu svou kariéru potřebovala ukončit po svém a ne nějakými vynucenými okolnostmi. Teď přišel čas se zase na chvíli vrátit. Nevím, jestli je to optimální chvíle, že to bude zrovna Madrid a Řím. Ty turnaje, kterýma jsem chtěla začít, měly být až na trávě. Jenže já začala trénovat už počátkem ledna, a to období tréninku je pro mě strašně dlouhé. Už opravdu chci hrát zápasy a tak jsem si říkala, že tyhle dva turnaje zkusím. Aspoň uvidím, jak to půjde s malým, abych to pak na trávě už měla vyzkoušené a byla na všechno připravená."

Jak jste se cítila v přípravě a kdo pro vás byl tréninkovým partnerem?

"Na začátku to byly spíš jen sparingy, hrála jsem snad se všemi a bylo fajn, to tak nějak střídat. Ze začátku jsem nic víc nepotřebovala. Pomáhal mi Lukáš Dlouhý, ale nemusím mít vedle sebe dennodenně trenéra. Trénuju dvakrát-třikrát do týdne a do toho samozřejmě pracuji na kondici."

Na okruhu tenisové maminky hrají, jaký plán máte vy? Malému Vincentovi je rok a půl, budete brát sebou na cesty celou rodinu?

"Malého sebou budu brát vždycky. Takže s námi bude jezdit většinou moje máma, protože je na ni zvyklý, a na jeden turnaj vezmu i kamarádku. Chci, aby tam Vincent se mnou byl. Asi ne proto, aby mě viděl hrát, ale nechci přicházet o chvíle, kdy s ním můžu být. Samozřejmě, někdy se může stát, že pojedu bez něj, ale zatím se nestalo, že bych bez něj byla jedinou noc. Bude to náročné, bude to složité, bude to těžké, ale bude to na druhou stranu i hodně hezké. Projede se mnou trošku Evropy a světa, takže super."

Sledovala jste turnaje v době, kdy jste byla na mateřské?

"Tenis jsem sledovat nepřestala a když je nějaký velký turnaj, tak mám televizi zapnutou pořád. Sleduji jak mužský tak i ženský tenis a je skvělé, že pořád máme tak výborné holky a že jim to takhle jde. Krejčíková se Siniakovou jsou v deblu neuvěřitelné a je hezké pozorovat i mladé holky, jak se začínají prosazovat i jakým tenisem hrají. Je to fajn."

Váš comeback tedy proběhne v Madridu. Jaké máte plány dál?

"Zase budu hrát debla se Su-Wei Hsieh, ta si taky dala rok pauzu. Uvidíme, jak nám to vyjde, ale věřím, že to bude fungovat. Nicméně v Římě a Madridu chci naskočit i do dvouhry. Ty turnaje mám ráda. Nebudu na Roland Garros, ale na Wimbledonu už ano. Chci hrát nějaké turnaje na trávě, něco před US Open a samozřejmě také v Praze a – pokud bude – tak i turnaj v Ostravě."

Bylo těžké získat kartu na tyto turnaje či na grandslamy?

"Věděla jsem, že šanci mám, měla jsem zmrazený žebříček, což v případě zranění znamená jeden rok a když je těhotenství, tak je možnost využívat ho dva roky. V mém případě to bylo tím special rankingem 39. místo v singlu a 4. místo ve čtyřhře. Vzala jsem grandslamy Wimbledon a US Open."

Už víte jak to s celým návratem bude? Půjde jen o turné do konce sezony, nebo to pro další sezonu necháte otevřené?

"Otevřené to moc nenechávám. Chci si na těch turnajích ještě jednou zahrát a připravit se jak nejlíp umím. Cítím, že další sezonu už hrát nechci. Takže to má být takové speciální turné, na kterém si tu celou svou kariéru chci sama pro sebe uzavřít."