Pro holky to bude změna k lepšímu, řekla Plíšková o nové kapitánce BJKC Strýcové

Karolína Plíšková (33) se v podcastu Rakety vyjádřila ke změně kapitána českého týmu Billie Jean King Cupu. Petra Pálu příští rok na lavičce vystřídá věrná reprezentantka Barbora Strýcová (39). "Myslím si, že jí ta role bude vyhovovat," řekla bývalá světová jednička na adresu své krajanky. Naznačila také, že pro mladou generaci hráček to bude dobrá změna.

Karolína Plíšková byla dlouholetou reprezentantkou v mezinárodní týmové soutěži žen a stejně jako všem fanouškům českého tenisu jí neuniklo, že novou kapitánkou národního týmu Billie Jean King Cupu bude Barbora Strýcová.

Finalistka dvou grandslamů ve dvouhře a trojnásobná vítězka BJKC (dříve Fed Cupu) se bližší informace dozvěděla přímo od devětatřicetileté krajanky. "Vybrala si to dobrovolně, kdyby do toho nechtěla jít, tak by ji nikdo nedonutil. Myslím si, že jí ta role bude vyhovovat. Fed Cup vždycky milovala a tohle pro ni bude nová výzva," řekla v podcastu Rakety.

Podle Plíškové je dobře, že bude na lavičce profesionální hráčka, a ještě nedávná reprezentantka. Ženský tým tak jde ve šlépějích toho mužského, ve kterém je od začátku letošní sezony kapitánem dvojnásobný šampion Davisova poháru Tomáš Berdych.

"Pro holky to bude dobrá změna k lepšímu. Máme teď novou generaci mladých hráček a Bára (Strýcová) pro ně bude dobrá, umí se vcítit do hráčky," naznačila Plíšková fakt, že její krajanka bude mít na výběr z velké řady mladých hráček, které v reprezentaci ještě nemají tolik zkušeností. Ty by jim měla předat právě Strýcová, která je pětinásobnou vítězkou soutěže.

Barbora Strýcová povede českou reprezentaci Billie Jean King Cupu od příštího roku. Plíšková však prozradila, že by si budoucí kapitánka ráda vyzkoušela atmosféru nového týmu ještě v tomto roce. Češky by měly hrát play off v týdnu od 10. listopadu, kde proti sobě budou soutěžit tři týmy v sedmi skupinách.