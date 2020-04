Problém s penězi tu byl už před virem. Chceme změnit systém financování, ne jednorázovou charitu, vyzývají 'ti slabší'

V době pandemie koronaviru se hodně propírá otázka finanční situace hráčů, kteří si tenisem vydělají výrazně menší částky než světová špička. Jde většinou o tenisty, kteří dlouhodobě figurují mimo Top 250 světového žebříčku.



Jsou to tenisté, kteří se pohybují na menších turnajích ITF a nedostanou se ani do kvalifikace grandslamů.



Jen pro představu. Za triumf na nejmenším podniku kategorie Futures ITF 15k (dotace 15 tisíc dolarů) dostanou 2160 dolarů (54000 korun), za vypadnutí v 1. kole se musí spokojit se 156 dolary (3900 korun). U žen jsou odměny podobné.



Na některých turnajích nemají tenisté v ceně ani ubytování, stravu či posilovnu. Kromě běžných výdajů si platí letenky, trenéra, tenisové vybavení. Jen zlomek tenistů na této úrovni má nějakého sponzora.



Hráč třetí až páté stovky? V průměru si vydělá 25.000 Kč hrubého

Jako 'vzorek' si můžeme vzít například 24letého Čecha Marka Gengela, jenž se v žebříčku pohybuje třetím rokem ve 3. až 5. stovce. Na prize money si zatím díky tenisu vydělal 63.100 dolarů (1.575.000 korun).



Světové turnaje Gengel 'objíždí' pátým rokem. V průměru si tedy vydělal 300.000 korun za rok, 25.000 korun za měsíc. Před zdaněním. Z toho všeho si platí již zmíněné výdaje na cestování, trénování ap.



A pak jsou stovky tenistů a tenistek, kteří jsou na tom finančně ještě výrazně hůře. Potloukají se mimo Top 500, většinou jde o mladé hráče do 25 let, kteří se snaží prodrat trnitou cestou na výslunní.



A když se teď nebude několik měsíců hrát, jsou rázem zcela bez příjmů. Sice jim vypadly výdaje na cestování, ale dál musí platit různé složenky, pojištění či splátky půjček. Trenéry, jídlo, zdravotní péči. Pokud hrají jen tenis, našetřit si a udělat rezervu na horší časy neměli z čeho.



"Mezi hráči mimo Top 500 je třeba budoucí grandslamový šampion, ale nemusí se jím stát, protože kvůli téhle krizi může ukončit kariéru. Jsou to většinou tenisté, pro které je tenis jejich jediným příjmem je tenis," prohlásila 27letá Britka Tara Mooreová, jež je v žebříčku na 441. místě,



Bez těchto (zatím) bezjemanných hráčů by světový tenis existovat nemohl. Fungovat musí i střední turnaje, malé turnaje. Jen tak se jednou za čas mohou 'vyklubat' další Borgové, Lendlové, Samprasové, Federerové, Nadalové či Djokovičové.



A právě oni, kteří si tenisem vydělávají desítky milionů dolarů - třeba Djokovič 143 milionů (3,5 miliardy korun) - a další obrovské příjmy mají díky sponzorským smlouvám, chtějí své méně úspěšné kolegy v době přerušené sezony finančně podpořit. Podpůrný program připravují i tenisové organizace.



Ale pak je tu s názorem třeba třetí hráč světa a trojnásobný grandslamový finalista Dominic Thiem. Šestadvacetiletý Rakušan, který si už tenisem vydělal 23,8 milionů dolarů, odmítá dávat do fondu své vydělané peníze.



"Znám Futures Tour. Je tam mnoho lidí, kteří sportu nepodřizují všechno a nechovají se jako profesionálové. Žádný tenista, ani ten, který je na žebříčku hodně nízko, nebojuje o přežití. Nikdo z nich nemusí hladovět. Nechápu, proč bych měl takovým lidem dávat peníze. Nikdo z nás na vrcholu to nedostal zadarmo. Museli jsme si to vybojovat," prohlásil Thiem.



Jeho výrok má pochopitelně své zastánce i odpůrce. Každopádně však rozvířil otázku kolem financování turnajů. Už dlouho, nicméně spíše v tichosti, se totiž mluví o svírání nůžek v rozdělování peněz pro vítěze a poražené.



Změňme systém financování, vyzývají tenisté

Nyní v době tenisového klidu se toto téma dostává znovu na povrch a někteří tenisté se snaží, aby nebylo zameteno zpátky pod stůl.



"Ve svých začátcích v roce 2004 jsem žil v karavanu a s penězi jsem přežíval z týdne na týden. Za prohru v 1. kole na turnaji ITF 10k jsem dostal 117,50 dolarů před zdaněním. I proto jsem v té době také vyplétal rakety ostatním hráčům za 5 euro. Pokud bych to nedělal, zaplatil bych svou kariérou," reagoval Brown na tweet, ve kterém je citován Thiem se svým výrokem.

Startin In 2004 I Lived In A Camper, Surviving From Week To Week With The Money I Made... Losing First Round In A 10k Was 117,50$ - Tax... Because Of This I Was Also Stringing Rackets For Other Players For 5€ A Pop... If This Would Happend Then, It Would Have Cost Me My Career!! https://t.co/xVPzXTSqIw — Dustin Brown (@DreddyTennis) April 26, 2020



Aktuálně 200. hráč světa Ukrajinec Ilja Marčenko, který si tenisem vydělal 2 miliony dolarů a v žebříčku se vyšplhal nejvýše na 59. místo, už napřímo volá po změně systému financování.



"Hlavně si myslím, že bychom měli změnit nastavení systému. A ne způsobem charity. Hráči by měli dostat to, co si zaslouží. A zasloužíme si mnohem víc, než právě dostáváme. Ano, tenisté z nižších pater žebříčku nemají sponzory a fanoušky, ale bez nich by tenis neexistoval," napsal 32letý Marčenko.



S výrokem Marčenka souhlasí i aktuálně 43. tenista světa Australan John Millman.



"Hráči se během pandemie potýkají se stejnými problémy jako v době, kdy hrají týden co týden tenis. Sotva přežívají, i když jsou na okruhu. A to je problém. Problém, který je tady už dlouho před virem," upozorňuje 30letý Millman.