Profesorský výkon Lehečky! V Miami zastavil domácí hrozbu a je poprvé v osmifinále

DNES, 17:46
ATP MASTERS MIAMI - Jiří Lehečka (24) zapsal své teprve osmé vítězství v letošní sezoně a bezpochyby předvedl ve třetím kole v Miami jeden ze svých nejlepších výkonů v tomto roce. Český tenista bez ztráty servisu přehrál 6:3, 7:6 sedm zápasů neporaženou domácí naději Ethana Quinna (22) a poprvé v kariéře si zahraje osmifinále na floridském Masters.
Jiří Lehečka si v Miami poprvé zahraje osmifinále (© PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia)

Quinn – Lehečka 3:6, 6:7

Lehečka letos odehrál svůj teprve 13. zápas a ve většině z nich se prezentoval podprůměrným výkonem. To ovšem neplatí pro souboj třetího kola na probíhající akci v Miami. V něm přehrál sedm zápasů neporaženého Quinna, který dorazil po svém největším triumfu na challengeru ve Phoenixu a vyřadil na Floridě bývalé členy TOP 10 Huberta Hurkacze a Caspera Ruuda.

Český tenista si v úvodním setu bez problémů pohlídal každý game na vlastním servisu a hned několikrát mohl prorazit podání soupeře. Ve druhé hře vedl na příjmu 40:15, ale Quinn oba brejkboly nekompromisně zlikvidoval. Další šance přišly za stavu 40:0 ve čtvrtém gamu, kdy Američanovi pomohlo nechytatelné prasátko a dvě chyby Lehečky z forhendu.

Rodák z Mladé Boleslavi se brejku dočkal až v koncovce. Za stavu 4:3 pro Lehečku už Quinn na svůj až příliš velký počet nevynucených chyb tentokrát doplatil, český hráč zvýšil vedení na 5:3 a set suverénně uzavřel na servisu.

Zatímco Lehečka pokračoval ve svém profesorském výkonu i ve druhém dějství, Quinn se výrazně zlepšil a přestal tolik chybovat. Až do stavu 4:4 tak nebyl k vidění ani jeden brejkbol a oba aktéři si snadno drželi servis.

Quinn měl pak v kritickém gamu při skóre 4:4 namále a pustil Lehečku ke dvěma brejkbolům v řadě. Američan se ale z této nepříjemné situace dostal. Český hráč těsně minul return na první šanci a tu druhou zlikvidoval domácí zástupce vlastní zásluhou.

Lehečka ani v tomto setu nečelil brejkbolu, nicméně sám se k brejku nedostal a rozhodnout musel tie-break. Zkrácenou hru Čech otevřel minibrejkem, který získal po dlouhé výměně, ale o výhodu ihned přišel, když udělal zbytečnou chybu. Poté vedl 5:3, ovšem ani tentokrát náskok neudržel.

Za stavu 6:5 měl Lehečka první mečbol, avšak nedokázal zreturnovat jedovatý druhý servis na tělo. Český tenista si ale vypracoval druhou možnost a šel na servis. Na vlastním podání už nezaváhal, tie-break ovládl 8:6 a po zhruba hodině a půl slavil postup.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Není tajemstvím, že Lehečka neprožívá ideální vstup do sezony, což potvrzuje i bilance 8:5, kterou aspoň trochu zachraňují čtvrtfinále v Dauhá a Dubaji. Vítězství nad Quinnem je tak pro něj velmi důležité, protože letos už několikrát prohrál zápas, v němž se od něj očekávalo vítězství.

Skalp rozjetého Američana navíc znamená nové maximum na Masters v Miami. Lehečka hraje tento podnik počtvrté a premiérově se mu podařilo postoupit do osmifinále. V něm vyzve lepšího z domácího derby mezi Reillym Opelkou a Taylorem Fritzem.

V pondělí zabojuje o postup mezi nejlepší šestnáctku loňský šampion Jakub Menšík a už osmifinále odehraje Karolína Muchová.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Miami

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

8
com
22.03.2026 18:02
tak hehe si nechame na priste
Mantra
22.03.2026 19:18
To klapne.
aape
22.03.2026 17:53
Jirko, dnes super výkon
Jen tak dál
Kijo10
22.03.2026 18:01
The_Punisher
22.03.2026 18:48
HAJ
22.03.2026 17:52
Dnes Lehy výborný výkon bez výkyvů. Quinn ve druhém výborně podával, ale nestačilo mu to.
Poz. americký rejža mně celkem sra... častým zařazováním záběrů zezadu v úrovni hráče. Alespoň já z tohoto záběru nic nemám (žádný přehled, kam padá míč na druhé straně).
sojka1
22.03.2026 19:00
nevim, jak casto a jak kvalitni byly nizke zabery, ale je to proste autenticky pohled z pozice hrace, pro oziveni, ja treba sleduju ruku, drzeni rakety, techniku uderu, nohy.....
Diabolique
22.03.2026 17:49
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

