Prohra se vztyčenou hlavou. Nosková v životním finále po boji padla

DNES, 12:00
Aktuality 161
WTA PEKING - Linda Nosková (20) na svůj druhý turnajový triumf kariéry nedosáhla. Ve finále Masters 1000 v Pekingu nestačila na světovou čtyřku, favorizovanou Američanku Amandu Anisimovovou (24), a prohrála po třech setech 0:6, 6:2 a 2:6. I přes finálovou porážku se vsetínská rodačka posune do elitní dvacítky a bude novou českou jedničkou.
Profily hráčů
Anisimova Amanda
Nosková Linda
Linda Nosková v boji o titul na turnaji v Pekingu (@ ČTK / AP / Ng Han Guan)

Nosková – Anisimovová 0:6, 6:2, 2:6

V úvodu finálového utkání Anisimovová jasně ukazovala, proč se dostala dvakrát do grandslamového finále. Na Noskovou vlétla ve velkém stylu a i přes dobře rozehraný game vzala české tenistce hned její úvodní servis. Brejk následně potvrdila a šla do vedení 3:0.

Američanka nadále pokračovala naprosto dominantním výkonem. Nosková jí situaci ulehčovala dvojchybami, což ji stálo i další prohraný servis a ztrátu 0:4.

Proč hvězdná Coco Gauffová uhrála na Anisimovovou pouhé tři gamy, poznávala nová česká jednička i nadále. Tenistka s ruskými kořeny dominovala nejen při hře od základní čáry, ale především na servisu, a po pouhých 18 minutách vedla už 5:0.

Dvacetileté Češce nebyla v prvním setu povolena ani čestná hra. Nic nebylo Noskové platné vedení 40:0, Anisimovová jí znovu vzala servis a za pouhých 23 minut nadělila své soupeřce kanára. Nosková v prvním setu získala při podání světové čtyřky jen tři body.

Do druhého setu vstoupila Nosková mnohem lépe, když zvládla úvodní dlouhý game a poprvé v zápase prolomila do té doby precizně hrající soupeřce podání. I přes problémy při svém servisu dokázala vzápětí brejk potvrdit a šla do vedení 2:0.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Vsetínská rodačka dokázala mnohem lépe reagovat na agresivní hru soupeřky, výrazně zlepšila i pohyb po kurtu a výsledek se brzy dostavil. Anisimovová znervózněla a začala chybovat. Za stavu 4:2 pro Noskovou znovu přišla o podání a česká tenistka vedla již o tři gamy.

Mladá Češka si už druhý set utéct nenechala, sadu bez problémů získala 6:2 a poslala zápas do rozhodujícího dějství.

V klíčovém setu měla hned v úvodním gamu Nosková brejkbol, Anisimovová se však dokázala z nepříjemné situace dostat. Ve čtvrté hře to byla naopak česká hráčka, která musela řešit stejnou situaci, a i ona byla úspěšná.

Nervózní koncovku ale nakonec lépe zvládla Američanka s ruskými kořeny. Za stavu 3:2 poprvé v setu prolomila Noskové servis a nabídnutou příležitost už nepustila.

Za stavu 5:2 ještě jednou připravila svou soupeřku o servis a po hodině a 47 minutách se mohla radovat po setech 6:0, 2:6 a 6:2 ze zisku titulu.

"Rozhodně jsem sem nejela s pocitem, že si zahraju finále, takže to bylo milé překvapení," řekla Nosková na kurtu. "Chci jen poblahopřát Amandě. Celý rok jsi hrála úžasně. Vlastně jsi nás všechny pořádně štvala," zažertovala s odkazem na výbornou formu soupeřky v posledních měsících.

"Bylo to neuvěřitelných pár týdnů... Spousta překážek," řekla Anisimovová, jež od finálové porážky na US Open nehrála a z předchozího turnaje v Soulu se kvůli problémům s kotníkem odhlásila. "Je šílené, že jsme to dotáhli tak daleko. A to, že jsem dneska vyhrála, je speciální," dodala Američanka.

Cestou za titulem vyřadila obě loňské finalistky Muchovou i Gauffovou či světovou osmičku Jasmine Paoliniovou. Noskovou nakonec zdolala po třísetové bitvě stejně jako ve wimbledonském osmifinále. "Jsi taky ještě hodně mladá, takže jsem si jistá, že máme před sebou ještě hodně finálových zápasů," dodala Anisimovová.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Pekingu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

161
Pavol
05.10.2025 17:36
Ctrl + C, Ctrl + V aby som nebol zaujatý.

Životné finále bez zlatej bodky. Statočný výkon Noskovej nestačil, titul má Anisimovová
Reagovat
Dobry-den
05.10.2025 16:28
Prohru se vztyčenou hlavou si teda představuju jinak než výprask 0:6 2:6. Nenechte se opít rohlíkem v podobě 2. setu, kdy vybouchla pro změnu Amanda.

Bohužel se utkaly 2 hráčky, které finále nedávají, a bylo to vidět.
Finálová bilance po dnešku 1:4 (ostudné prohry s Hibino a Bouzkovou), no comment.

Jinak samozřejmě finále tisícovky je super, Linda měla kliku v podobě skreče Čeng + kolapsu Peguly, ale to k tomu patří, nemusí přece pořád kolabovat fyzicky či mentálně jen Češky.

Připadá mi však překvapivé, že Linda udělala super výsledek zrovna na turnaji, kde jí moc nepomáhal servis, ztrácela jej tady dost často. I při hladkých výhrách proti Kartal či Potapové...
Jedná se o zlepšení na returnu, nebo je to jen náhoda?

Ve Wuhanu Linda nejspíš rupne v 1. kole. Divím se, že nemá volný los, dřív se to tak občas dělalo, že i když byla hráčka nenasazená a došla na 1. z tisícovek daleko, tak ho na té druhé dostala, ale tak nic, no.
Reagovat
muster
05.10.2025 16:50
je to docela smutný paradox s tím servisem...jinak třeba Čeng v současnosti by i tak byla hratelná...já ji věřím, že nějaký větší tituly přijdou, až nabere ještě více zkušeností ze závěrečných kol turnajů
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 17:07
Zvláštní, napsal jsem to stejné, že Linda byla ve finále díky kolapsu Peguly, že nedává finále a prohrává v něm i s Bozkovou nebo loni v Praze s noname Japonkou a tolik kritiky, co se na mě sneslo, jen proto, že jsem to napsal já. A pak, ze to neni osobni. Jinak diky, ze jsi mel odvahu napsat realisticky příspěvek, ten se tady nenosí.
Reagovat
com
05.10.2025 16:17
nevidel sem, ale nasrala me
Reagovat
muster
05.10.2025 16:20
škoda no, ten první set byl mizernej příště už to zvládne
Reagovat
frenkie57
05.10.2025 15:27
Linda zde , v Pekingu odehrála svůj nejlepší letošní turnaj a jeden z nejlepších v kariéře.
Posunula se do top20(17), což je velmi pozitivní z hlediska nasazování zejména na větších turnajích. Trochu škoda, že jí od stavu 2:3 došly fyzické síly, protože jinak by to Amanda zase tak jednoduché neměla. Ale což, je to pryč a my svůj zrak upřeme do Wuchanu, kde od zítřka začíná poslední letošní podnik wta1000 a kde budeme sledovat, jak si povede naše kvarteto. Lindo, ještě jednou díky za skvělé zážitky a nesmutni, tvoje největší chvíle teprve ještě přijdou.
Reagovat
Liverpool22
05.10.2025 15:39
smile
Reagovat
Trojchyba_Mat
05.10.2025 15:40
Reagovat
PTP
05.10.2025 15:43
Bylo to překrásné žel všecko má svůj konec
Mlč umíráčku mlč ten smutek já už znám
Polibek kapesník siréna lodní zvonec
tři čtyři úsměvy a potom zůstat sám
Reagovat
HAJ
05.10.2025 15:47
Reagovat
hanz
05.10.2025 15:17
Tak se sem du po čase vokázat a vyblejt.... Lindička dokázala, že finále jí nejdou, tudíž na ně nemá cenu se koukat, raději si pošetřit nervy... uhraný body se budou hodit, aby na GS neschytávala ve třetích kolech TOP8, jinak zklamání z dalšího projetého finále...

Anisimovic je jiný kafčo než Bušárdka, který stopku v kariéře vystavilo Kvítino GS finále ve Wimblu... nu velká škoda...

Tak zase někdy u projetýho českýho finále... takového našeho evergrýnu...
Reagovat
HAJ
05.10.2025 15:59
Až na to, že Anisimovic projela finále mockrát a s Igou dostala ve Wimblu dva kanáry. Linda byla v takovém finála poprvé. Pamatuji taky jak Amanda vlítla do velkého tenisu a vše drtila, potom chytla depku a odmlčela se a potom se vrátila a letos se mi zdá herně a mentálně.
A nakonec se na naše nedívej, když nechceš. Někteří zapomínají, že tenis je sport.
Reagovat
3ryba16
05.10.2025 16:45
Asi se mi to jenom zdá, nikdo jiný o tom nemluví. Dříve měla ve tváři takový utrápený, až znuděný výraz. Nyní v Číně je to kamenná tvář hráče pokeru - a to vnímám jako velmi, velmi pozitivní změnu. Výraz tváře toho, kdo na to má!
Reagovat
HAJ
05.10.2025 16:49
Jestli myslíš Amandu, tak ano. Vyzařovala z ní větší pozitivnost. To jsem u ní dřív neviděl.
Reagovat
frenkie57
05.10.2025 15:11
Amanda dostala i labubu.
Reagovat
EllNino
05.10.2025 15:10
Pět dnešních finále

Vendula pohová výhra, snad přidá brzy i větší titul
Sára evidentně není úplně v topu, ale příkladně zabojovala

Linda N. bohužel od stavu 2:3 ve třetím odpadla, krásný turnaj, ale bez třešničky, jako několikrát u Mušky, Markéty a spol., není to zkrátka od přírody vítězný typ jako třeba Petra, Krejča, Kája P. nebo třeba i ta Katka (když vezmeme hlavně debl)

Nikola bohužel zklamala, vedla v prvním setu 5:2 a pak se sesypala...
Lucky zápas bez komentáře, to mělo být 2:0 na sety, hlava opět zklamala...

S výhrou Katky a další skrečí Tomáše je to takové neslané nemastné nedělní odpoledne ...
Reagovat
HAJ
05.10.2025 15:14
Nemusí být vždy posvícení, hlavně že kape. Byl to pro holky podle mě super tenisový týden.
Reagovat
Serpens
05.10.2025 15:16
Lucka šla hodně nahoru, byl to první turnaj od Prahy. Věřím, že pokud se znovu nezhroutí nebo ji nezastaví zdraví, v té TOP100 bude, avšak její mindset ji nepustí k velkým titulům a vítězstvím.
Reagovat
Kandinsky1
05.10.2025 15:06
Až na toho kanára za mě dobrý. S vyhraným setem jsem před zápasem vůbec nepočítal.
Reagovat
Serpens
05.10.2025 15:01
Pokud Linda dozraje a udrží konzistenci, není to poslední finále. Na tomto turnaji se jí dařilo něco, co předtím téměř nikdy - totiž vracet se do zápasů.
Reagovat
frenkie57
05.10.2025 15:01
Lindě došly od stavu 2:3 síly a to byl hlavní důvod , proč Amanda už v pohodě zápas dohrála. Vítězství a titul bere zaslouženě, byla přeci jenom lepší. Hlavní rozdíl bych viděl v servisu a lepší fyzické kondici.
Reagovat
Liverpool22
05.10.2025 15:04
Jo, jo rozdíl byl v servisu a pak Amanda taky měla více vítězných míčů.
Reagovat
HAJ
05.10.2025 15:00
Tak Amanda vyhrála zaslouženě. Hrála celý turnaj perfektní tenis. Linda se nemá za co stydět. Hrát proti Amandě v současné formě je těžké, řekl bych velice těžké. I přes prohru pěkné finále. Linda byla tak vysoko poprvé a přeji ji ať si to zopakuje co nejvíc. Zkrátka pro Lindu taky super turnaj. Dík za zážitky.
Reagovat
frenkie57
05.10.2025 15:02
Pěkné finále , ale semifinále bylo pěknější, bez ohledu na výsledkek.
Reagovat
HAJ
05.10.2025 15:07
Jo určitě.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
05.10.2025 15:00
A vedle v Šanghaji právě skrečnul Tomáš Macháč. Děkuji mu velmi, že skrečnul, protože již dlouho neskrečnul, a vesmír byl díky tomu v obrovské nerovnováze. Děkuji tedy velmi Macháčovi, že svou aktuální skrečí dostal vesmír opět do rovnováhy. Odvrátil tím určitě nějakou kosmologickou katastrofu.
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 14:57
Anisimova zcela zaslouženě, vyhraje i letošní turnaj Mistryň. Nosková může být ráda za F, měla skončit už včera, ale Pegula ji zápas darovala. Dneska tahala celý zápas za kratší konec.
Reagovat
frenkie57
05.10.2025 14:58
Prosím tě, přestaň mlít hovadiny, ju?
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 14:59
Kdo sledoval včerejší zápas, tak nemůže říct nic jiného, než že se Pegula rozsypala.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
05.10.2025 14:59
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 15:05
Dik. Tady se proste realistické zhodnocení faktu nenosí, nastupují urážky.
Reagovat
HAJ
05.10.2025 15:04
A co má být. Dvouhra je o dvou hráčích a vyhraje jeden. Takhle shazovat vítězství je opravdu blbé. Navíc Linda hrála super tenis. Si myslím, že když naše holka vyhraje, tak tam najdeš alespoň jeden chlup křivý.
Reagovat
Trojchyba_Mat
05.10.2025 15:05
Když naše holka vyhraje, tak mlčí
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 15:07
Ze bych se neúčastnil diskuzi u Barusky? Použiji slovník lůzy zdejších diskuzí, meleš hova*iny.
Reagovat
Trojchyba_Mat
05.10.2025 15:12
Dobře, tak když vyhraje naše holka, tak s výjimkou Báry mlčíš. A prosím, netvrď, že tady neunášíme pravdu, sám meleš hovadiny při každém náznaku problému, hráčky a hráči jsou podle tebe labilky a labilové... Nedokážeš ocenit něčí výkon. Takže tak, čau!
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 15:16
Že jsou hračky ženského pohlaví labilní je holý fakt, ale to platí pro celý sport jako takový. Dávají do toho mnohem větší emoce, než muži a jsou od přírody psychicky zranitelnější. Samozřejmě, že dokážu ocenit výkon, především u své oblíbenkyně. Dej si kakao, upeč si linecké a bude líp. Čau.
Reagovat
frenkie57
05.10.2025 15:18
Reagovat
Trojchyba_Mat
05.10.2025 14:59
A co od něj jiného čekáš?
Reagovat
Mantra
05.10.2025 15:00
a pak že já jsem negativní
Reagovat
Trojchyba_Mat
05.10.2025 15:01
Tys byl gut
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 15:00
Zvláštní, na tennis reddit to videla většina stejne, rezonovalo slovo choke.
Reagovat
PTP
05.10.2025 15:10
Tak se ukájej tam a nelez sem.
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 15:13
Proč bych se měl ukájet? Mas problem s psaným textem? Co vlastne neni pravda na tom, co jsem napsal? Ze včera Pegula vic zápas prohrála, než Linda vyhrála? Ehm, to bych napsal u každého zápasu, kde hracka podává na vítězství a prohraje ze stavu 40:15 na vlastním servisu a potom nepromění ani 3. možnost. Ze byla Anisimova celý zápas lepší, jak ukazují statistiky zápasu, je taky pravda. Ze sis chtěl zanadávat v diskuzi a vybit svůj testak jinde než v posilce je tvůj problém.
Reagovat
Trojchyba_Mat
05.10.2025 15:14
"Ehm, to bych napsal u každého zápasu, kde hracka podává na vítězství a prohraje ze stavu 40:15 na vlastním servisu a potom nepromění ani 3. možnost."

Tak tohle vypovídá o všem
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 15:17
Ty po mě hezky jedeš, trojchybko, ja jsem sice teplej, ale na tenisovém portale si chlapa nehledam.
Reagovat
Trojchyba_Mat
05.10.2025 15:18
No, neboj
Reagovat
Trojchyba_Mat
05.10.2025 15:20
A ne, není to o tobě, nýbrž o názoru, se kterým nesouhlasím.
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 15:23
Mel bys do toho davat min emoci a naucit se odbourat osobni rovinu. Nikdy nepisu útočně, neurazím, jen hodnotím, co jsme meli možnost videt a pokud nesouhlasíš s tim, ze nenapíšu Lindo super uspech, ale zhodnotim zápas a napisu, ze Anisimova vyhrála zaslouženě, tak to uz neni muj problem, ale problem přijímat jiny názor.
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 15:24
To ze je to úspěch je snad jasné, ale ve finále se už bere jen vítězství. Slavných proher mají naše hráčky plnou skříň.
Reagovat
Trojchyba_Mat
05.10.2025 15:30
Já nepíšu jenom o dnešku, beru to dlouhodobě. Ale například s tím, že Linda měla vypadnout už včera, prostě souhlasit nemůžu. To za mě není pravda. Pegula jí rozhodně nic nenechala...
Reagovat
PTP
05.10.2025 15:00
Je to kripl dlouhodobě.
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 15:01
Za tohle by měl být udělen ban. Svobodná diskuze.
Reagovat
PTP
05.10.2025 15:07
Svobodná diskuse u tebe ve stylu Stačilo.
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 15:08
Ne, to je zřejmě tvoje parketa. Ja volím inteligentnejsi formu PirStan.
Reagovat
PTP
05.10.2025 15:14
Nevšiml jsem si, že by to dali zase dohromady po tom ornitologickém úletu v minulých volbách.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
05.10.2025 15:33
na něj nemá vůbec cenu reagovat. Mele jen negativní nesmysly a je zamilovaný do Kaderky. Hledat v jeho komentářích cokoli rozumného je holý nesmysl.
Reagovat
Trojchyba_Mat
05.10.2025 15:34
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 15:35
Neustále hodnotíš, že píšu nesmysly, ale nikdy neuvedeš, co je ten nesmysl a promin, pokud u Kaderky nepoznáš ironii, tak je spis něco špatně s tebou.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
05.10.2025 16:33
Sorry, ale u tebe se ironie fakt poznat nedá
Reaguji na tebe výjimečně a nejspíš naposledy, tak si toho važ

Vyberu jeden z tisícovek tvých nesmyslů - Linda tahala celý zápas za kratší konec.
Jistě, zejména ve druhém setu, který vyhrála a i na začátku třetího, kdy hned Amandě prolomila servis...
Ty prostě rád do hráčů/ek kopeš a myslíš si, že jsi tím zajímavý, nebo tu jentak z nudy zapleveluješ fórum.
Holt každý se tu může vyjádřit, ale já na tvých komentech nevidím nic přínosného, takže to je i důvod proč se k nim nehodlám vyjadřovat.
Reagovat
Babolet
05.10.2025 17:36
Reagovat
Babolet
05.10.2025 15:24
Ty budeš zřejmě vééélký expert????
Reagovat
Sinuhet1
05.10.2025 15:25
meles nesmysly, Pegula ji nic nedarovala, Linda podala vyborny vykon
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 15:29
Ze včerejší zahraniční diskuze. Jessica Pegula will never be out choked. 3 match points up 6-5! Being broken from 40-15 up! Blowing the TB with the countless chances you got like wtf are you doing!
Reagovat
Trojchyba_Mat
05.10.2025 15:32
Takže my už tady bereme jako to nejsměrodatnější nějaký komentář z Redditu?
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 15:34
Ne, tim rikam, ze to tak videlo plno nezaujatých lidi. Tady se do toho vkládají emoce, protoze je Linda Česka, ale pravda je taková, ze proste Pegula zapas ztratila.

Poslední komentář a jdu raději sledovat Love Island, tady je hrozná deprese.
Pegula put everything in her power to lose this match from 6-5 up and serving in the 3rd set onwards...and she did. Some disastrous error spraying, even in the tiebreak when Noskova was erratic and tight herself
Reagovat
Trojchyba_Mat
05.10.2025 15:36
Hele, mně tohle fakt nepřipadá jako nezaujaté komentáře. Ale s tím nic neudělám. Přeji hezké sledování Love Islandu
Reagovat
PTP
05.10.2025 15:39
Hroznou depresi se tady snažíš vyvolávat ty každým svým příspěvkem
Reagovat
Tomas_Smid_fan
05.10.2025 16:34
smile
Reagovat
PTP
05.10.2025 15:33
Jasnej Australan
Reagovat
frenkie57
05.10.2025 14:54
Šance na rebrejk byla, ale toby holt nesměla Amanda zahrát eso. Asi je hotovo.
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 14:54
Nene, Nosková a Muchová nejsou vítězné typy. Jakmile hrají tyto 2 finále, tak je prakticky jisté, že prohrají.
Reagovat
Babolet
05.10.2025 16:09
A Ty všechno víš a všude jsi byl dvakrát.
Reagovat
Mantra
05.10.2025 14:47
do háje zelenýho
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 14:46
A je hotovo.
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 14:47
Ani po druhém setu jsem ve vítězství Lindy nevěřil, ona prostě musí vyhrávat první sety. Jakmile má uhrát 2 sety za sebou, tak to nedává.
Reagovat
frenkie57
05.10.2025 14:45
Škoda, že Linda nedostane do kurtu více prvních podání, měla by to možná snažší. Takhle musí o každý míč tvrdě bojovat.
Reagovat
frenkie57
05.10.2025 14:49
A už o ten servis přichází. To je špaténka.
Reagovat
gugu
05.10.2025 14:41
jih má nervy a radši nekouká
Reagovat
Mantra
05.10.2025 14:40
a honem break na 3-2, pakbude dobře, Amanda nemůže vyhrávat věčně! Dnes je den Lindy ( a můj, mám narozeniny, přátelé, takže je to ložený dárek)
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 14:33
Po prasinci cekam 3-1
Reagovat
Mantra
05.10.2025 14:36
snad se nějak zmermomocní a ten zápas vyhraje
Reagovat
Sinuhet1
05.10.2025 14:30
Linda uz ponekolikate pri smeci na siti vybere stranu na ktere stoji Amanda
Reagovat
frenkie57
05.10.2025 14:35
Dělá to často a v každém zápase. I komentátoři na Canal+ na to poukázali.
Reagovat
PTP
05.10.2025 14:40
Je to hodná holka, dává soupeřce ještě šanci
Reagovat
muster
05.10.2025 16:13
nemá periferní vidění, je to škoda
Reagovat
Mac
05.10.2025 17:39
jojo, ono je to ale docela vzácné... z našich holek ho mají dobré jen vondrouska a muška. nejhůř na tom byla asi kvitka, ta snad měla místo očí teleobjektivy...
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 14:25
Hlavně udržet servis na 1:1
Reagovat
aligo
05.10.2025 14:22
Člověk na chvíli odskočí
Reagovat
PTP
05.10.2025 14:20
Finále WTA 1000 Peking - to není žádnej petting, ale pořádná mrdačka!
Reagovat
Mantra
05.10.2025 14:28
Reagovat
Mantra
05.10.2025 14:19
Valdmanová, Bejlek
Bartůňková

Nosková - ???
Reagovat
Mantra
05.10.2025 14:21
a mezitm kdesi v Šanghaji prohrává Djokovič 1-0 na sety s Hanfmannem... Yannick asi potvrdí můj tip ze včera - Pantera zde?
Reagovat
Mantra
05.10.2025 14:22
a pán Macháč
Reagovat
Kuba4Win
05.10.2025 14:27
Skreč
Reagovat
Mantra
05.10.2025 14:28
by se z něj jeden posral, ten kluk padá dolů
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 14:28
Jsem to psal, skrecista .
Reagovat
Mantra
05.10.2025 14:34
jj
Reagovat
HAJ
05.10.2025 14:18
Tak to jsem po prvním nečekal. Jde se do třetího. Lindo makej.
Reagovat
Liverpool22
05.10.2025 14:20
smile smile smile
Reagovat
HAJ
05.10.2025 14:13
Linda bojuje, Lindo pooooojď.
Reagovat
frenkie57
05.10.2025 14:20
Kdo by to byl řekl, že se Linda takhle oklepe z kanára. Já tedy ne. Amanda už není tak suverénní, začala dělat chyby. Je to otevřené a já se snad přeci jenom dočkám toho boje.
Reagovat
Liverpool22
05.10.2025 14:21
smile
Reagovat
PTP
05.10.2025 14:12
Amanda Lear, Amanda Seyfried, Amanda Peet, Amanda Bynes, Amanda Heart ... -prostě Amanda je zřejmě slušnej oddíl
Reagovat
frenkie57
05.10.2025 14:14
Amanda Lear byla jedna z prvních trans žen v zábavním průmyslu.
Reagovat
PTP
05.10.2025 14:23
Hned po Heleně Fibingerový.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
05.10.2025 15:47
https://www.youtube.com/watch?v=kIz7H33Ntxs

tuhle pecku mám na starém disco výběru od dj z 80´s nostalgie...
Reagovat
muster
05.10.2025 16:14
Seyfried
Reagovat
Mantra
05.10.2025 14:11
jsem si vzopmněl na Shuai Peng, jak jí v Pekingu odvezli na vozíků proti Wozejčkovi - ta tam nechala všechno
Reagovat
bardunek666
05.10.2025 14:13
To bylo na US Open
Reagovat
Mantra
05.10.2025 14:18
ahá - tak sorry, ta paměť, nějak jsem to měl dneska v Pekingu
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 14:09
Ze ta Linda má neustále tendenci hrát úder při náběhu na míč do místa, kde stojí soupeřka a je bez šance, aby se stihla přesunout do volné části kurtu. Když se to stane 2x, tak ok, ale to je neustále. Zápas co zápas.
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 14:09
Při náběhu na síť.
Reagovat
frenkie57
05.10.2025 14:15
Hm, dělá to fakt hodně často, také jsem si všiml.
Reagovat
Mantra
05.10.2025 14:08
tak zkusí na 6-2 ?
Reagovat
Mantra
05.10.2025 14:12
šup šup
Reagovat
EllNino
05.10.2025 13:58
Nemáte stream na Sáru?
Reagovat
frenkie57
05.10.2025 14:04
wta stránky.
Reagovat
Serpens
05.10.2025 14:05
Koukej na Lindu nebo na Lucku, Sára fakt nestojí za koukání.
Reagovat
Mantra
05.10.2025 14:16
Sára vyhrála, co?
Reagovat
Serpens
05.10.2025 14:18
Ale bylo to hrozné.
Reagovat
Mantra
05.10.2025 14:20
historie se neptá
Reagovat
Mantra
05.10.2025 14:06
já koukám přes betpanda
Reagovat
PTP
05.10.2025 13:57
Už se to začíná lámat ...
Reagovat
Mantra
05.10.2025 14:05
nojo, asi nedá ani set.
Reagovat
Mantra
05.10.2025 14:07
ahá, jak se zvedla v gemu
Reagovat
Mantra
05.10.2025 13:56
včera tady: "už nic nemusí. je to jedno, finále je už dost. má nahráno. i kdyby prohrála..."
dnes tady: "je to bída. to je splachovák. ostuda..."

a takhle my si tu žijeme
Reagovat
The_Punisher
05.10.2025 13:57
Protože to Linde prostě přejeme:( cenu útěchy ji fakt nepreju
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 13:58
Nechapu jak někdo může napsat uz nic nemusi, uhrala si dost. Jednou je to finale, vzdycky se musi chtit nejvic a ne si to jit užit..
Reagovat
Mantra
05.10.2025 14:04
Reagovat
muster
05.10.2025 16:16
Reagovat
Mantra
05.10.2025 13:54
tak jsem zaspal - zapnu to a hned break + 2-0 (teď 2-1), tak snad ten druhý set urve
Reagovat
The_Punisher
05.10.2025 13:48
Poooooojď Lindo!
Reagovat
Kuba4Win
05.10.2025 13:53
smile smile
Reagovat
Kuba4Win
05.10.2025 13:54
Mácháč v Šanghaji pravděpodobně schytá taky kanára v prvním setu
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 13:55
Skrečista to skrecne.
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 13:42
Nosková bojuje na dálku s Muchovou, která bude mít tragičtější bilanci ve finále.
Reagovat
Alien
05.10.2025 13:40
To je zmar, neskutečný zmar!
Reagovat
frenkie57
05.10.2025 13:35
No, bude to asi splachovák. To jsem zrovna nechtěl.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
05.10.2025 13:40
měl jsem se dívat včera, tohle je za trest A zrovna dneska ten stream funguje
Reagovat
EllNino
05.10.2025 13:34
Misto v pohodě 3:3 je to 0:6, vlastně ani nechápu jak :) Nepřijde mi Amanda zas tak nehratelná
Reagovat
Tomas_Smid_fan
05.10.2025 13:35
mno...
Jen chyby na servisu Nosíka srážejí, jinak si tam opravdu moc nezahraje.
Reagovat
The_Punisher
05.10.2025 13:33
Jako včera měla náročný zápas, uznam, ale az takhle? Snad se alespoň trochu zvedne, at to není ostuda jak u Amandy ve Wamblasu
Reagovat
Serpens
05.10.2025 13:33
Brzdil bych to vychvalování Anisimovové, Linda jí usnadnila co mohla, smeče přímo na raketu, trénink prohozů, slabý druhý servis...
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 13:33
Vést na svém podání 30:00, 30:00 a 40:00 a nevyhrát ani jeden je labilita level nekonečno.
Reagovat
frenkie57
05.10.2025 13:29
Chudák Linda, jenom bezmocně rozhazuje rukama, protože Amanda je prostě perfektní. Asi nám Lindu zničí podobně jako včera Čokošku.
Reagovat
EllNino
05.10.2025 13:31
Vsak mela v obou gemech GP na servisu, mohlo to byt klidne 2:3
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 13:31
Nosková vedla na každém servisu 30:00 a pokaždé ztratila, teď 40:00 a je z toho shoda. Marnost.
Reagovat
HAJ
05.10.2025 13:36
Bohužel jo. Amanda je zatím dneska skoro bezchybná. Když dá Linda slabší servis, tak to vátí tak, že je to nechytatelné anebo ji Linda nahraje.
Reagovat
frenkie57
05.10.2025 13:34
To by je ale musela proměňovat. Jenže Amanda je proti.
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 13:26
Do hodinky hotovo. Kdo si dělal naděje bude zklamán. Linda po prvním setu rezignuje a stejně jako loni ve finále Pekingu dostane Češka hráčka bídu. Loni Mucha s Gauff, letos Nosková s Anisimovou. Z českých tenistek má na velké tituly hlavu jen Baruška, nedá se nic dělat.
Reagovat
EllNino
05.10.2025 13:25
Lindo, na oba GP dvojchybu :/
Reagovat
Serpens
05.10.2025 13:25
Linda nestíhá, Sára otřesná, Lucka zatím 2:2. Tak aby Vendula nebyla dnes jediná.
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 13:18
To bude asi jasna záležitost. Amanda nebude prohravat finále věcně a Linda na to nemá hlavu. Ta prohraje finále i s Bouzkovou nebo nějakou Japonkou jako loni v Praze.
Reagovat
aligo
05.10.2025 13:26
Bla bla bla
Reagovat
Amadeus1
05.10.2025 13:28
Pravda bolí, to je známá věc.
Reagovat
PTP
05.10.2025 13:00
Haló, potřebujeme nějakou motivační báseň!
Reagovat
HAJ
05.10.2025 13:04
Básničky nejsou moje parketa, ale Lindo pooooojď.
Reagovat
Trojchyba_Mat
05.10.2025 13:09
Báseň letí přes půl světa,
na Diamond Court, do Číny.
Každé slovo, každá věta,
podpora té holčiny.

Pro Lindu největší zápas,
držíme palce, pěsti.
Fandění je práce pro nás,
tak jí přejme štěstí.

Takhle rychle toho víc asi neudělám...
Reagovat
HAJ
05.10.2025 13:20
No zatím start nic moc. Amanda hraje zatím jako dobře namazaný stroj.
Reagovat
HAJ
05.10.2025 13:28
Tak, zatím je to bohužel masakr. Linda se v ničem nechytá a servis ji nejde
Reagovat

