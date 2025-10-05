Prohra se vztyčenou hlavou. Nosková v životním finále po boji padla
Nosková – Anisimovová 0:6, 6:2, 2:6
V úvodu finálového utkání Anisimovová jasně ukazovala, proč se dostala dvakrát do grandslamového finále. Na Noskovou vlétla ve velkém stylu a i přes dobře rozehraný game vzala české tenistce hned její úvodní servis. Brejk následně potvrdila a šla do vedení 3:0.
Američanka nadále pokračovala naprosto dominantním výkonem. Nosková jí situaci ulehčovala dvojchybami, což ji stálo i další prohraný servis a ztrátu 0:4.
Proč hvězdná Coco Gauffová uhrála na Anisimovovou pouhé tři gamy, poznávala nová česká jednička i nadále. Tenistka s ruskými kořeny dominovala nejen při hře od základní čáry, ale především na servisu, a po pouhých 18 minutách vedla už 5:0.
Dvacetileté Češce nebyla v prvním setu povolena ani čestná hra. Nic nebylo Noskové platné vedení 40:0, Anisimovová jí znovu vzala servis a za pouhých 23 minut nadělila své soupeřce kanára. Nosková v prvním setu získala při podání světové čtyřky jen tři body.
Do druhého setu vstoupila Nosková mnohem lépe, když zvládla úvodní dlouhý game a poprvé v zápase prolomila do té doby precizně hrající soupeřce podání. I přes problémy při svém servisu dokázala vzápětí brejk potvrdit a šla do vedení 2:0.
Vsetínská rodačka dokázala mnohem lépe reagovat na agresivní hru soupeřky, výrazně zlepšila i pohyb po kurtu a výsledek se brzy dostavil. Anisimovová znervózněla a začala chybovat. Za stavu 4:2 pro Noskovou znovu přišla o podání a česká tenistka vedla již o tři gamy.
Mladá Češka si už druhý set utéct nenechala, sadu bez problémů získala 6:2 a poslala zápas do rozhodujícího dějství.
V klíčovém setu měla hned v úvodním gamu Nosková brejkbol, Anisimovová se však dokázala z nepříjemné situace dostat. Ve čtvrté hře to byla naopak česká hráčka, která musela řešit stejnou situaci, a i ona byla úspěšná.
Nervózní koncovku ale nakonec lépe zvládla Američanka s ruskými kořeny. Za stavu 3:2 poprvé v setu prolomila Noskové servis a nabídnutou příležitost už nepustila.
Za stavu 5:2 ještě jednou připravila svou soupeřku o servis a po hodině a 47 minutách se mohla radovat po setech 6:0, 2:6 a 6:2 ze zisku titulu.
"Rozhodně jsem sem nejela s pocitem, že si zahraju finále, takže to bylo milé překvapení," řekla Nosková na kurtu. "Chci jen poblahopřát Amandě. Celý rok jsi hrála úžasně. Vlastně jsi nás všechny pořádně štvala," zažertovala s odkazem na výbornou formu soupeřky v posledních měsících.
"Bylo to neuvěřitelných pár týdnů... Spousta překážek," řekla Anisimovová, jež od finálové porážky na US Open nehrála a z předchozího turnaje v Soulu se kvůli problémům s kotníkem odhlásila. "Je šílené, že jsme to dotáhli tak daleko. A to, že jsem dneska vyhrála, je speciální," dodala Američanka.
Cestou za titulem vyřadila obě loňské finalistky Muchovou i Gauffovou či světovou osmičku Jasmine Paoliniovou. Noskovou nakonec zdolala po třísetové bitvě stejně jako ve wimbledonském osmifinále. "Jsi taky ještě hodně mladá, takže jsem si jistá, že máme před sebou ještě hodně finálových zápasů," dodala Anisimovová.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Pekingu
Životné finále bez zlatej bodky. Statočný výkon Noskovej nestačil, titul má Anisimovová
Bohužel se utkaly 2 hráčky, které finále nedávají, a bylo to vidět.
Finálová bilance po dnešku 1:4 (ostudné prohry s Hibino a Bouzkovou), no comment.
Jinak samozřejmě finále tisícovky je super, Linda měla kliku v podobě skreče Čeng + kolapsu Peguly, ale to k tomu patří, nemusí přece pořád kolabovat fyzicky či mentálně jen Češky.
Připadá mi však překvapivé, že Linda udělala super výsledek zrovna na turnaji, kde jí moc nepomáhal servis, ztrácela jej tady dost často. I při hladkých výhrách proti Kartal či Potapové...
Jedná se o zlepšení na returnu, nebo je to jen náhoda?
Ve Wuhanu Linda nejspíš rupne v 1. kole. Divím se, že nemá volný los, dřív se to tak občas dělalo, že i když byla hráčka nenasazená a došla na 1. z tisícovek daleko, tak ho na té druhé dostala, ale tak nic, no.
Posunula se do top20(17), což je velmi pozitivní z hlediska nasazování zejména na větších turnajích. Trochu škoda, že jí od stavu 2:3 došly fyzické síly, protože jinak by to Amanda zase tak jednoduché neměla. Ale což, je to pryč a my svůj zrak upřeme do Wuchanu, kde od zítřka začíná poslední letošní podnik wta1000 a kde budeme sledovat, jak si povede naše kvarteto. Lindo, ještě jednou díky za skvělé zážitky a nesmutni, tvoje největší chvíle teprve ještě přijdou.
Anisimovic je jiný kafčo než Bušárdka, který stopku v kariéře vystavilo Kvítino GS finále ve Wimblu... nu velká škoda...
Tak zase někdy u projetýho českýho finále... takového našeho evergrýnu...
A nakonec se na naše nedívej, když nechceš. Někteří zapomínají, že tenis je sport.
Vendula pohová výhra, snad přidá brzy i větší titul
Sára evidentně není úplně v topu, ale příkladně zabojovala
Linda N. bohužel od stavu 2:3 ve třetím odpadla, krásný turnaj, ale bez třešničky, jako několikrát u Mušky, Markéty a spol., není to zkrátka od přírody vítězný typ jako třeba Petra, Krejča, Kája P. nebo třeba i ta Katka (když vezmeme hlavně debl)
Nikola bohužel zklamala, vedla v prvním setu 5:2 a pak se sesypala...
Lucky zápas bez komentáře, to mělo být 2:0 na sety, hlava opět zklamala...
S výhrou Katky a další skrečí Tomáše je to takové neslané nemastné nedělní odpoledne ...
Tak tohle vypovídá o všem
Reaguji na tebe výjimečně a nejspíš naposledy, tak si toho važ
Vyberu jeden z tisícovek tvých nesmyslů - Linda tahala celý zápas za kratší konec.
Jistě, zejména ve druhém setu, který vyhrála a i na začátku třetího, kdy hned Amandě prolomila servis...
Ty prostě rád do hráčů/ek kopeš a myslíš si, že jsi tím zajímavý, nebo tu jentak z nudy zapleveluješ fórum.
Holt každý se tu může vyjádřit, ale já na tvých komentech nevidím nic přínosného, takže to je i důvod proč se k nim nehodlám vyjadřovat.
Pegula put everything in her power to lose this match from 6-5 up and serving in the 3rd set onwards...and she did. Some disastrous error spraying, even in the tiebreak when Noskova was erratic and tight herself
Bartůňková
Nosková - ???
dnes tady: "je to bída. to je splachovák. ostuda..."
a takhle my si tu žijeme
Jen chyby na servisu Nosíka srážejí, jinak si tam opravdu moc nezahraje.
na Diamond Court, do Číny.
