Prokletá finále. Kumstát na svůj první titul nedosáhl, přesto si vylepší žebříčkové maximum
Searle – Kumstát 6:2, 6:2
Jen jediný set ztratil na své cestě do třetího kariérního finále devatenáctiletý Kumstát. Stalo se tak ve druhém kole s nizozemským soupeřem Thijsem Boogaardem, kde musel český talent bojovat o postup až v rozhodujícím super-tiebreaku. Naprosto stejně na tom byl jeho finálový soupeř.
V boji o titul, který se kvůli dešti odehrál místo neděle až dnes, už měl ale Searle jednoznačně navrch. Syna bývalého hokejového útočníka Vítkovic Pavla Kumstáta přehrál jasně ve dvou setech dvakrát 6:2 a po dvou finálových nezdarech si tak připsal první titul na profesionálním okruhu.
Kumstát se naopak svého premiérového vavřínu nedočkal ani na třetí pokus. Obě dvě předcházející finálové účasti se odehrály v minulém roce. Nejdříve v červenci podlehl po třísetové bitvě Italovi Alexanderu Weisovi, o pár dní později vzdal ve finále ve třetím setu zápas dalšímu zástupci z Apeninského poloostrova Juanu Manzanovi.
Finalista juniorského Australian Open z roku 2024 se přesto může těšit z vylepšení kariérního maxima. V live žebříčku mu v současné době patří 604. příčka.
Kumstát se dočkal titulu alespoň ve čtyřhře. Pár hodin po prohraném singlovém finále ovládli spolu s krajanem Štěpánem Pecákem deblové finále, když porazili americkou dvojici Alex Jones, Miles Jones po třísetové bitvě 3:6, 7:5 a 10:5.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře