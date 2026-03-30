Prokletá finále. Kumstát na svůj první titul nedosáhl, přesto si vylepší žebříčkové maximum

VČERA, 13:20
ITF HERAKLION - Ani napotřetí to nevyšlo. Jan Kumstát (19) na svůj premiérový singlový triumf na profesionální úrovni nedosáhl. Ve finále turnaje ITF M15 v řeckém Heraklionu nestačil na nasazenou trojku Brita Henryho Searlea (20) a podlehl jasně dvakrát 2:6.
Jan Kumstát na archivním snímku. (@ ČTK / imago sportfotodienst / Juergen Hasenkopf)

Searle – Kumstát 6:2, 6:2

Jen jediný set ztratil na své cestě do třetího kariérního finále devatenáctiletý Kumstát. Stalo se tak ve druhém kole s nizozemským soupeřem Thijsem Boogaardem, kde musel český talent bojovat o postup až v rozhodujícím super-tiebreaku. Naprosto stejně na tom byl jeho finálový soupeř.

V boji o titul, který se kvůli dešti odehrál místo neděle až dnes, už měl ale Searle jednoznačně navrch. Syna bývalého hokejového útočníka Vítkovic Pavla Kumstáta přehrál jasně ve dvou setech dvakrát 6:2 a po dvou finálových nezdarech si tak připsal první titul na profesionálním okruhu.

Kumstát se naopak svého premiérového vavřínu nedočkal ani na třetí pokus. Obě dvě předcházející finálové účasti se odehrály v minulém roce. Nejdříve v červenci podlehl po třísetové bitvě Italovi Alexanderu Weisovi, o pár dní později vzdal ve finále ve třetím setu zápas dalšímu zástupci z Apeninského poloostrova Juanu Manzanovi.

Finalista juniorského Australian Open z roku 2024 se přesto může těšit z vylepšení kariérního maxima. V live žebříčku mu v současné době patří 604. příčka.

Kumstát se dočkal titulu alespoň ve čtyřhře. Pár hodin po prohraném singlovém finále ovládli spolu s krajanem Štěpánem Pecákem deblové finále, když porazili americkou dvojici Alex Jones, Miles Jones po třísetové bitvě 3:6, 7:5 a 10:5.

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

1
com
30.03.2026 14:45
tak to asi zas takovej talent nebude
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

