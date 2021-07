První finále, první titul. Lehečka na challengeru v Tampere slaví největší úspěch

Jiří Lehečka se tento týden dostal na třetím z posledních šesti challengerů do čtvrtfinále a nezůstal jen u toho. Potřetí v kariéře si zahrál semifinále, poprvé se prodral do finále a to dnes přetavil v titul.



V boji o něj zdolal po dvou a půlhodinovém boji 5-7 6-4 6-3 bývalého 78. hráče světa Nicolase Kickera. Osmadvacetiletého Argentince, který se v únoru vrátil po dvouletém trestu za doping a letos měl na kontě už 43 vítězných zápasů (většinu z nich z menších turnajů ITF).



Zatímco cestou do finále 19letý Čech prohrál dohromady jen 21 gamů ve čtyřech utkáních a poslední dva soupeře přehrál bez ztráty servisu, dnes musel o vítězství bojovat. V prvním setu dvakrát nepotvrdil brejk a po třech ztracených servisech sadu prohrál.



Ve druhém setu Lehečka dokonce přišel o vedení 3-0 a za stavu 5-7 a 3-3 musel odvracet brejkboly. Klíčový moment ale ustál a vývoj nakonec otočil.



Vítěz tří turnajů ITF Lehečka se ve světovém žebříčku posune na 212. místo a výrazně vylepší své maximum. Příští týden by měl startovat v polské Poznani, následně na domácí půdě v Liberci a v Praze.

• CHALLENGER TAMPERE •

Finsko, antuka, 44.820 eur

nedělní výsledky (25. 07. 2021) • Dvouhra - finále • Lehečka (ČR) - Kicker (Arg.) 5-7 6-4 6-3