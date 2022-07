První Kazaška ve finále grandslamu Rybakinová je vítězkou Wimbledonu

Jelena Rybakinová už na začátku sezony 2020 předváděla skvělý tenis. Tehdy dvacetiletá tenistka vyhrála 21 z 25 zápasů, čtyři z pěti turnajů proměnila ve finále a v Hobartu slavila druhý triumf na okruhu WTA.



Jenže pak se tenisový kolotoč kvůli pandemii Covidu-19 na půl roku zastavil a Rybakinová formu ztratila. Během uplynulých dvou let se dvakrát dostala do finále, ale další triumf se jí přidat nedařilo.



Dočkala se překvapivě až ve Wimbledonu. Přitom jako moskevská rodačka na něm vůbec nemusela hrát. Ruští a běloruští tenisté mají kvůli válečné invazi Ruska na Ukrajině zákaz startu, jenže Rybakinová už v roce 2018 změnila občanství a čtyři roky reprezentuje Kazachstán.



A právě díky tomu má stát na hranici Evropy a Asie svou první grandslamovou vítězku. Rybakinová, jež se loni na Roland Garros stala první Kazaškou ve čtvrtfinále grandslamu, ve Wimbledonu 'kazašské' maximum hned třikrát vylepšila.



Přestože před Wimbledonem na trávě prohrála 2 ze 3 zápasů, v All England Clubu v sedmi utkáních nenašla přemožitelku. V semifinále zastavila bývalou šampionku Rumunkou Simonu Halepovou a v dnešním finále otočila nepříznivý vývoj proti světové dvojce Ons Džabúrové z Tuniska, která hrála rovněž své první finále grandslamu.







Rybakinová přitom nevstoupila do zápasu vůbec dobře. Hrála nervózně, nefungovalo jí podání a hlavně vinou 17 nevynucených chyb ztratila první set.



Najít herní pohodu a kvalitu z předchozích kol ale dokázala. Zklidnila mysl, výrazně zlepšila pohyb, přestala dělat laciné chyby a mohla se opřít o servis, svou velkou zbraň.



Rázem to byla Džabúrová, kdo znervózněl a ztratil otěže zápasu i psychickou pohodu. Rybakinová zaslouženě vyhrála druhý set a v úvodu třetího si vypracovala výhodu brejku.



Za stavu 3-2 při svém podání sice prohrávala 0-40, ale soupeřku zpátky do zápasu již nepustila. Získala 13 z posledních 17 fiftýnů, po necelých dvou hodinách zvítězila 3-6 6-2 6-2 a mohla se radovat z životního úspěchu.







"Upřímně jsem ráda, že to už skončilo. Před zápasem i během něj jsem byla hrozně nervózní. Nikdy jsem nic takového necítila," řekla v pozápasovém rozhovoru na kurtu Rybakinová, jež převzala vítěznou trofej - mísu Venus Rosewaterové - z rukou britské vévodkyně Kate.



"Chci poděkovat divákům za podporu, ale také pogratulovat Ons ke skvělému utkání. Myslím, že je pro všechny velkou inspirací. Má úžasný styl hry. Nikoho takového na okruhu nemáme a je radost proti ní hrát. Dnes jsem toho naběhala tolik, že už nemusím dál trénovat kondičku," doplnila Rybakinová.



Kazaška otočila finále Wimbledonu jako první tenistka po šestnácti letech, naposledy se podobný počin povedl v roce 2006 Francouzce Amélii Mauresmové. Stala se také šestou různou vítězkou Wimbledonu za sebou a ve třiadvaceti letech je nejmladší šampionkou od triumfu Petry Kvitové v roce 2011. Češce tehdy bylo 21 let.



Jelikož se letos za výsledky na letošním Wimbledonu neudělují body do světových žebříčků, přijde Rybakinová o premiérový posun do Top 10. Měla by zůstat na 23. místě, přičemž jejím maximem je 12. příčka. Nicméně za triumf vyinkasuje dva miliony liber (asi 58,2 milionu korun)











27letá Džabúrová ve Wimbledonu rovněž překonala své grandslamové maximum kterým byla dvě čtvrtfinále a stala se první první Afričankou ve finále grandslamu. Dnes na trávě prohrála poprvé po sérii jedenácti výher, před Wimbledonem triumfovala v Berlíně.



"Je to pro mě smutné, ale v tenise je jen jedna vítězka. Věřím, že přesto ovlivním generace v mé zemi. Chci poděkovat svému týmu i divákům, kteří nás tu podporovali. Gratuluji také Jeleně k výbornému zápasu a snad se zase na kurtu někdy potkáme," řekla Džábúrová, kterou fanoušci v její zemi překřtili díky jejímu vystoupení ve Wimbledonu na 'ministryni štěstí'.