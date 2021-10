Putincevová si doma v Nur-Sultanu zahraje o titul. Ve finále vyzve Van Uytvanckovou

Julia Putincevová svůj první turnajový triumf slavila předloni v květnu na antuce v Norimberku. Další semifinálové účasti se ovšem dočkala až letos v červenci, kdy na oranžové drti v Budapešti přidala další trofej.

Následovala dvě semifinále na tvrdém povrchu. Zatímco před dvěma týdny v Portoroži se v této fázi loučila, v domácí hale v Nur-Sultanu porazila 6-2 6-4 Rebeccu Petersonovou, proti které uspěla už potřetí v řadě. Obě aktérky si v utkání vypracovaly osm brejkbolů, nejvýše nasazená Putincevová využila pět šancí, Petersonová jen dvě.

A drop-shot clinic



Home favorite @PutintsevaYulia is through to the Nur-Sultan final!



Faces Van Uytvanck for the #AstanaOpen on Saturday pic.twitter.com/4glx7jVET5