Putincevová si v Melbourne stěžuje na myši v hotelu

Putincevová na twitteru zveřejnila video s myškou, která vyskočila zpoza skříně. "Jiný pokoj, stejný příběh - chtěla jsem jít spát, ale zase nic," napsala s tím, že nejde o jedinou myš v pokoji. Na recepci jí prý řekli, že je hotel obsazen a víc jí pomoci nemohou. Už dřív si stěžovala na to, že jí v pokoji nejde otevřít okno.

it’s actually a lot of them! Not even 1 in my room now‍♀️ pic.twitter.com/uUaicOhoB5