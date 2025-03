Radikální změna? Turnaje Golden Swing bojují s nezájmem hráčů

Pořadatelé prestižních podniků Golden Swing v Jižní Americe reálně uvažují, že tradiční antuku nahradí tvrdým povrchem. Důvodem je klesající zájem tenistů hrát před magapodniky v Indian Wells a Miami na oranžové drti. "Je mnohem těžší přilákat hráče a důvodem je právě antuka, " říká šéfka Chile Open Catalina Fillolová.

Série antukových turnajů pod názvem Golden Swing, která se hraje od roku 2001, v současné době zahrnuje podniky v Buenos Aires, chilském Santiagu a brazilském Rio de Janeiru. V předchozích letech do série patřily i turnaje v Mexiku, Ekvádoru a v dalších jihoamerických městech.

Organizátoři se však čím dál tím častěji potýkají s nezájmem špičkových hráčů na těchto turnajích startovat. Hlavním důvodem má být únorový termín akcí, které se tak konají mezi Australian Open a Indian Wells, resp. Miami, tedy podniky, které se narozdíl od Golden Swing hrají na tvrdém povrchu.

"Když s tenisty o turnaji mluvím a řeknu jim, že se hraje na antuce, tak prakticky vždy odmítnou. Nedostaneme se ani k tomu, abychom jim předložili formální návrh. Hráči mají za sebou Australian Open, před sebou Indian Wells a Miami, tedy akce na hardu. Nechtějí prostě mezi nimi hrát na úplně jiném povrchu," říká Fillolová.

A pokračuje. "Je logické a pochopitelné, že raději dají přednost Acapulcu, které se hraje na konci února. Rozděluje se tam více bodů (kategorie 500) a hraje se na betonu, takže je to pro ně určitě lepší příprava na Indian Wells."

Řešením by tak podle šéfky turnaje v Chile byla radikální změna povrchu na hard. Úpravou termínu by podniky navíc mohly vyvrcholit právě v Acapulcu, které bylo až do roku 2014 čtvrtou zastávkou Golden Swing, než se z výše popsaných důvodů začalo konat na tvrdém povrchu.

"O tom jsme uvažovali už dlouho, možná dobrých pět šest let, než jsme se rozhodli pro změnu. Pak se objevila možnost na úpravu termínu konání turnaje a o to více dávalo smysl začít hrát na betonu. Od roku 2014 se hraje na hardu a bylo to dobré rozhodnutí, " říkal před dvěma lety o turnaji, který letos ovládl Tomáš Macháč, dnes již bývalý ředitel Raul Zurutuza.

Šéf turnaje Rio Open Luiz Carvalho je jedním ze zastánců přechodu z antuky na rychlejší povrch. Případné změny by však muselo schválit vedení ATP, v nejbližší době se tak fanoušci ani hráči radikálních proměn nedočkají.

"Objevuje se celá řada otázek. Bude chtít Jižní Amerika změnit letitou tradici hraní na antuce? Golden Swing se hraje od roku 2001 a je na místě se ptát, jestli je region těmto změnám nakloněn. Je země jako Chile připravena na to, že její hráči budou hrát na tvrdých kurtech? Ale, pokud nebude vyhnutí, budeme to muset udělat," uzavírá šéfka Chile Open Fillolová.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.