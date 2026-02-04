Raducanová po dalším vyhazovu trenéra čelí kritice. Kdo za ni rozhoduje? – ptá se legenda
Posledním trenérem Raducanuové byl Francisco Roig, se kterým Britka začala loni v létě. O šest měsíců později se po Australian Open rozhodla se španělským trenérem rozloučit. "Byl jsi pro mě víc než jen trenér a vždycky si budu pamatovat dobré časy, které jsme spolu zažili, ať už na kurtu nebo mimo něj. Chci, abys věděl, že jsem ti velmi vděčná za všechno, co jsi mě naučil, a vážím si času, který jsme spolu sdíleli," napsala.
Toto poslední rozhodnutí třiadvacetileté hráčky překvapilo zaskočilo a zklamalo vítězku čtyř grandslamových turnajů Clijstersovou, která se k jejímu častému střídání trenérů vyjádřila. "Jsem zvědavá, kdo tato rozhodnutí dělá. Je to ona? Její agentka? Její otec? V této situaci mě fascinuje spousta věcí. Kdo za ni dělá tato rozhodnutí? Kdo ji tak rychle nutí panikařit?" divila se Belgičanka.
V současné době hraje Raducanuová na turnaji WTA 250 v Kluži, kde je bez potvrzeného trenéra. V osmifinále zde předvedla skvělou otočku z 0:5 v první sadě a vyhrála 13 z posledních 14 gamů. Postoupila tak do čtvrtfinále a stále plní roli turnajové jedničky.
"V minulosti pracovala s velmi dobrými trenéry, kteří si dávají na čas a chápou, že rozvoj a úprava techniky a taktické hry vyžaduje čas," pokračovala bývalá světová jednička ve dvouhře i čtyřhře. Britku se prostřednictvím svého podcastu Love All nesnaží pouze kritizovat, ale chce jí také poradit. "Myslím, že by pro ni bylo dobré, kdyby si našla někoho, s kým si bude skutečně rozumět, a pak tvrdě pracovala na budování dlouhodobějšího vztahu."
