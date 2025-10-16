Raducanuová předčasně končí sezonu. Pro nasazení v Melbourne dává šanci Češkám

DNES, 14:52
Aktuality 8
Bývalá vítězka US Open Emma Raducanuová (22) oznámila předčasný konec sezony. Britská tenistka to sdělila dva dny po prohře v prvním kole turnaje v Ningbo. Ze dvou plánovaných startů v Tokiu a Hongkongu se odhlásila.
Profily hráčů
Raducanu Emma
Emma Raducanuová (© PEDRO PARDO / AFP)

Raducanuové se vůbec nevydařil přesun z amerických betonů do Asie. Na čtyřech po sobě jdoucích turnajích v Soulu, Pekingu, Wuhanu a Ningbu vyhrála jen dva zápasy ze šesti celkových. Britská televizní stanice BBC přinesla informaci, že důvodem jsou zdravotní problémy.

Posledním zápasem Raducanuové v roce 2025 tak byl duel s Číňankou Zhu Lin, které podlehla 3:6, 6:4, 1:6. Ve zmíněném utkání si vyžádala medical time a nechala si ošetřit záda. Týden předtím vzdala zápas s Ann Li za stavu 1:6, 1:4 ve Wuhanu.

Britská tenistka se v letošním roce dokázala znovu dostat mezi elitu. Po dlouhých měsících nevýrazných výkonů měla velmi vydařené období zejména na amerických betonech, na pětistovce ve Washingtonu došla do semifinále.

Na US Open letos v srpnu skončila ve třetím kole, než ji zastavila nasazená devítka Jelena Rybakinová. Aktuálně je Raducanuová na 29. místě žebříčku WTA a bude doufat, že v rankingu zůstane takhle vysoko, aby byla mezi nasazenými v příštím roce na Australian Open. Do konce sezony by se před ní do pořadí TOP 32 mohly dostat třeba Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková, či Lois Boissonová.

Podle britských médií bude i v příští sezoně pokračovat ve spolupráci se španělským trenérem Franciscem Roigem, jenž u ní po častých změnách trenéra zůstal na čas delší, než bývalo u britské tenistky zvykem.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Anthony Paphitis, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

8
Přidat komentář
Tomas_Smid_fan
16.10.2025 16:34
díky Emičko?!
Holky, chopte se šance!
Reagovat
com
16.10.2025 15:11
Reagovat
PTP
16.10.2025 15:16
Už jí unavovaly ty tvoje vlezlý srdíčka
Reagovat
Kandinsky1
16.10.2025 16:25
Nejdřív Karolína, teď é-myčka, nemáš to lehké
Reagovat
com
16.10.2025 16:26
komu mam fandit ted, aby odpadl
Reagovat
PTP
16.10.2025 16:27
Arynce
Reagovat
Tomas_Smid_fan
16.10.2025 16:32
Reagovat
tommr
16.10.2025 16:36
zkus Osaku ...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist