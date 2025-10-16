Raducanuová předčasně končí sezonu. Pro nasazení v Melbourne dává šanci Češkám
Raducanuové se vůbec nevydařil přesun z amerických betonů do Asie. Na čtyřech po sobě jdoucích turnajích v Soulu, Pekingu, Wuhanu a Ningbu vyhrála jen dva zápasy ze šesti celkových. Britská televizní stanice BBC přinesla informaci, že důvodem jsou zdravotní problémy.
Posledním zápasem Raducanuové v roce 2025 tak byl duel s Číňankou Zhu Lin, které podlehla 3:6, 6:4, 1:6. Ve zmíněném utkání si vyžádala medical time a nechala si ošetřit záda. Týden předtím vzdala zápas s Ann Li za stavu 1:6, 1:4 ve Wuhanu.
Britská tenistka se v letošním roce dokázala znovu dostat mezi elitu. Po dlouhých měsících nevýrazných výkonů měla velmi vydařené období zejména na amerických betonech, na pětistovce ve Washingtonu došla do semifinále.
Na US Open letos v srpnu skončila ve třetím kole, než ji zastavila nasazená devítka Jelena Rybakinová. Aktuálně je Raducanuová na 29. místě žebříčku WTA a bude doufat, že v rankingu zůstane takhle vysoko, aby byla mezi nasazenými v příštím roce na Australian Open. Do konce sezony by se před ní do pořadí TOP 32 mohly dostat třeba Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková, či Lois Boissonová.
Podle britských médií bude i v příští sezoně pokračovat ve spolupráci se španělským trenérem Franciscem Roigem, jenž u ní po častých změnách trenéra zůstal na čas delší, než bývalo u britské tenistky zvykem.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Holky, chopte se šance!