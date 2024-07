Raducanuová přehrála Sakkariovou a slaví druhý skalp TOP 10, Gauffová ve Wimbledonu dál dominuje

WIMBLEDON - Emma Raducanuová (21) ve třetím kole Wimbledonu přehrála 6:2, 6:3 světovou devítku Mariu Sakkariovou (28) a zapsala svůj teprve druhý skalp TOP 10. Bývalá šampionka US Open se probojovala do druhého týdne grandslamů potřetí v kariéře a o vylepšení svého maxima na domácím majoru bude usilovat proti kvalifikantce Lulu Sunové. Coco Gauffová (20) pokračuje v All England Clubu v dominanci, po cestě do osmifinále ztratila jen 10 gamů a ve třetím kole smetla 6:4, 6:0 domácí Sonay Kartalovou (22).

Emma Raducanuová porazila ve Wimbledonu světovou devítku Mariu Sakkariovou (© AFP)