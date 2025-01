Raducanuovou čeká šlágr s americkou ranařkou, Berrettini jde na Runeho. V akci bude i největší favorit

Stejně jako v úterý se i ve čtvrtek odehrají singlové zápasy bez jediné české účasti. Největší favorit Jannik Sinner bude pokračovat v obhajobě loňského triumfu proti domácímu outsiderovi a divoké kartě Tristanovi Schoolkateovi. Šlágry čtvrtečního programu obstarají grandslamová šampionka Emma Raducanuová s Amandou Anisimovovou a bývalí členové TOP 10 žebříčku Matteo Berrettini s Holgerem Runem.

Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 16. 1.

Obhajoba titulu

Sinner (1-It.) - Schoolkate (Austr.) | Rod Laver Arena (09:00 SEČ)



Šlágry dne

Raducanuová (Brit.) - Anisimovová (USA) | Kia Arena (01:00 SEČ)

Berrettini (It.) - Rune (13-Dán.) | John Cain Arena (07:00 SEČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od osmifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

Světová jednička Jannik Sinner zahájil obhajobu svého prvního grandslamového triumfu vítězstvím nad Nicolásem Jarrym v souboji dopingových hříšníků. Proti Chilanovi zvládl oba tie-breaky a soupeři nepovolil jediný set. Další hladkou výhru by měl největší favorit turnaje a úřadující šampion obou hardových grandslamů zapsat v dalším kole proti domácímu outsiderovi Tristanovi Schoolkateovi. Australan startuje na divokou kartu a jeho žebříčkovým maximem je 167. místo.

Více informací

Emma Raducanuová šokovala triumfem z kvalifikace na US Open 2021, ale žádný další titul na nejvyšším okruhu zatím nezískala a po fenomenální jízdě v New Yorku takřka neustále bojuje se zraněními. Britka postoupila i při svém čtvrtém startu na Australian Open do druhého kola, ovšem v minulosti ho nikdy nepřekročila. Její soupeřka Amanda Anisimovová naopak hrála v Melbourne Parku už třikrát osmifinále, naposledy loni. Američanka je mírnou favoritkou a očekává se velmi těsný průběh.

Více informací

Holger Rune vstupoval už do sezony 2023 s cílem získat první grandslamový titul. Místo toho za poslední dva roky upachtil jen jeden triumf na menší akci v Mnichově, a to po odvrácených mečbolech. Dalším turnajem, na kterém může zlomit už dlouhou krizi, je letošní Australian Open. Loni skončil v Melbourne Parku právě ve druhém kole, a to po senzační porážce s Arthurem Cazauxem. Letos v něm bude mít těžšího soupeře, a sice bývalou světovou šestku Mattea Berrettiniho. Rune vyhrál poslední dva souboje loni v Cincinnati a Šanghaji, ovšem pokaždé až po obratu.

Více informací

Čtvrteční program

ROD LAVER ARENA (od 01:30 SEČ)

1. Šramková (SR) - Šwiateková (1-Pol.)

2. Boyer (USA) - De Minaur (8-Austr.) / nejdříve v 03:30 SEČ

3. Sinner (1-It.) - Schoolkate (Austr.) / nejdříve v 09:00 SEČ

4. Zarazúaová (Mex.) - Paoliniová (4-It.)



MARGARET COURT ARENA (od 01:30 SEČ)

1. Navarrová (8-USA) - Xiyu Wang (Čína)

2. Fritz (4-USA) - Garín (Chile) / nejdříve v 03:00 SEČ

3. Keysová (19-USA) - Ruseová (Rum.) / nejdříve v 09:00 SEČ

4. Tien (USA) - Medveděv (5-)



JOHN CAIN ARENA (od 01:00 SEČ)

1. Hurkacz (18-Pol.) - Kecmanovič (Srb.)

2. Rybakinová (6-Kaz.) - Jovicová (USA)

3. Berrettini (It.) - Rune (13-Dán.) / nejdříve v 07:00 SEČ

4. Duckworth/Vukic (Austr.) - Kokkinakis/Kyrgios (Austr.)



COURT 8 (od 01:00 SEČ)

1. Cabreraová/Prestonová (Austr.) - H. Guo/Panovová (12-Čína/-)

2. Macháč/Z. Zhang (ČR/Čína) - Andreozzi/Arribage (Arg./Fr.)



COURT 12 (od 01:00 SEČ)

1. Goffin/Müller (Belg./Fr.) - Krawietz/Pütz (4-Něm.)

2. Beguová/Martinsová (Rum./Braz.) - Stearnsová/Stefaniová (USA/Braz.)

3. Džumhur/P. Tsitsipas (Bosna/Řec.) - Escobar/Smith (Ekv./Austr.)

4. Cocciarettová/Samsonovová (It./-) - Bondárová/Učidžimaová (Maď./Jap.)

5. Nouza/Rikl (ČR) - Doumbia/Reboul (16-Fr.)



COURT 13 (od 01:00 SEČ)

1. Koviničová (Č. Hora) - Jastremská (32-Ukr.)

2. Diallo (Kan.) - Chačanov (19-)

3. Cristianová (Rum.) - Bronzettiová (It.) / nejdříve v 04:30 SEČ

4. Nosková/Watsonová (ČR/Brit.) - Dartová/Parryová (Brit./Fr.)



COURT 15 (od 01:00 SEČ)

1. Muhammadová/Schuursová (7-USA/Niz.) - Bouzasová/Cavalléová (Šp.)

2. Bouzková/Matteková-Sandsová (14-ČR/USA) - Eikeriová/Ninomijaová (Nor./Jap.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje