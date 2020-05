Rafa je stále největším favoritem French Open, myslí si Söderling. Kdo ho může nejvíce ohrozit?

Nadal vyhrál antukové French Open celkem 12krát a na antuce má téměř 92% úspěšnost vyhraných zápasů. Na pařížské antuce startoval 15krát a pouze dvakrát našel přemožitele, přičemž jednou z turnaje v jeho průběhu odstoupil. První triumf na dvorci Philippa Chatriera slavil v roce 2005 hned při své premiérové účasti, od té doby je v Paříži pravidelně největším favoritem a postupně se dobyl až ke statusu antukového krále.

Na nyní 33letého Španěla dokázali v areálu Rolanda Garrose najít recept pouze Djokovič a Söderling. A právě druhý jmenovaný považuje Nadala za stále největšího favorita. "Bude to samozřejmě úplně jiný turnaj, ale Rafa na antuce... je jedno, jestli se hraje v červnu, nebo v září... pokud bude zdravý, tak je stále největším favoritem," uvedl bývalý švédský tenista.

A kdo by mohl cestu antukového krále za 13. pařížským triumfem nejvíce ohrozit, pokud se letošní turnaj na podzim opravdu uskuteční? "Jsou tu dva, u kterých cítím, že by mohli letošní French Open vyhrát. Myslím si, že by mohli uspět Thiem nebo Djokovič, na antuce jsou oba výborní."

"Stejně je ale úžasné, že Rafa je pořád favoritem. Nemůžu uvěřit tomu, že je to už 11 let, co jsem ho na French Open porazil. Tady se jasně ukazuje, jak dlouho už je tak skvělým hráčem. Poprvé vyhrál French Open v roce 2005 a pořád je favoritem, neskutečné."

Koronavirová přestávka by podle něj mohla pomoci jak Nadalovi, tak jednomu z jeho největších rivalů Rogerovi Federerovi. "Pokud bude přestávka dlouhá, tak mají Rafa i Roger čas se pořádně zotavit a prodloužit si svou kariéru. Podle mě má Rafa letos nebo příští rok větší šanci ovládnout grandslam než Roger, který už mi nepřijde tak hladový po úspěchu. Nicméně dokázat to stále může, uvidíme. Myslím si, že po skončení kariéry všech z Big 3 budou mít nejvíce grandslamů Nadal nebo Djokovič."