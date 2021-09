Ram se Salisburym ovládli letošní US Open a mají druhý společný grandslamový titul

Ram se Salisbury v úvodním dějství dvakrát ztratili podání, ale v následujících dvou setech už nečelili jedinému brejkbolu, soupeřům sebrali servis čtyřikrát a po necelých dvou hodinách mohli slavit.

All the excitement for @RajeevRam & @joesalisbury92 pic.twitter.com/hDWE3eBUMA