Rána pro Zvereva. Nasazená jednička nestačila v Acapulku na srbského soupeře a končí

DNES, 06:45
ATP ACAPULCO - O veliké překvapení se postaral v osmifinále turnaje v Acapulku Miomir Kecmanovič (26). Srbský tenista si poradil s prvním nasazeným Alexanderem Zverevem po velké bitvě 6:3, 6:7 a 7:6. Jeho dalším soupeřem bude francouzský tenista a přemožitel Grigora Dimitrova z prvního kola Terence Atmane.
Alexander Zverev dohrál v Acapulku již v osmifinále (@ David Guzman / EPA / Profimedia)

Kecmanovič šel do boje proti Zverevovi s vědomím, že proti hráčům z TOP 5 nevyhrál žádný z dosavadních jedenácti zápasů. Do čtvrtého vzájemného duelu však vstoupil s maximální koncentrací. Od stavu 2:1 vzal slavnějšímu soupeři dvakrát za sebou servis a dostal se do vedení 5:1. Pak sice i on poprvé na podání zaváhal, žádné vážné komplikace mu to ale nepřineslo a po 33 minutách získal první set v poměru 6:3.

Ve druhém dějství žádný z tenistů na podání nezaváhal, jediné dvě brejkové možnosti měl v páté hře rodák z Bělehradu, své šance ale nevyužil. Mrzet ho to mohlo dvojnásob, v tie-breaku byl totiž úspěšnější německý tenista, získal ho 7:3 a srovnal stav na 1:1.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V závěrečném dějství se situace do jisté míry opakovala. Tentokrát si ale jedinou brejkbolovou možnost připravil v sedmé hře Zverev, ani on ale neuspěl a dramatickou bitvu musela znovu rozlousknout zkrácená hra. V ní měl tentokrát pevnější nervy Kecmanovič, získal ji 7:4 a mohl se radovat z překvapivého triumfu.

"Je to úžasný pocit. Myslím, že jsem byl agresivnějším hráčem, v nejdůležitějších momentech jsem se nebál být aktivní, výborně jsem podával. Všechno se mi dařilo," říkal po zápase spokojený Srb, který tak srovnal bilanci se Zverevem na 2:2.

"Mám za sebou v posledních letech velmi složité období a jsem rád, že se mi ho podařilo překonat. Zase hraji tenis, kterého jsem schopen, a dnes se mi to podařilo předvést. Jsem se svou hrou velmi spokojený," dodal srbský tenista po nečekaném vítězství.

Výsledky turnaje ATP 500 v Acapulcu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
aligo
26.02.2026 07:06
Tak hlavně, že je se sebou a svou hrou spokojený, a že jde správným směrem
Mantra
26.02.2026 06:59
Zver.Ruud.Dimi.Fokina.Mína.Svrček.

Mohl by to vyhrát Monfils
