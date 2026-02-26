Rána pro Zvereva. Nasazená jednička nestačila v Acapulku na srbského soupeře a končí
Kecmanovič šel do boje proti Zverevovi s vědomím, že proti hráčům z TOP 5 nevyhrál žádný z dosavadních jedenácti zápasů. Do čtvrtého vzájemného duelu však vstoupil s maximální koncentrací. Od stavu 2:1 vzal slavnějšímu soupeři dvakrát za sebou servis a dostal se do vedení 5:1. Pak sice i on poprvé na podání zaváhal, žádné vážné komplikace mu to ale nepřineslo a po 33 minutách získal první set v poměru 6:3.
Ve druhém dějství žádný z tenistů na podání nezaváhal, jediné dvě brejkové možnosti měl v páté hře rodák z Bělehradu, své šance ale nevyužil. Mrzet ho to mohlo dvojnásob, v tie-breaku byl totiž úspěšnější německý tenista, získal ho 7:3 a srovnal stav na 1:1.
V závěrečném dějství se situace do jisté míry opakovala. Tentokrát si ale jedinou brejkbolovou možnost připravil v sedmé hře Zverev, ani on ale neuspěl a dramatickou bitvu musela znovu rozlousknout zkrácená hra. V ní měl tentokrát pevnější nervy Kecmanovič, získal ji 7:4 a mohl se radovat z překvapivého triumfu.
"Je to úžasný pocit. Myslím, že jsem byl agresivnějším hráčem, v nejdůležitějších momentech jsem se nebál být aktivní, výborně jsem podával. Všechno se mi dařilo," říkal po zápase spokojený Srb, který tak srovnal bilanci se Zverevem na 2:2.
"Mám za sebou v posledních letech velmi složité období a jsem rád, že se mi ho podařilo překonat. Zase hraji tenis, kterého jsem schopen, a dnes se mi to podařilo předvést. Jsem se svou hrou velmi spokojený," dodal srbský tenista po nečekaném vítězství.
Mohl by to vyhrát Monfils