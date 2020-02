Raonic v Delray Beach nezaváhal, ve čtvrtfinále ho čeká Johnson

Milos Raonic už čtyři roky čeká na svůj 9. titul, ve finále si zahrál naposledy v červnu 2018. Za ukončením černé sérii míří tento týden v Delray Beach, kde plní roli nasazené dvojky a cestou do čtvrtfinále neztratil ani set.



Devětadvacetiletý Kanaďan na Floridě potvrdil roli favorita proti Uzbeku Denisi Istominovi i Cedriku-Marcelu Stebemu, kterého v prvním vzájemném duelu porazil 7-5 6-3. V úvodní sadě sice čelil za stavů 4-4 a 5-5 celkem třem brejkbolům, ale všechny odvrátil a nakonec zvítězil bez ztráty podání.



"Bylo důležité, že jsem zvládl koncovku prvního setu. Kdybych neodvrátil ty brejkboly, mohlo se to vyvíjet jinak. Bylo to dlouho vyrovnané, ale ve druhém setu jsem se cítil lépe a měl pocit, že to mám pod kontrolou," komentoval finalista Wimbledonu z roku 2016.



O první semifinále od loňského června si bývalá světová trojka Raonic zahraje proti domácímu Stevu Johnsonovi. Ve vzájemné bilanci vede 3-1, ovšem jedinou porážku utrpěl předloni právě v Delray Beach, kdy obhajoval finále z předchozího ročníku.



Třicetiletý Johnson hraje v Delray Beach sedmý rok po sobě a pošesté nechybí ve čtvrtfinále. Ve druhém kole porazil 6-4 5-7 6-1 krajana a šampiona z roku 2017 Jacka Socka a vzájemnou bilanci vyrovnal na 5-5. Sock v předchozím kole ukončil sérii deseti porážek a 15 měsíců dlouhé čekání na výhru.



Ugo Humbert na čtvrtý pokus našel recept na Miomira Kecmanoviče. Na Floridě francouzský mladík zvítězil 6-4 7-6 a o rok mladšímu Srbovi oplatil týden starou porážku z New Yorku.



O postup do semifinále se jednadvacetiletý Humbert, jenž v úvodu sezony triumfoval Aucklandu, utká s Francesem Tiafoem (h2h 0-1). Dvaadvacetiletý Američan ve druhém kole přehrál 7-5 7-6 krajana Tommyho Paula.

• ATP 250 DELRAY BEACH •

USA / Florida, tv. povrch, 673.655 dolarů

čtvrteční výsledky (20. 02. 2020) • Dvouhra - 2. kolo • Raonic (2-Kan.) - Stebe (Něm.) 7-5 6-3 Humbert (6-Fr.) - Kecmanovič (Srb.) 6-4 7-6(6) Johnson (USA) - Sock (USA) 6-4 5-7 6-1 Tiafoe (USA) - Paul (USA) 7-5 7-6(4)